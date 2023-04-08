Epic Games Bahar İndirimi Başladı!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettirmekte. Özellikle her hafta verdiği ücretsiz oyun kampanyasından dolayı oyuncu kitlesi gözünde oldukça iyi bir yer edindi. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games Bahar indiriminde dikkat çeken oyunlara göz atacağız.

Bahar ayına girmemiz ile birlikte Epic Games her yıl olduğu gibi Bahar indirimi kapsamında çoğu oyunda neredeyse %75’e kadar varan indirim uyguladı. Gelin hep beraber indirimdeki oyunlara bakalım;

OYUN ADI NORMAL FİYATI İNDİRİMLİ FİYATI Cyberpunk 2077 249 TL 124,50 TL Riders Republic 699 TL 174,75 TL Far Cry 6 Standard Edition 699 TL 209,70 TL Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 229 TL 91,60 TL The Witcher 3: Wild Hunt 75 TL 22,50 TL Mass Effect Legendary Edition 599,99 TL 179,99 TL Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 279,99 TL 69,99 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition 449 TL 179,60 TL Metro Exodus – Gold Edition 233 TL 58,25 TL

Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman cidden kaliteli ve oldukça popüler oyunların indirime girdiğini görüyoruz. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmasının ardından artan fiyatlar sonrası bu fırsatı değerlendirmek isteriz.