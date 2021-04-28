Realme, 4 Mayıs’ta Mega Lansman Etkinliği Düzenleyecek!

Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth, Realme’nin yılın en büyük lansmanını 4 Mayıs’ta gerçekleştireceğini doğruladı. Şirketin Hindistan’ın ilk Dimensity 1200 destekli akıllı telefonunu ve diğer bazı ürünlerini duyuracağını da açıkladı. Realme’nin Dimensity 1200 telefonunun Realme X7 Max 5G adıyla satışa sunulacağı söyleniyor.

Mega etkinlik, markanın yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilecek. Dimensity 1200 akıllı telefonun yanı sıra, şirket 4 Mayıs’ta birkaç yeni ürün piyasaya sürmeyi planlıyor. Sheth’in iddia ettiği gibi bunlardan biri de yeni bir Realme TV olabilir.

Dimensity 1200 destekli telefona geri dönersek, Çin’deki Realme GT Neo‘nun Realme X7 Max 5G olarak yeniden markalanacağı anlaşılıyor. Yakın tarihli bir sızıntı, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi modellerle gelebileceğini iddia etti.

Realme X7 Max 5G’nin 6.43 inç S-AMOLED Full HD + 120Hz ekran, D1200 yonga, LPDDR4x RAM, UFS 3.1 depolama ve 50W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

X7 Max, 16 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera sistemine sahip olabilir. Ekran içi parmak izi tarayıcısı, 3,5 mm ses girişi ve Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi gibi diğer özellikleri sunması bekleniyor.