Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema salonlarında yalnızca birkaç kayda değer yeni gösterimin görüldüğü bir Mart ayının son haftalarını yaşıyoruz. Peki bu hafta vizyona girecek filmleri bilmek ister misiniz ? İşte bu hafta vizyondaki filmler…

Kayıp Şehir (25 Mart)

Kayıp Şehir, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar, şehri bulmak için kendisini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur.

Kocaayak ve Ailesi (25 Mart)

Adam, babasının Koca Ayak olduğunu keşfetmesinin ardından ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürer. Artık ünlü olan babası Koca Ayak, şöhretini çevreye zarar veren bir Alaska petrol şirketine karşı savaşmak için kullanmaya karar verir. Ancak bu sırada Koca Ayak iz bırakmadan ortadan kaybolur. Bunun üzerine Adam, annesi, bir rakun ve bir ayı ile birlikte babasını bulmak için yola koyulur.

Şans Tanrıçası (25 Mart)

Şans Tanrıçası, kısa bir süre arkadaşlarının çocuğuna bakmak zorunda kalan Alessandro ve Artura’nın hikayesini konu ediyor.

Belfast (25 Mart)

Belfast,1960’ların sonunda çalkantılı olaylar yaşayan bir çocuk ve işçi sınıfı ailesinin hayatına odaklanıyor.

Araf 5: Aile (25 Mart)

Araf 5: Aile, kendisini öldüren eski erkek arkadaşının ailesine destek olmaya çalışırken kendisini korkunç bir kabusun içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Eiffel (25 Mart)

Eiffel, Eyfel Kulesi’nin bilinmeyen hikayesini konu ediyor.