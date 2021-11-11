FC Barcelona, ​​League of Legends E-Spor’a Giriyor

FC Barcelona, ​​dünya çapında en çok taraftara ve izleyiciye sahip gerçek zamanlı aksiyon ve strateji oyunu olan rekabetçi League of Legends‘a giriyor.

İspanyol Futbol kulübü, İspanya’daki en üst düzey e-spor turnuvası olan 2022’de Superliga‘da mücadele edecek bir takımla resmi girişini duyurdu. Duyuru, dün resmi Twitter hesabından geldi.

Kulüp, League of Legends takımının kadrosunu henüz resmi olarak açıklamadı. Fakat ekip üyelerinin beklenen duyurusu; er ya da geç gelecek. Organizasyon, bir sonraki E-spor girişimi olarak League of Legends’a girme nedeninden bahsetti:

“Bu turnuvaya girerken, FC Barcelona; ​​iki yıl önce ilk kez girdiği kulüp için stratejik bir sektör olan; e-spor’a olan bağlılığını güçlendiriyor. Güçlü bir profil geliştirmeyi hedefliyoruz.”

League of Legends, beş oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya gelip; hedefleri tamamlamak için mücadele ettiği ve son olarak da en iyi iki takımın Superliga’da mücadele ettiği bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Şu anki şampiyon, 12 Ağustos’ta Barselona’da yapılan finalde UCAM Esports Club’ı yenen Vodafone Giants.

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