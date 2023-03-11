Netflix’te en popüler filmlerden haberdar mı olmak istiyorsunuz ? İşte size harika bir fırsat! Bu ayın top listesinde birbirinden güzel içerikler var. İşte Netflix’in en çok izlenen, en popüler filmleri…

Netflix’te En Çok İzlenen Filmler Mart 2023

İyi Bir Adamın 10 Günü

İyi Adamın 10 Günü’nde, Sadık adında bir adam üzerinden, gerçekten iyi bir insan olmanın anlamı sorgulanıyor. Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet arayan bir adamdır. Ancak bu süreçte o, iyilik ve kötülük arasındaki çizginin bulanıklaştığını fark eder.

We Have a Ghost

Geçmişi sorularla dolu olan bir hayaletin yeni evlerine musallat olduğunu fark eden bir aile, sosyal medyada ünlü olur ama karanlık bir devlet teşkilatının da hedefi hâline gelir.

Kingsglaive Final Fantasy

Tehditkar Niflheim İmparatorluğu, Büyülü Lucis Krallığı’nın ev sahipliği yaptığı kustal Kristal’i çalmaya kararlıdır. Lucis Kralı Regis Kralın Kılıcı adı verilen bir grup seçkin askeri komuta eder. Krallarının büyüsü ile, Nyx ve asker arkadaşları Lucis’i korumak için savaşır. İmparatorluğun ezici askeri gücü karşısında yenilen Kral Regis imkansız bir ultimatom olan oğlu Prens Noctis’in Niflheim esiri Tenebrae Prensesi Lunafreya ile evrendirilmesi ve topraklarını imparatorluk yönetimine teslim etmesi ile yüz yüze gelir. Kralın bunu kabullenmesi üzerine Kralın Kılıcı dünya hakimiyetine giden yolları üzerinde dursa bile imparatorluğun düzenbaz planlarını gerçekleştirmek için asla durmayacağı belli olmuştur.

The Strays

Üst sınıf bir kadının mükemmel hayatı, kasabasına iki uğursuz figür geldiğinde alt üst olur. Bir kadının özenle inşa ettiği ayrıcalıklı hayatı, şirin bir banliyöde iki yabancının ortaya çıkmasıyla alt üst olur.

Bu Gece Benimlesin

Tutkusunu yitirmiş bir evliliğin içinde olan gazeteci, mesafeli olsa da sevgi dolu olan eşi ile hayatına yeni giren, yaşça küçük erkek arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır.

İlk Öpücükte Aşk

Geleceği görebilen Javier, nihayet hayatının aşkının kim olduğunu öğrenir. Ancak bir sorun vardır: Hayatının aşkı, en yakın arkadaşının sevgilisidir.

In My Dreams

Aşkta hüsrana uğramış iki yabancı, bir çeşmeye para attıktan sonra birbirlerini rüyalarında görmeye başlar. Ancak kavuşmak için yalnızca bir haftaları vardır.

Mission: Impossible – Fallout

Bu film, Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin’deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA’in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur.

Fatale

Fatale, kadın bir dedektif tarafından bir cinayet planına dahil edilen evli bir adamın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kadın dedektif, tek gecelik ilişki yaşadığı evli bir adamı manipüle ederek bir cinayet planına dahil eder. Kendisini bir anda büyük bir kabusun içinde bulan adam, hem içine düştüğü sorundan kurtulmak hem de evliliğini kurtarabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Knight and Day

June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June, kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.