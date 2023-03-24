Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Mart ayının sonuna gelmemiz ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 21 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

İlk olarak sizlere oyunu tanıtalım, ücretsiz olarak verilecek oyun Chess Ultra olarak karşımıza çıkıyor. Tam Oculus Rift ve HTC Vive desteği ile bugüne kadarki en nefes kesici satranç tecrübesi için sanal gerçeklikte Chess Ultra oldukça güzel bir satranç oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun içi grafiklere baktığımız zaman oldukça güzel grafiklere sahip bir oyu olarak gözüküyor özellikle bu türdeki oyunlar normalde biraz daha sade durur ama bu oyun diğerlerinden biraz daha farklı bir ambiyansa sahip.

Chess Ultra Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows Vista

İşlemci: 2.0 GHz

Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTS 450 / AMD Radeon HD 6750

RAM: 4 GB

Depolama kapasitesi: 12 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11