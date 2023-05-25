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Assassin’s Creed Mirage Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Assassin’s Creed Mirage, bu yıl PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S ve Amazon Luna gibi birçok platformda çıkış yapacak. Çıkış tarihi ve fiyatı konusuna gelecek olursak çıkış tarihi 12 Ekim 2023 olarak planlanan oyunun fiyatı 589 TL olarak belirlendi.

Mustafa

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Assassin's Creed Mirage

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Günümüzün en büyük video oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Ubisoft hayranlarının merakla beklediği yeni Assassin’s Creed Mirage’nin oynanış fragmanını sonunda paylaştı. Bugünkü yazımızda sizlere Assassin’s Creed Mirage’nin oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak çoğu Assassin’s Creed oyunları birbirinden bağımsız olarak hikayelerini ele almaktaydı ama Assassin’s Creed Mirage son çıkan Assassin’s Creed Vallahalla’nın 20 yıl öncesini anlatan bir hikayeye sahip olacak.

Ekstra olarak karakterimiz bu oyunda MS 861’de Bağdat şehrinde Basim İbn İshak (Basim Ibn Ishaq) ismi ile macerada olacak.

Son olarak Assassin’s Creed Mirage, bu yıl PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S ve Amazon Luna gibi birçok platformda çıkış yapacak. Çıkış tarihi ve fiyatı konusuna gelecek olursak çıkış tarihi 12 Ekim 2023 olarak planlanan oyunun fiyatı 589 TL olarak belirlendi.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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