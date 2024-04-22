Deadpool & Wolverine Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler kurgu evrenlerinden biri olan Marvel yeni filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanmakta. Bugünkü yazımızda sizlerle Deadpool & Wolverine fragmanına göz atacağız.

Disney Fox’u satın alan Marvel Deadpool karakterinin Marvel evrenine nasıl bir giriş yapacağı merak konusuydu gelen fragman ile Deadpool ve Wolverine’nin beraber yer aldığı kesinleşti. Bildiğiniz gibi 2017 yılında çıkan Logan filmi ile Wolverine karakterine veda etmiştik. Fragmanda ise Wolverine’nin kostümüne baktığımız zaman çizgi romanlara aşina olanlar bilir klasik ve ünlü olan sarı kostümü ile filmde yer alacak.

Filmin çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket 26 Temmuz 2024 yılında beyaz perdeye çıkarak izleyiciler ile buluşacak. Bunun yanında şirket Deadpool & Wolverine filminde birden fazla MCU’da yer alan kahramanların bulunacağını ifade etti.