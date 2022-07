Instagram biyografi sözleri, profilinize bakan bir kişinin ilk dikkat ettiği alandır. Birçok instagram kullanıcısı, birini takip etmeden önce kişinin biyografisine veya hesabı gizli değilse fotoğraflarına hızlıca bakar. Bu yazımızda Instagram biyografinizde kullanabileceğiniz sözleri derledik.

Instagram Türkçe Biyografi Sözleri

Asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı.

Sevmek sevdiğine zaman ayırmaktan geçer, boşlukları doldurmaktan değil.

Çaresizlik yüreğinin uçup gitmek istediği yere, bedeninin gidememesidir.

Dünyadaki en güçlü insan, başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadındır.

Her kalpte bir mezarlık vardır.

Hayat; biz plan yaparken başımıza gelenlerdir.

Görülecek bir dünya, öğrenilecek çok şey.

“Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir.” – Mevlana

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Dünya hissetmeyenlere aittir.

Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür.

İnsanı keşkeler tüketir.

Kaderinizi değiştiremiyorsanız, tavrınızı değiştirin.

Cesaret devam edecek güce sahip olmak değil, gücünüz olmadığında devam ediyor olmaktır.

Güzel görüntüler güzel düşüncelere yol açar ve güzel düşünceler güzel eylemlere yol açar.

Instagram İngilizce Biyografi Sözleri

In a world where you can be anyone, be yourself.

Herkes olabileceğin bir dünyada, kendin ol.

Success is in my veins.

Başarı damarlarımda.

Go big or go home.

Ya büyük oyna ya da hiç oynama.

Welcome to my world.

Dünyama hoşgeldin.

I’d rather make mistakes than fake perfection.

Sahte mükemmelliktense hatalar yapmayı tercih ederim.

Don’t regret the opportunities you were too afraid to take

Almaktan çok korktuğun fırsatlardan pişman olma.

Sometimes we could always use a little magic – don’t hide the magic within you

Bazen her zaman biraz sihir kullanabiliriz – içinizdeki sihri saklamayın

I don’t wipe tears, I wipe the people who created them.

Gözyaşlarını silmiyorum, onları yaratanları siliyorum.

In a world of worriers, be the warrior.

Endişeli bir dünyada, savaşçı olun.

Happiness never goes out of style.

Mutluluğun modası asla geçmez.

I was born to do exactly what I’m doing today.

Bugün tam olarak ne yapıyorsam onu yapmak için doğdum.

Dreaming bigger than my imagination can handle.

Hayal gücümün kaldırabileceğinden daha büyük hayaller kuruyorum.

Anything but predictable

Her şey ama tahmin edilebilir.

Be young. Be dope. Run the show.

Genç ol. Harika ol. Şovu yönet.

I’ll remember and recover but that doesn’t mean I’ll forgive and forget.

Hatırlayıp iyileşeceğim ama bu affedeceğim ve unutacağım anlamına gelmez.