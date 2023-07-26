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Payday 3 Sistem Gereksinimleri!

Payday 3 sistem gereksinimleri duyuruldu ünlü aksiyon oyunu 16 GB RAM ve Nvidia GTX 1080 (8GB) gibi minimum sistem gereksinimlerine sahip olacak.

Mustafa

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Payday 3 Sistem Gereksinimleri

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Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan ünlü aksiyon oyunu Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Payday 3‘ü ilk duymamızın üzerinden oldukça fazla zaman geçmişti, özellikle gelen ertelemeler sonucunda oyuncular bir hayli sıkılmıştı. Fakat son dönemlerde gelen tanıtım videoları ve yayınlanan oynanış fragmanı ile oyuncularını bir nebze tatmin ettiler.

Özellikle yayınlanan fragmanlarla birlikte yeni çıkacak oyun hakkında oldukça söylenti var bu söylentiler arasında Payday 3 grafiklerine baktığımız zaman oldukça gelişme gösteren şirket sistem gereksinimlerinde de bir tık üst seviye sistem istemekte gelin hep beraber sistem gereksinimlerini inceleyelim.

Payday 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-9400F
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 (4 GB)

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-9700K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 (8GB)

Tek belirlenmeyen sistem gereksinimlerinden biri olan depolama alanı henüz kesin olarak belli olmamıştır. Fakat Payda 2’nin 83 GB depolama alanı kapladığını belirtmek isteriz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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