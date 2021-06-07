Kripto Paranın Bankanızın Parasından Daha İyi Olmasının 5 Nedeni

Bitcoin, elektronik olarak oluşturulan ve tutulan bir dijital para birimidir. Kimse kontrol etmiyor. Bitcoin’ler dolar veya euro gibi basılmaz – insanlar ve giderek artan sayıda işletmeler tarafından, dünyanın her yerinde bilgisayarlar çalıştıran, matematiksel problemleri çözen yazılımlar kullanılarak üretilirler. Kripto para birimi olarak bilinen büyüyen bir para kategorisinin ilk örneği. Bitcoin, herhangi bir hükümet veya banka tarafından düzenlenmediği veya kontrol edilmediği için anonim olarak mal satın almak için kullanılabilir.

1) Bitcoin Karlı Bir Yatırım Oldu

Bitcoin herhangi bir hükümet tarafından düzenlenmiyor veya kontrol edilmiyor, bu da fiyatını manipüle etmenin zor olacağı anlamına geliyor. Bitcoin de normal para gibi havadan yaratılamaz; Yeni bitcoinlerin yayınlanmasının tek yolu, birisinin bilgisayarını çok karmaşık bir matematik problemini çözmek için kullanmasıdır ve bir bilgisayarın bunu tek başına yapması mümkün değildir.

2) Bitcoin Uluslararası Bir Para Birimidir

Bitcoin herhangi bir ülke tarafından kısıtlanmaz. Ulusal para biriminin sorun yaratabileceği veya yiyecek ve ilaç gibi maddeleri satın almak için kullanılamayacağı ülkeler de dahil olmak üzere, dünyadaki her ulusta mevcuttur; Bitcoin, internet erişimi olan her yerde kullanılabildiği için bu sorunu çözmektedir.

3) Bitcoin Güvenli ve Emniyetlidir

Bitcoin’in kullandığı blok zinciri sistemi nedeniyle Bitcoin işlemleri tamamen güvenli ve güvenlidir. Blok zinciri, herkesin erişebildiği bir halka açık defterdir, ancak herhangi bir kişi veya grup tarafından hacklenemez veya değiştirilemez. Bu, Bitcoin kullanırken hesap bilgilerinizin bilgisayar korsanlarından çalınmamasını sağlar. Bitcoin Freedom oturumu açarak paranızın tam güvenliğini sağlayabilirsiniz.

4) Bitcoin İşlemleri Daha Ucuzdur

Bitcoin ile yapılan işlemler, geleneksel banka havaleleri ve kredi kartı ödemelerinden çok daha düşük maliyetlidir. Bu, üçüncü taraf şirketlerin bu tür finansal işlemleri işleme ihtiyacını ortadan kaldıran blok zinciri sayesinde mümkündür. Bitcoin daha sık kullanıldığı için bu tasarruflar zamanla artıyor!

5) Bitcoin Daha Ucuz

Bitcoin işlemleri, kredi kartı ödemelerinden ve banka havalelerinden daha ucuzdur. Bitcoin, göndericinin para transfer ederken yalnızca küçük bir ücret ödemesini gerektirir; bu, bankalar veya devlet kurumları gibi üçüncü şahıslar tarafından değiştirilemez!

6) Bitcoin’in Kullanımı Daha Kolaydır

Bitcoin işlemleri kolay ve güvenlidir. Bitcoin kullanıcıları, cep telefonları, tabletler veya PC’ler dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerine herhangi bir cihazla para gönderebilir! Evet, bankalar uzun zamandır ortalıktalar ama artık bu modası geçmiş para birimini geride bırakmanın zamanı geldi. Bitcoin’in bankanızın parasından daha iyi olup olmadığından emin olmanın tek yolu, denemenizdir!

Sonuç

Bitcoin bankanızdan daha iyidir! Bitcoin, yüksek işlem ücretleri, can sıkıcı evrak işleri ve ödeme gecikmeleri gibi geleneksel bankacılıkta alışık olduğunuz dezavantajların hiçbirine sahip değildir. Bu yazıda, Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda bankalara paraları için bir şans vermesinin altı nedenini tartıştık. Umarız bu noktaları anlayışlı bulmuşsunuzdur ve lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.