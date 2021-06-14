Amazon Luna, Önümüzdeki Hafta Görücüye Sunulacak!

Amazon, geçen yıl Luna’nın piyasaya sürülmesiyle oyun akışı hizmeti pazarına giriş yaptı. Şimdiye kadar, hizmet yalnızca erken erişim talep etmesi gereken sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu. Luna önümüzdeki hafta sınırlı bir süre için tüm Prime üyelerine açık olacağından bu değişiklik.

Luna, 21 Haziran ve 22 Haziran’da Prime abonelerine sunulacak ve 7 gün boyunca ücretsiz oynanabilecek. 7 günlük süreden sonra, kullanıcıların hizmetten yararlanmaya devam etmek için ayda 5,99 ABD doları ödemesi gerekecek.

Ayrıca geçen yıl oyun akışı hizmetiyle birlikte 49.99 dolara piyasaya sürülen Luna Controller’ın %30 indirimli olduğu da bildirildi. Bu, fiyatı 34.99 dolara düşürüyor da diyebiliriz. Denetleyici, bulut aracılığıyla akış hizmetine bağlanıyor ve bu, yerel bir Bluetooth bağlantısına kıyasla gidiş dönüş gecikmesini 17 ila 30 ms arasında azaltıyor.

Windows PC, Mac, Fire TV, iPhone’lar, iPad’ler ve belirli Android telefonlarla uyumlu olacak. Luna Kontrol Cihazı, Luna dışındaki diğer oyunları oynamak için Bluetooth aracılığıyla yukarıda belirtilen cihazlara da bağlanabilecek ve Fire TV için uzaktan kumanda görevi görecek.

Kontrol cihazını satın almak istemiyorsanız Luna, PS4’ün DualShock 4 kontrol cihazı, Xbox One’ın kontrol cihazı, Razer Kishi ve klavye + fare ile de çalışıyor. Luna’nın Control, GRID, Ghost Runner ve Metro Exodus gibi kendi oyunları bulunuyor.

Daha fazla oyun istiyorsanız, Assassin’s Creed Valhalla ve Watchdog Legion gibi büyük oyunlar da dahil olmak üzere Ubisoft oyunlarından oluşan bir kitaplığa erişmenizi sağlayan Ubisoft+ kanal beta sürümüne abone olabilirsiniz.