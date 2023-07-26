Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan ünlü aksiyon oyunu Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Payday 3‘ü ilk duymamızın üzerinden oldukça fazla zaman geçmişti, özellikle gelen ertelemeler sonucunda oyuncular bir hayli sıkılmıştı. Fakat son dönemlerde gelen tanıtım videoları ve yayınlanan oynanış fragmanı ile oyuncularını bir nebze tatmin ettiler.

Özellikle yayınlanan fragmanlarla birlikte yeni çıkacak oyun hakkında oldukça söylenti var bu söylentiler arasında Payday 3 grafiklerine baktığımız zaman oldukça gelişme gösteren şirket sistem gereksinimlerinde de bir tık üst seviye sistem istemekte gelin hep beraber sistem gereksinimlerini inceleyelim.

Payday 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-9400F

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 (4 GB)

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 (8GB)

Tek belirlenmeyen sistem gereksinimlerinden biri olan depolama alanı henüz kesin olarak belli olmamıştır. Fakat Payda 2’nin 83 GB depolama alanı kapladığını belirtmek isteriz.