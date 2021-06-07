Bitcoin: Yeni Yatırımcıların Yaptığı En Büyük 5 Hata

Bitcoin ticareti dünyasında yeniyseniz, yapmaktan kaçınmanız gereken birkaç yaygın hata vardır. Bu yazıda, yeni bitcoin yatırımcılarının yaptığı 5 büyük hatayı ve bunlardan nasıl kaçınılacağını tartışacağız.

Hata 1: Kripto Para Birimine Yatırım Yapmadan Önce Araştırma Yapmamak

En büyük hatalardan biri, satın almadan önce yatırım için hangi kripto para birimlerinin mevcut olduğunu araştırmamaktır. Bu, bir yatırımcının piyasadaki diğer madeni paralara göre avantajlarını veya dezavantajlarını anlamadan bir para birimini satın alması durumunda önemli kayıplara yol açabilir. Yatırımcıların, yalnızca çevrimiçi makaleleri okumaktan veya YouTube’da video izlemekten bile olsa, satın almayı düşündükleri para birimleri hakkında en azından biraz bilgi sahibi olmaları önemlidir. Platformla ilgili tüm yasal bilgileri alabileceğiniz resmi Bitcoin Era web sitesine bakın.

Hata 2: Kaçırma Korkusu (FOMO)

Kayıp korkusu veya FOMO, yeni yatırımcıların yaptığı yaygın bir hatadır. FOMO’yu deneyimleyen yatırımcılar tipik olarak bir sonraki büyük şeyi kovalar ve gelecekteki büyüme potansiyeli için genellikle çok az kanıt gösteren paraları satın alırlar. Gerçek şu ki, birçok yatırımcı bu stratejiyi izleyerek para kazandı, ancak gerçek piyasa değeri veya likiditesi olmayan para birimlerine yatırım yaptıklarında kayıplara neden olabilir.

Hata 3: Çok Fazla Yatırım Yapmadan Önce Yeterince Araştırma Yapmamak

Bitcoin ticaretine yeni başlayan pek çok kişi, kripto para borsalarının nasıl çalıştığı ve belirli yatırım türlerinin hangi riskleri içerebileceği konusunda önceden yeterince araştırma yapmadıkları için hatalar yapıyor. Bu, daha iyi olabilecek başka yatırım türleri olup olmadığını kontrol etmeden bir tür yatırıma çok fazla para yatırmalarına neden olur.

Hata 4: Yatırımlarını Elinde Tutmak İçin Yeterince Sabırlı Olmamak

Geleneksel piyasaların aksine, bitcoin fiyatı oldukça değişkendir ve haberlere veya dünya olaylarına bağlı olarak günden güne çılgınca sallanabilir. Bu, düşükten alıp yüksekten satarak para kazanma umuduyla ticaret yapan yatırımcılar için çok sabır gerektiği anlamına geliyor. Bazı yeni tüccarlar, gelecekte ne kadar volatilite olacağından emin olmadıkları için beklemeleri gerektiğinde satış yapmaya çalışıyorlar, bu da onların zamanlama konusunda hatalar yapmalarına ve gerçekten bilmedikleri işlemlere girmelerine neden oluyor. .

Hata 5: Aynı Anda Çok Fazla Strateji Denemek

Bu bariz bir hata gibi görünüyor, ancak yeni gelenler genellikle aynı anda birden fazla strateji denerler ve bu da birçok hata yapılmasına neden olabilir. Bitcoin CFD’lerini kullanarak alım satım yapmaktan, günlük alım satım yapmaktan atlıyorlar ve ayrıca bir borsada kripto piyasasında oynamak istiyorlar, ancak tüm bunların birlikte nasıl çalıştığından veya bir şeyler ters gittiğinde ne olacağından emin değiller.

Sonuç:

Bu gönderi, yeni yatırımcıların Bitcoin ticaretine başladıklarında yaptıkları en büyük beş hatayı ve onlar hakkında ne yapmaları gerektiğini paylaştı. Bu makale, ticarete başlamakla ilgilenen veya halihazırda bunu yapmak isteyenlerin bu tuzaklardan kaçınmasına yardımcı olacaktır. İlk hata, stratejilerine başlamadan önce karar vermemektir, bu da aynı anda birçok tekniği denemeye yol açar.