En İyi Amazon Prime Filmleri – Ocak 2023

Amazon Prime’ın ayrıcalıklarından yararlanan bir müşteri değilseniz ve bu ay platformda ne popüler bilmek istiyorsanız doğru yere geldiniz. Birbirinden farklı filmleri ağırlayan Amazon Prime’ın en çok izlenen ve en iyi filmlerini aylık olarak bu yazı altında toplayacağız. İşte bu ayın en iyileri…

Metalin Sesi

Ruben ve kız arkadaşı Lou, karavanları ile dolaşan ve bu sırada gittikleri yerlerde konser veren iki müzisyendir. Lou mikrofonun başındayken Ruben bateri çalar. Ruben’in hayatı bir gün sadece boğuk bir vızıltı duymasıyla altüst olur. Doktor Ruben’e işitme kaybı yaşadığını ve kısa bir süre sonra sağır olacağını söyler. Sessiz geleceği ile yüzleşmek zorunda kalan Ruben, hayatını nasıl şekillendireceği konusunda karar vermek zorunda kalır.

Şeker Çocuk

Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatan film, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’ın hayatından uyarlanıyor. Otis, akli dengesi yerinde olmayan babası ile mücadele etmek zorunda kalır. Otis’in eski bir palyaço olan babası James, alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezine yatıp, tedavi görür. Tedavisinin bitmesinin ardından temiz kalıp, sorumluluk almaya çalışan James, setlerde oğlunu tehdit ederek onun motive olmasını sağlar. Otis, sancılı geçen çocukluk döneminin ardından artık bir yetişkin olduğundaysa sadece babası ile ilgili sorunlarla değil, kendi mental sorunlarıyla da başa çıkmak zorunda kalır.

Herself

Bekar bir anne olan Sandra, zor bir dönemden geçer. Eski kocasının saldırısına maruz kalan Sandra, aynı zaman Dublin’deki konut krizi ile uğraşır. Ev bulmakta zorlanan Sandra, kızı ile geçici olarak bir otel odasına yerleşir. Kendisine yardım etmeyi reddeden sistemle mücadele eden Sandra, kızı ile kendisine yeni bir yaşam kurmaya kararlıdır. Bu yüzden kendi evini inşa etmeye karar veren Sandra, bu süreçte kendi hayatını da yeniden inşa eder.

Miami’de Bir Gece

25 Şubat 1964 gecesi Cassius Clay, Sonny Liston’ı yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu olur. İnsanlar kalabalık halde kutlama yapmak için Miami Beach Kongre Merkezi’nde toplanırken Clay, ırk ayrımcılığı nedeniyle zaferini diğer sporculardan uzakta kutlamak zorunda kalır. Clay, Miami’nin siyahi mahallelerinden birinde arkadaşları aktivist Malcolm X, şarkıcı Sam Cooke ve futbol yıldızı Jim Brown ile kutlama yapar. Dört adam bu sırada kendileri ve insanlar için yeni bir dünya tanımlamaya karar verir.

Görünmez Yaşam

Görünmez Yaşam, toplumun baskısı ile mücadele etmeye çalışan iki kadının hikayesini konu ediyor. Guida ve Euridice, 1950’lerde Rio de Janeiro’da yaşayan iki kız kardeştir. Guida gerçek aşkı bulma ümidiyle yaşarken, Euridice ise piyanist olmanın hayalini kurar. Farklı yönlere savrulan kardeşler, birbirlerini bulma umudunu kaybetmeden hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek zorunda kalır.

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş, birbirinden tamamen farklı farklı karakterlere sahip bir kadın ve bir erkek arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Zula ve Wiktor birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki aşıktır. Her ne kadar birbirleriyle anlaşamayacak tipler olsalar da kader onların yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlar. Soğuk Savaş sırasında Polonya’dan Berlin’e, Yugoslavya’dan Paris’in gece kulüplerine uzanan filmde, siyasi görüş, karakter ve kaderin cilvesiyle savrulan Zula ve Wiktor’un tutkulu aşkı ele alınıyor.

Sylvie’s Love

1950’lerde Harlem’de babasının plak dükkanında çalışan bir kadın, genç bir saksafoncuyla tanışır. Adama aşık olan kadın, kendisini duygusal bir krizin ortasında bulur. Çünkü kadın, Kore Savaşı’na katılan bir adam ile nişanlıdır. Kadının yaşadığı iç çatışma, onu pişmanlık duymadan yaşamına devam edebilmesi için kendisini bulması gereken bir duruma sürükler.

Licorice Pizza

Licorice Pizza, 70’li yıllarda San Fernando Valley’de yaşayan bir lise öğrencinin yaşadıklarına odaklanıyor. Yetenekli bir oyuncu olan lise öğrencisi Gary Valentine’in hayatı, okuluna gelen fotoğraf asistanı Alana Kane’i görmesiyle bambaşka bir hal alır. Alana’nın kendisinden on yaş büyük olmasına rağmen Gary, onu akşam yemeğine davet eder. Hayatta yolunu bulmaya çalışan Alana, Gary’nin olağanüstü özgüveninden etkilenir. Zamanla birbirlerinden ayrı kalamaz hale gelen Alana ve Gary, birlikte büyüyüp gelecekleri için mücadele etmeye başlarlar.

Kül En Saf Beyazdır

Filmde, Çin’in suç dolu yeraltı şehrinde yaşanan 2001’den 2017’ye kadar uzanan destansı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Çin’de genç bir dansçı olan Qiao, şehrin gangsterlerinden olan Bin’e aşık olur. Qiao, çeteler arasında çıkan bir kavgada Bin’i korumak için ateş eder. Bu onun 5 yıl hapis yatmasına neden olur. Qiao, cezası bitip serbest bırakılınca Bin’e ulaşmaya çalışır.

Journey’s End

1918 Mart’ında bir bölük subay kuzeydoğu Fransa’da cephe sıralarına gelmiştir. Alman saldırısının yakında gerçekleşeceği haberini alında bölüğün lideri genç subay Stanhope kendini içkiyle sakinleştirmeye çalışırken, geri kalan subaylar ve aşçı ise savaş öncesi zamanlardan konuşarak sığınakta zaman öldürmektedir. Bir süre sonra aralarına, eğitimini yeni tamamlamış ve ilk görevinde yer almak konusunda oldukça heyecanlı olan genç subay Raleigh de katılır. Bölük ölüm kalım savaşının ortasında, korku ve strese rağmen ayakta kalmak zorundadır.