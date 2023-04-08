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Epic Games Bahar İndirimi Başladı!

Ünlü oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games Bahar İndirimi kapsamanıda, 6 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında %75'e varan indirimlerle oyuncuların karşısında.

Mustafa

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Epic Games Bahar İndirimi

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Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettirmekte. Özellikle her hafta verdiği ücretsiz oyun kampanyasından dolayı oyuncu kitlesi gözünde oldukça iyi bir yer edindi. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games Bahar indiriminde dikkat çeken oyunlara göz atacağız.

Bahar ayına girmemiz ile birlikte Epic Games her yıl olduğu gibi Bahar indirimi kapsamında çoğu oyunda neredeyse %75’e kadar varan indirim uyguladı. Gelin hep beraber indirimdeki oyunlara bakalım;

Cyberpunk
OYUN ADINORMAL FİYATIİNDİRİMLİ FİYATI
Cyberpunk 2077249 TL124,50 TL
Riders Republic699 TL174,75 TL
Far Cry 6 Standard Edition699 TL209,70 TL
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege229 TL91,60 TL
The Witcher 3: Wild Hunt75 TL22,50 TL
Mass Effect Legendary Edition599,99 TL179,99 TL
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition279,99 TL69,99 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition449 TL179,60 TL
Metro Exodus – Gold Edition233 TL58,25 TL

Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman cidden kaliteli ve oldukça popüler oyunların indirime girdiğini görüyoruz. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmasının ardından artan fiyatlar sonrası bu fırsatı değerlendirmek isteriz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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