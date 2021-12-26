2021’in En İyi Tabletleri

Bugün sizlerle 2021’in en iyi tabletlerini inceleyeceğiz. Tablet veya bir başka deyişle tablet bilgisayar, ortalama olarak bir kitap büyüklüğünde (7 inç) olan, kablosuz ve birçok bilgisayar işlemini gerçekleştirebilen akıllı cihazlardır. Tabletler bir akıllı telefon üzerinde yapabileceğimiz hemen her şeyi ve daha fazlasını yapmamıza imkan sunarken, bir bilgisayarın işlemlerinin de birçoğunu gerçekleştirmemize yardımcı olabiliyor.

Tabletler günümüzde çoğunlukla kullanıcıların internetten sörf yapmalarına, mail okuyup yazmalarına, kolayca notlar alıp sunumlar hazırlamalarına, sosyal ağ sitelerinde kolayca vakit geçirebilmelerine, film ve müzik dinlemelerine yardımcı oluyor.

İlk olarak üretilen tabletler günümüzde kullandığımız tabletlerden farklı olarak yanında harici bir kaleme yer veriliyordu. Ekran bu kalemin üzerindeki dokunuşları algılayarak kullanılabiliyordu. Bugün ise daha kullanışlı olması nedeniyle modern tabletlerin tümünde dokunmatik ekran düzeni kullanılmaktadır. Dokunmatik yüzeyin yanı sıra tabletin sesini açıp kapatmanıza, ve tuşlarını kilitlemenize yardımcı olan ayrıca fiziki tuşlarda yer almaktadır.

Sizler için hazırladığımız 2021’in en iyi tabletleri;

Apple’ın altıncı nesil iPad mini. Son mini tabletinden iki yıl sonra, Apple nihayet 8 inçlik tablete modernize edilmiş bir makyaj sunma zamanının geldiğine karar verdi. Tasarım dili, şık tek tip çerçeveli ve fiziksel ana sayfa düğmesi olmayan iPad Pro ve Air modellerinden açıkça esinlenmiştir. iPhone 13 serisinde bulunan A15 Bionic çipin aynısı da mevcut ve daha da etkileyici bir şekilde Apple pes etti ve eski Aydınlatma konektörünü çok daha yetenekli USB Type-C ile değiştirdi.

Dört renk seçeneği, ikinci nesil Apple Pencil desteği ve geniş pil ömrü ekleyin ve mini, yılın en iyi küçük tableti gibi görünüyor. Sahip olduğumuz birkaç dezavantaj, yüksek yenileme hızının olmaması, o rezil jöle kaydırma efekti ve HDR oynatmanın olmamasıydı. Geçtiğimiz yıllardan sonsuz derecede daha iyi olsa da, iPadOS 15‘in hala sınırlamaları (özellikle dosya yönetimi) vardır ve bu, Apple ekosistemine çok fazla yatırım yapmadıysanız, sadece bir anlaşma kırıcı olabilir.

Apple’ın 12.9 inç iPad Pro’su (2021) paranın satın alabileceği en iyi tablet olarak görülebilir. Apple’ın şirket içi M1 yonga seti, tablet kullanımı için hala optimize edilmemiş olsa da, bu cihazı tek başına dikkate alınması gereken bir güç haline getiriyor. Yonga setinden elde edilen ham güç, elinizin altında bol pil ömrüne sahip ince bir tasarımda ışık hızında 4K video dışa aktarma, üretkenlik görevleri ve en yüksek ayarlarda mobil oyun oynama olanağı sağlar. 1TB ve üzeri modeller, 16GB RAM ile geliyor. Güncellenmiş Thunderbolt bağlantı noktasını ve yerleşik 5G bağlantısını ekleyin ve uygun bir dizüstü bilgisayar değişimine sahip olun.

Diğer bir büyük ekleme ise, 2.500 bağımsız karartma bölgesi sayesinde daha derin siyahlarıyla eski iPad’lere göre gözle görülür iyileştirmeler sunan mini LED ekran. Panel ayrıca 1.000 nit’in üzerinde parlaklık sağlayabilir. Bu, iPadOS görüşlerinize ve bütçenizin ne kadar genişlediğine bağlı olarak çok az veya hiç ödün vermeyen gerçekten mükemmel bir tablettir. Büyük bir pile sahip üst düzey bir cihazda 18W şarjın hala tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirtmek isteriz.

Apple ekosistemi için M1 iPad Pro 12.9 ne ise, Android dünyası için de Galaxy Tab S7 odur. Samsung’un bugüne kadarki en büyük ekranlı amiral gemisi tableti ve isteyebileceğiniz tüm özellikleri bir araya getiriyor. 12,4 inç 120Hz AMOLED paneli, medyanın keyfini çıkarmanın en iyi yollarından biridir. Dörtlü hoparlörler yüksek ses çıkarıyor, çerçeveler ince ve her tarafta tek biçimli ve fırçalanmış metal tasarım birinci sınıf görünüyor ve hissediyor.

Diğer Samsung cihazlarında olduğu gibi, kablosuz DeX, masaüstü benzeri kullanıcı arayüzü ile üretkenlik konusunda oyunun kurallarını değiştiriyor ve cihazın arkasındaki şarj yerleşimi ideal olmasa da pakete dahil olan S Pen’i de beğendik. Cihazınız 45W hızlarını desteklediğinde yavaş 15W şarj cihazlarını bir araya getirmek harika değil ve Samsung‘un Apple‘ın sınıfında lider yazılım desteğiyle eşleşip eşleşmediğini henüz görmedik. Apple’ın iPad serisi dışındaki en iyi tablet deneyiminin peşindeyseniz, bu eksiler yine de Tab S7+’ı önermemizi engellemiyor.

4. Samsung Galaxy Tab S7 FE

Birinci sınıf iPad Pro 12.9 ve Galaxy Tab S7, pazarın önde gelen geniş ekranlı tabletleridir, ancak başlangıç ​​fiyatları, tüm premium özellikleri için kullanım durumlarına sahip olmayan bazı kullanıcıları caydırabilir. “Fan Edition” ismine sadık kalarak, Galaxy Tab S7 FE bazı köşeleri kesse de yine de birinci sınıf bir yapı ve geniş 12,4 inç ekran getiriyor. Elbette Tab S7’daki muhteşem AMOLED yerine bir LCD, ancak diğer taraftan, S Pen desteğiyle geldiğinden üretkenlik görevleri, medya tüketimi, oyun, çizim ve not alma için uygun devasa bir taşınabilir ekran.

Kablosuz DeX modu, desteklenen Samsung cihazlarını paketten ayıran ve metin düzenleme, hafif fotoğraf rötuşları, e-postalar ve tarayıcı görevleri etrafında dönen iş yükünüz göz önüne alındığında Tab S7 FE gibi tabletleri uygun dizüstü bilgisayar değiştirmeleri haline getiren bir kayan yazı özelliğidir. Büyük güç tüketen ekran göz önüne alındığında, devasa 10.090 mAh hücrenin pil ömrü iyi. Performans biraz arzulanan bir şey bırakıyor ve yalnızca Wi-Fi modeline (Snapdragon 778G 5G) ve daha eski Snapdragon 750G 5G SoC‘ye sahip 5G modeline bağlı olarak farklı yonga setleri aldığınızı unutmayın.

5. Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Xiaomi’nin uzun zamandır ilk tableti, çekici bir özellik karışımı getiriyor: 120 Hz‘lik hızlı yenileme hızına sahip 11 inç IPS LCD, mükemmel dörtlü hoparlörler, amiral gemisi sınıfı Snapdragon 860 yonga seti, Android 11‘in üzerinde pürüzsüz MIUI 12.5 ve 22.5W veya bölgenize bağlı olarak 33W hızlı şarj cihazı.

Xiaomi Pad 5’in 11 inçlik ekranı, TV şovlarını, YouTube videolarını veya spor maçlarını izlemek için bir zevktir. Panel, hem HDR10 hem de Dolby Vision özelliklerini bir araya getiriyor ve ihtiyacınız olduğunda oldukça parlak hale geliyor. Pil ömrü, web’de gezinme veya video izleme için 14 saatten fazla dayanmalıdır, SD 860‘ın sürekli performansı mükemmeldi ve hatta gerekirse şaşırtıcı derecede güzel fotoğraflar ve videolar bile çekebiliyor. Xiaomi burada bazı köşeleri kesmek zorunda kaldı ve genişletilebilir depolama, parmak izi okuyucu ve yerleşik bir GPS modülünün olmamasından bahsetmemiz gerekiyor.

6. Realme Ped

Realme’nin ilk tablet girişi, temel tablet gereksinimlerini karşılamakla ilgilidir yeterli pil ömrüne sahip ince ve hafif bir pakette multimedya, tarama ve hafif oyun ihtiyaçlarınızın keyfini çıkarmak için yeterince geniş bir ekran. Realme Pad, iyi bir 10,4 inç IPS LCD‘ye, çok yüksek sesli dört hoparlöre ve dağınık olmayan bir Android 11 arayüzüne sahiptir. Bir microSD kart yuvası, kulaklık jakı, isteğe bağlı çift SIM LTE bağlantısı ve uygun fiyat noktası ekleyin.

Bununla birlikte, yonga seti seçimi (12 nm MediaTek Helio G80), çıplak kemikli 32GB depolama ve ön ve arkada temel 8MP snappers gibi alanlarda fiyat indirimlerini fark ettiğiniz söyleniyor. Önceliklerinizi net bir şekilde belirlediyseniz ve bu sınırlamalarla yaşayabiliyorsanız, Realme Pad fiyatına göre harika bir seçenektir.

7. Huawei MatePad Pro 12.6

Huawei MatePad Pro 12.6 MatePad’in oradaki en yetenekli donanımlardan bazılarını çalıştırmasını engellemez. Keskin 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip 12,6 inç OLED, 60 Hz yaya hızında yenilenmesine rağmen mükemmel. Kirin 9000E 5G‘den gelen performans yerindeydi ve tüm görevleri kolaylıkla yerine getirdi ve buradaki dörtlü hoparlörler mükemmel. Yalnızca 6,7 ​​mm inceliğine rağmen, MatePad 12.6, testlerimizde mükemmel dayanıklılık puanlarına sahip devasa 10.090 mAh pile sahiptir ve kutudan çıkar çıkmaz 40W hızlı şarj ile birlikte gelir. Kameralar yetenekli ve isteğe bağlı M-Pen kalemi, Samsung’un S Pen’ine layık bir rakip. Birinci sınıf özelliklere ihtiyacınız varsa, MatePad Pro 12.6 tam size göre.

8. Lenovo Yoga Tab 13

Taşınabilir bir monitör olarak iki katına çıkabilen bir Android tablet bu her gün görmediğiniz bir şey. Lenovo’nun Yoga Tab 13’ü bu yıl piyasaya çıktı, benzersiz tabletlerden biri ve her şey bu büyük ekran deneyimiyle ilgili. 2.160 x 1.350 piksel çözünürlüğe ve 16:10 en boy oranına sahip 13” LTPS LCD panel elde edersiniz, ancak sihir, bir tarafında USB-C ve diğer tarafında bir mikro-HDMI bağlantı noktası bulunan fıçı şeklindeki alt kısmında gerçekleşir.

Ayrıca bir ayaklık/tutamak elde edersiniz ve cihazın arkası Alcantara ile kaplanır, böylece düz yatırıldığında hareket etmez. Ancak bu yalnızca harici bir monitör değil, Yoga Pad 13, Snapdragon 870 yonga seti 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB‘a kadar UFS 3.0 depolama ile kendi başına üst düzey bir tablettir. 12 saatten fazla video oynatma veya görüntüleme modunda 8,5 saat çalışma ile derecelendirilen 10.200 mAh pil var. Normal Android 11‘i çalıştırır ve isteğe bağlı basınca duyarlı bir kalemi destekler.

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