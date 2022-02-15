Bu Hafta Vizyona Giren Yeni Filmler

Sinema salonlarında yalnızca birkaç kayda değer yeni gösterimin görüldüğü bir Ocak ayının ardından Şubat, çok çeşitli filmler sunmayı vaat ediyor. Mısır’da geçen klasik bir Agatha Christie, eşleşmeyen bir çift hakkında romantik bir komedi ve diğer yeni filmlere gelin birlikte göz atalım.

Nil’de Ölüm

Genç, güzel ve zengin bir kadın olan Linnet Doyle istediği her şeye sahip olmuştur. Hatta en yakın arkadaşının sevdiği adam da sahip olduklarına dahildir. Linnet ve yeni kocası Simon balayı yapmak üzerine Nil Nehri’ne doğru bir tekne gezisine çıkarlar ve orada dedektif Hercule Poirot ile tanışırlar. Bu arada bu Agatha Christie romanının filme uyarlanmış versiyonuna bayılacaksınız.

Evlen Benimle

Evlen Benimle, aldatıldığını öğrenmesiyle tanımadığı biriyle evlenmeye karar veren bir süperstarın hikayesini konu ediyor. Nitekim bir pop yıldızı olan Kat Valdez ve popüler müziğin süpernovası olan Bastian; çeşitli platformlarda yayınlanacak olan bir törenle evlenmek üzeredir.

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun

İki yakın arkadaş olan Ali ve Okan; muhteşem geçen okul hayatının ardından büyük bir yıkıma uğrar. İki gencin okul hayatları ne kadar iyi geçmişse, iş hayatları da bir o kadar kötü gider.

Mahlûkat

Mardin’de yaşanmış gerçek bir korku vakasının konu edildiği “Mahlûkat” filminin yönetmen koltuğunda Alper Mestçi oturuyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman, Alara Kardak, Simge Konrat, Özge Deniz Asyalıoğlu gibi isimler yer alıyor.

Olmadı Kaçarız

Aykut Elmas’ın başrolde aldığı yapım, en çok beklenen filmler arasında. Konusundan bahsedersek yakın arkadaş olan sosyal medya fenomenleri Umut ve Emre; bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele giderler. Burada otel sahibi olan Ezgi ile arkadaş olan Umut ve Emre; otele ortak olmaya karar verir.

6 Numaralı Kompartıman

Genç bir Finli kadın, esrarengiz bir aşktan kaçar. Bu yüzden de Moskova’dan Murmansk’ın kutup limanına giden bir trene biner. Bu arada Tren kompartımanını Rus bir madenciyle paylaşmak zorunda kalan kadın, bu süreçte insanlığa dair birçok gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

Şeytanın İni

Şeytanın İni, doğaüstü olaylarla ilgili bir iddiayı araştırmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Nitekim, nefes kesici bir korku filmi arıyorsanız bu filmi kaçırmayın!

Samsam

SamSam, mektup arkadaşı Daisy’yi evinde misafir etmekten fazlasıyla mutludur. Ancak etrafına mutsuzluk yayan bir böcek olan Gloomies, Samsam’in gezegenini istila etmeye başlayınca işler karışır.

Hollywood’lu Türk

Berlin’de yaşayan Alper, oyuncu olmaya çalışan bir gençtir. Fakat büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper’e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Fakat Alper’le pek ilgilenmeyen Sophie’nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper durumundan faydalanmaya karar verir.