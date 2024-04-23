Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Redmi Buds 5A Modeli Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri Teknoloji Haberleri Redmi Buds 5A Modeli Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri İbrahim Özbek 0 Görüntüleme

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan Xioami, yeni bluetooth kulaklığı Redmi Buds 5A modelini tanıttı. Gelişmiş özellikleri ve güçlü ses kalitesi ile dikkat çeken modelin fiyatı da belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Smarter Living 2024 etkinliklerinde birçok teknoloji ürünü tüm dünyaya tanıtıldı. Bunlar arasında bazı ürünler hem özellikleri hem de uygun fiyatları ile dikkat çekti. Bu ürünlerin başında ise Redmi Buds 5A modeli yer aldı. Aktif Gürültü Engelleme ve Google Fast Pair özellikleri ile dikkat çeken ürün, şimdiden kullanıcıların büyük beğenesini topladı.

Redmi Buds 5A, 12 mm dinamik sürücüsü ile güçlü ses kalitesi sağlıyor. Kulaklık, 25 dB’e kadar aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip, böylece istenmeyen arka plan seslerini filtreleyebiliyor. Şeffaflık modu, kullanıcıların müzik dinlerken çevre seslerini de duymasını sağlıyor. Ayrıca kulaklıkta bizleri 440 mAh kapasiteli bir batarya karşılayacak. Bu kapasite bizlere 30 saate kadar kullanım süresi sağlayacak.

Redmi Buds 5A modeli siyah ve beyaz renk seçenekleri ile 18 dolar fiyat etiketi ile 29 Nisan’da raflarda yerini alacak. Bütçe dostu olarak dikkat çeken modelin ülkemizde ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

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