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Epic Games Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Son olarak Fallout: New Vegas'i Epic Games Store'da 1 Haziran'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mustafa

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Fallout New Vegas

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Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar ile dikkat çeken şirket bu hafta bakalım oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek.

İlk olarak ücretsiz verilecek olan oyun Fallout: New Vegas olarak karşımızda çıkmakta. Oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Nükleer bir savaş sonrası dünyayı konu alan oyunda oyuncular The Courier adlı ana karaktere hayat veriyor ve bu yolculuğunda çeşitli zorlu görevleri üstleniyor.

Son olarak Fallout: New Vegas’i Epic Games Store’da 1 Haziran’a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Fallout: New Vegas Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Dual Core 2.0GHz
  • Bellek : 2GB RAM
  • Depolama : 10GB depolama alanı
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 6 serisi veya ATI 1300XT serisi
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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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