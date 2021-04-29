En İyi ve En Hafif Linux Dağıtımları – 2021

Linux Nedir ?

Linux; bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek yazılımlarından birine verilen addır. Temelinde hepsi Linux olsa da dağıtımlar, masaüstü ortamı, paket yöneticisi, ekran sunucusu, hedefler, açık kaynak anlayışı gibi alanlarda farklılıklar gösterirler. Bu sisteminde ortaya çıkmasındaki en temel neden farklı amaçlara yönelik ortak çalışan grupların bulunmasıdır.

Gelin şimdi birlikte bu sistemleri inceleyip sizin için en uygununa karar verelim.

1- Slax

32 bit sistemler için desteği olan Slax, Debian’a dayalı, bir USB sürücüsünde kurmadan kullanabileceğiniz, gerçekten taşınabilir hafif bir Linux dağıtımıdır.

ISO dosya boyutu 300 MB’nin biraz altında olup eski bilgisayarlar için harika bir seçenek haline gelen Linux kullanıcı ara yüzü oldukça basittir. Dilerseniz işletim sistemini özelleştirebilir ve anında kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz. Sistem gereksinimi olarak RAM: 128 MB (çevrimdışı kullanım) / 512 MB (web tarayıcısı kullanımı için) ve CPU: i686 veya daha yeni olmalıdır.

2- Xubuntu

Xubuntu, Ubuntu’nun resmi sürümlerinden biri olup hafif Xfce masaüstüne sahip kullanım kolaylığıyla eski bilgisayarlarınıza sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Resmi web sitesine girerek ihtiyacınız olan ISO’yu (32 bit / 64 bit) indirebilirsiniz. Sistem gereksinimi olarak RAM: 512 MB 1 GB önerilir ve Pentium Pro veya AMD Athlon işletimcisi işinizi görecektir.

3- Manjaro

Arch tabanlı bir işletim sistemi olan Manjaro, en geniş kütüphane ve yazılım desteğini sunan bir Linux dağıtımıdır. Yıllardır piyasada olan, güvenli yazılım desteğini sağlayan ve arch tabanında birçok paket yöneticisinin de kontrolüne izin veren Manjaro’yu, Pacman komut sistemini kullanarak size farklı bir zevk alma imkanı sunuyor.

4- Solus

İrlanda çıkışlı yapılan Solus işletim sisteminin temellerini aslında Pardus oluşturuyor. Kendi komut sistemini geliştiren

Debian öncesinde kendi komut sistemini geliştiren ve aktif olarak bunu kullanan Pardus, bu komut sistemine PiSi adını vermişti. PiSi sistemini çok beğenen ve geliştirilmeye çok açık olduğunu fark eden İrlandalı bir yazılım ekibi Solus projesini hayata geçirerek PiSi’yi eopkg adıyla çatalladı.

Pardus ilerleyen süreçlerde PiSi sevdasından vazgeçerek Debian’a geçti, bu kararın doğruluğu ya da yanlışlığı bir yana Solus ekibi hala PiSi üzerinden kurmuş olduğu komut sistemini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. PiSi, eopkg olarak şekil değiştirerek, şu anda dünyada bulunan en gözde işletim sistemlerinden birisine ilham olmuş.

5- PepperMint OS

Üst düzey donanıma ihtiyaç duymayan PepperMint, bulut odaklı bir Linux dağıtımıdır. Kullanıcılarına daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlamarı için Ubuntu’ya dayalı LXDE masaüstü ortamını sunar.

Peppermint OS için minimum sistem RAM: 1 GB RAM (önerilen 2 GB), CPU: Intel x86 mimarisine dayalı işlemci ve en az 4 GB kullanılabilir disk alanı ile kullanma imkanı sunuyor.

6- Linux Lite

Üst düzey donanıma ihtiyaç duymayan Linux Lite, çalıştırmak için hafif bir Linux dağıtımıdır. Linux kullanmaya yeni başlayanlar eski bilgisayarları için bile oldukça rahatlıkla kullanabilir. Ubuntu LTS (Uzun Süreli Destek) sürümlerine dayanan OS’un hafif bir dağıtımı bulunmaktadır.

Örneğin, web’de gezinmek için Firefox, müzik için VLC Media Player, e-postalar için Thunderbird, ofis için LibreOffice, Cloud depolama için Dropbox, görüntü düzenleme için Gimp ve masaüstünüzde ince ayar yapmak için Lite ince ayar özelliğini işinizi görecektir.

7- Ubuntu

En iyi Linux dağıtımları listesinde Ubuntu’dan bahsetmemek olmaz. Açık kaynaklı yazılım dünyasının şu anki konumuna gelmesinde büyük bir önem taşıyan Ubuntu, her çeşit kullanıcıya hitap eden bir işletim sistemi olmasıyla biliniyor.

Gündelik işler, ofis ve oyun gibi birçok konuda büyük ve önemli bir yazılım ağı sunan dağıtım sistemi gelecekte veri altyapılarına ve mobil platformlara yeni işletim sistemleri çıkartmayı planlıyor.

8- Elementary

Elementary, bütün içeriği görsellik üzerine kurulmuş bir işletim sistemi. Bolca barındırdığı animasyon ve grafik geçişi sayesinde bilgisayarınızın daha şık görünmesine olanak sağlıyor. Yalnızca eski ve düşük sistemli bilgisayarlarda performans sorunları çıkartabileceğini söyleniyor.

9- LXLE

32 bit sistemler için desteği bulunan LXLE, Lubuntu LTS versiyonunun bir ürünüdür. Şimdilerde Lubuntu, LXQT ile birlikte geldiğinden LXLE, LXDE masaüstü ortamını kullanmak isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir seçenek.

LXLE, sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle göz zevkini zenginleştirmeyi hedefleyen hafif bir Linux dağıtımıdır. Sistem, çeşitli hafif uygulamalarla performansı artırmak için ayarlanmış uygulamasıyla birlikte geliyor.

10- Puppy Linux

Puppy Linux, varsayılan olarak JWM ve Openbox pencere yöneticilerini kullanılabilen ve CD / DVD / USB ile başlatılabilen bir dağıtımdır. Hızlı olacak şekilde tasarlandığından sistem kaynaklarını rahatlatır.

Maalesef uygulama paketleriyle birlikte gelmese de temel uygulamaları kapsıyor. Eski bir bilgisayarlarınız için oldukça kullanışlı bir uygulama.