Bitcoin Ticareti: Hisse Senedi Ticaretinden Daha İyi Bir Alternatif

Borsa yüzyıllardır bir spekülasyon aracı olmuştur. Yatırımcılar, şirketin başarılı olacağını ve yatırımlarından kar elde edeceklerini umarak hisse senedi satın alırlar. Ancak, bu her zaman ödeme yapmayan bir kumardır. Bitcoin ticareti, paranızı borsaya yatırmak için size başka bir alternatif sunar.

Bitcoin ticareti çekici bir yatırım fırsatıdır. Borsaya alışmış tüccarlar için alışmak biraz zaman alabilir çünkü dikkate alınması gereken birçok faktör vardır; örneğin, Bitcoin Up gibi ideal bir ticaret platformu seçmek.

Bitcoin Neden Hisse Senedi Alım Satımdan Daha İyi?

1) Bitcoin Ticareti, Herhangi Bir Milliyet, Din veya Irk Ayrımı Yapmayan Tarafsız Bir Platformdur.

Hisse senetleri borsada açık ve şeffaf bir şekilde alınıp satılsa da, bitcoin işlemleri hükümetler veya büyük ticari çıkarlar tarafından değiştirilemeyen yazılımlar aracılığıyla gerçekleşir. Bu, diğer yatırım biçimlerinde görülmeyen tarafsızlık sağlar.

2) Bitcoin Ticareti Küresel Bir Yatırımdır

Borsa her yatırımcıya açık değildir. Bununla birlikte, bitcoin dünyadaki internet bağlantısı olan herkesin parasını bu şekilde yatırmasına izin verir. Bitcoin işlemleri coğrafi engeller olmaksızın gerçekleşir ve milliyet veya yaşam istasyonuna göre ayrım yapılmaz.

3) Bitcoin Düzenlenmemiştir

Bitcoin alım satımları matematiksel algoritmalar tarafından yönetilir, bu da onların kurcalanamayacağı anlamına gelir. Bitcoin işlemleri, herhangi bir finans kuruluşunun veya hizmet sağlayıcısının müdahalesi olmadan doğrudan kullanıcılar arasında gerçekleşir ve bu, insanların her zaman kontrol altında kalmasını ve finansmanlarından sorumlu olmasını sağlar. Aracı olmaması da yatırımlarınızı takip etmeyi zorlaştırır ve bitcoin ticaretini hisse senetlerine yatırım yapmaktan çok daha az riskli hale getirir.

4) Bitcoin İşlemleri Anonimdir

Bitcoin ticaretinin hisse senedi ticaretinden daha iyi olmasının bir başka nedeni de tamamen özel olmasıdır, bu da yatırımlarınızın başka biri tarafından etkilenmesi konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Bitcoin işlemleri anonim olarak gerçekleşir ve insanların diğer finansal işlemler için vermek istemeyebilecekleri kişisel bilgilerin hiçbirine ihtiyaç duymazlar.

5) Bitcoin Tek Bir Ülkenin Kaprislerine Tabi Değildir

Bitcoin ticaretinin hisse senedi ticaretinden daha iyi olmasının bir başka nedeni de, herhangi bir hükümetin gücüne ve iradesine tabi olmamasıdır. Örneğin Çin, Eylül 2017’de kripto para borsalarını yasakladığında, bu tür para birimlerine yatırım yapan kişilerin piyasadaki bu değişime nasıl tepki verecekleri konusunda endişelenmelerine gerek yoktu.

6) Bitcoin Ticareti Daha Demokratik

Genel olarak Bitcoin ticareti, para yatırmak için çok daha adil bir yoldur çünkü kimseye haksız bir avantaj sağlamaz. Bitcoin işlemleriyle ilgili tüm bilgiler, onları blockchain.info gibi sitelerde görmek isteyen herkes için mevcuttur ve belirli bir grup veya kişi, sistemi oynamak için finansal gücünü kullanamaz.