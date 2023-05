Amazon Prime En İyi Diziler – Mayıs Top 10

Amazon Prime’ın en iyi dizileri gerçekten sektöre sağlam girişleriyle biliniyor. Son derece aksiyonu ve sürükleyiciliğiyle akış hizmetine giren diziler, izleyiciler tarafından da iyi yorumlarla karşılanıyor. Ülkemizde gittikçe popülerleşen Amazon Prime’ın bu ayki en iyi 10 dizisini sizler için listeledik.

Citadel

Sekiz yıl önce, bağımsız bir küresel casus teşkilatı olan Citadel, yeni bir sendika olan Manticore tarafından yok edildi. Hafızaları silinen seçkin ajanlar Mason Kane ve Nadia Sinh canlarını zar zor kurtardılar. Sekiz yıl sonra, Mason’ın eski meslektaşı Bernard Orlick, Manticore’un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için ondan yardım ister.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Göreceli bir barış döneminden başlayarak, kötülüğün Orta Dünya’da yeniden ortaya çıkmasıyla yüzleşen bir grup karakteri takip ediyoruz. Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden, Lindon’un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak köşelerine kadar, bu krallıklar ve karakterler, gittiklerinden çok sonra bile yaşayan miraslar yaratacaklar.

The Power

Paralel bir dünyada, tüm kadınlar, bireyleri istedikleri zaman elektrikle öldürme gücünü geliştirir. Kadınlar, bir anda parmak uçlarından elektrik şoku vererek yaralayan hatta öldüren makineler haline gelir.

The Marvelous Mrs. Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel 1960’lı yıllarda, New York City’de geçiyor. Şehrin lüks semtlerinden birinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Miriam “Midge” Maisel hayatta istediği her şeye sahiptir. Ancak bir gün tesadüf eseri, hiç bilmediği bir yeteneğe sahip olduğunu keşfeder ve bu gelişme hayatını derinden sarsar.

Dead Ringers

Hayatlarındaki her şey ortak olan ikiz jinekologlar, kadınların doğum yapma şeklini değiştirmek için kısır kadınlar üstünde etik sınırları aşan deneyler yapar.

Star Trek: Picard

Jean-Luc Picard, Yıldız Filosu’ndan emekli olduktan 14 yıl sonra, Chateau Picard’da sakin bir hayat yaşar. Ancak onun huzurlu yaşamı, Dahj adındaki esrarengiz gizemli bir kadın tarafından arandığında yarım kalır. Picard, yardımına ihtiyaç duyan Dahj’ın sorununu araştırmaya başladığında, Dahj’ın kendi geçmişiyle bağlantısı olabileceğini anlar ve kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Reacher

Emekli polis memuru Jack Reacher, işlemediği bir cinayetten tutuklanır. Kendisini bir anda, kirli polisler, karanlık işadamları ve entrikacı politikacılarla dolu ölümcül bir komplonun ortasında bulan Jack, gerçekleri ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Tom Clancy’den Jack Ryan

Gelecek vaat eden CIA analisti Jack Ryan, kendisini tehlikeli bir kumarın merkezine sokan bir terörist iletişim modelini ortaya çıkardıktan sonra tehlikeli bir saha görevine atılır.

The Terminal List

Navy SEAL Komutanı James Reece, tüm müfrezesinin öldürülmesinin ardındaki gizemli güçleri araştırırken intikam almaya yönelir. Ordunun komuta yapısından bağımsız olan Reece, yaklaşık yirmi yıllık savaştan öğrendiği dersleri sorumluları yakalamak için uygular.

Yo Soy Betty, La Fea

Tanınmış bir moda şirketinde dışlanmış, tatlı kalpli ve çekici olmayan bir asistan, patronuna umutsuzca aşık olur.