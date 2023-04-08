Epic Games Bahar İndirimi Başladı!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettirmekte. Özellikle her hafta verdiği ücretsiz oyun kampanyasından dolayı oyuncu kitlesi gözünde oldukça iyi bir yer edindi. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games Bahar indiriminde dikkat çeken oyunlara göz atacağız.
Bahar ayına girmemiz ile birlikte Epic Games her yıl olduğu gibi Bahar indirimi kapsamında çoğu oyunda neredeyse %75’e kadar varan indirim uyguladı. Gelin hep beraber indirimdeki oyunlara bakalım;
|OYUN ADI
|NORMAL FİYATI
|İNDİRİMLİ FİYATI
|Cyberpunk 2077
|249 TL
|124,50 TL
|Riders Republic
|699 TL
|174,75 TL
|Far Cry 6 Standard Edition
|699 TL
|209,70 TL
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|229 TL
|91,60 TL
|The Witcher 3: Wild Hunt
|75 TL
|22,50 TL
|Mass Effect Legendary Edition
|599,99 TL
|179,99 TL
|Star Wars Battlefront II: Celebration Edition
|279,99 TL
|69,99 TL
|The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
|449 TL
|179,60 TL
|Metro Exodus – Gold Edition
|233 TL
|58,25 TL
Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman cidden kaliteli ve oldukça popüler oyunların indirime girdiğini görüyoruz. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmasının ardından artan fiyatlar sonrası bu fırsatı değerlendirmek isteriz.