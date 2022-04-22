Taşınabilir İnternet Fiyatları 2022

Taşınabilir internet fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı. En çok talep gören Vodafone, Turk Telekom ve Turkcell taşınabilir internet fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte güncel taşınabilir internet fiyatları…

Vodafone Taşınabilir İnternet Fiyatları

Vodafone Redbox fiyatları, hangi tarifeye abone olduğunuza göre değişiklik gösteriyor.

Vodafone Redbox 200 Tarife Fiyatı

4.5G hızında toplam 200GB internet içeren bu tarifeye ilk 12 ay boyunca aylık 121.90 TL gibi bir fiyata abone olabiliyorsunuz. İlk 12 aylık taahhüt süreniz dolduğunda ise 12 ay süreyle daha üyeliğinizi sözleşme ile uzattığınızda yani toplam 24 ay için taahhüt verdiğinizde diğer 12 ay için yalnızca 142.30 TL ödeyerek, üyeliğinizi devam ettirebiliyorsunuz.

Vodafone Redbox 250 Tarife Fiyatı:

4.5G hızında toplam 250GB internete sahip olan Redbox 250 tarifesi için 24 ay taahhüt verdiğinizde ilk 12 ay için aylık 162.70 TL, diğer 12 ay içinse aylık 183.10 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Vodafone Redbox Limitsiz Tarife Fiyatı:

Kotasız internete erişim imkanı sunan Redbox Limitsiz; abonelerine 4.5G hızında 15 mbps internet deneyimi sunuyor. Müşteriler, taahhüt verdiklerinde ilk 12 ay için yalnızca 162.70 TL; diğer 12 ay için sadece 183.10 TL ödeme ile bu tarifeye üye olup, kotasız internet keyfini yaşayabiliyorlar.

Turkcell Taşınabilir İnternet Superbox Paket Fiyatları

Turkcell Superbox fiyatları da müşterinin üye olduğu paketin içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

Superbox 150GB 4.5G Taşınabilir İnternet Paket Fiyatı:

4.5G hızında 150GB internet kotalı bu pakete aylık 159.90 TL’ye üye olabiliyorsunuz.

Superbox 200GB 4.5G Taşınabilir İnternet Paket Fiyatı:

200GB kotalı bu paket için aylık 199.90 TL ödemeniz gerekiyor.

Superbox Fırsat 10 Mbps İnternet Paket Fiyatı:

Superbox’un kotasız yani sınırsız internet sunan bu paketine aylık 199.90 TL’ye abone olabiliyorsunuz.

Superbox Fırsat 20 Mbps İnternet Paket Fiyatı:

20 Mbps hızında sınırsız Superbox paketi için aylık 299.90 TL ödemeniz gerekiyor.

Superbox 15GB Ek İnternet Paket Fiyatı:

Kotalı paketlerden birine abone olan müşteriler, kotaları olduğunda 15GB içeren ek internet paketini 20.40 TL’ye satın alabiliyorlar.

Superbox 5GB Ek İnternet Paket Fiyatı:

Yine kotalı Superbox müşterilerine özel olan bu kampanyaya göre müşteriler, 20GB ek internet paketini 5.10 TL’ye alabiliyorlar.

Türk Telekom Evimde Mobil Wifi Fiyatları

Türk Telekom Evimde Mobil wifi tarifelerine taahhütlü ya da taahhütsüz abone olabiliyorsunuz.

Evde Mobil Wifi Fiyatları

Evimde Mobil Wifi 10GB: Taahhütlü 19; taahhütsüz 29 TL,

Evimde Mobil Wifi 20GB: Taahhütlü 29.58, Taahhütsüz 39 TL,

Evimde Mobil Wifi 50GB: Taahhütlü 64, taahhütsüz 84 TL

Evimde Mobil Wifi 100GB: Taahhütlü 135, taahhütsüz 165 TL,

Evimde Mobil Wifi Modemli 10GB: Taahhütlü 46, taahhütsüz 49.98 TL,

Evimde Mobil Wifi Modemli 20GB: Taahhütlü 36.72, taahhütsüz 64.25 TL

Evimde Mobil Wifi Modemli 50GB: Taahhütlü 76.50, taahhütsüz 104.03 TL

Evimde Mobil Wifi Modemli100 GB: Taahhütlü 132.59, taahhütsüz 170.33 TL

Turkcell Taşınabilir Mobil Wifi Fiyatları

Turkcell, Superbox ve VINN taşınabilir wifi hizmetinin yanı sıra sunduğu taşınabilir mobil wifi hizmeti ile de internetinizi gittiğiniz her yere yanınızda götürebilmenizi mümkün bir hale getiriyor.

4.5G Mobil Wifi 10 GB Paket Fiyatları:

12 aylık sözleşme imzaladığınızda aylık sadece 49.90 TL bir ödeme karşılığında bu pakete üye olabiliyorsunuz. Bu pakete taahhütsüz yani herhangi bir sözleşme imzalamadan abone olmak istediğinizde ise aylık 96.89 TL ödemeniz gerekiyor.

4.5G Mobil Wifi 20 GB Paket Fiyatları:

Bu pakete sözleşme ile abone olduğunuzda aylık 79.90 TL; taahhütsüz üye olduğunuzda ise aylık 132.59 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Bu paketten de yalnızca Turkcell bireysel faturalı hat sahibi olan müşteriler yararlanabiliyorlar.

Turkcell 4.5G Mobil Wifi 50 GB Paket Fiyatları:

Faturalı müşterilerin yararlanabileceği bir diğer taşınabilir internet kampanyası olan bu kampanyaya katılmak isteyen Turkcell müşterilerinin yıllık abonelik karşılığında aylık 119.90 TL ödemeleri gerekiyor.

Turkcell 4.5G Mobil İnternet Wifi 100GB Paket Fiyatları:

Bu pakete yıllık abone olduğunuzda aylık 159.90 TL ödemeniz gerekirken, taahhütsüz aylık aboneliklerde ise ödemeniz gereken miktar, 265.18 TL’ye yükseliyor.

Turkcell VINN Taşınabilir İnternet Fiyatları

Turkcell müşterileri, bilgisayarlarına takacakları VINN cihazı ile internete her yerden erişebiliyorlar. Yani müşterilerin VINN taşınabilir wifi ile internete bağlanabilmeleri için mutlaka yanlarında bilgisayarlarının da olması gerekiyor.

Yazlık 4.5G VINN wifi kampanyası dahilinde aboneler, 12, 24 ya da 36 ay taksit seçenekleri ile üstelik sözleşme imzalamadan ve taahhüt vermeden bu kampanyadan yararlanabiliyorlar.

VINN Taşınabilir İnternet Paket Fiyatları

Mobil wifi fırsat 50 GB: 129.90 TL

Mobil wifi fırsat 100 GB: 169.90 TL

Mobil wifi fırsat 200GB: 209.90 TL

Turknet Taşınabilir Wifi Yazlık İnternet Paketi

Turknet tarafından başlatılan bu kampanyaya göre Türk Net müşterileri, yaz aylarında tatile çıktıklarında ya da kendi yazlıklarında zaman geçirirken internete kesintisiz bir şekilde girebiliyorlar.

Turknet yazlık internet hizmeti taahhütsüz alınabildiğinden müşteriler, kampanyadan diledikleri zaman hiçbir taahhüt cayma bedeli ödemeksizin ayrılabiliyorlar.

Turknet yazlık taşınabilir internet, aylık yalnızca 85 TL gibi ekonomik bir fiyata sunuluyor.

Turk Telekom Taşınabilir İnternet Fiyatları



Paketler Taahhütlü Ücret Taahhütsüz Ücret Evimde Mobil Wifi 10GB 19,38 TL 29,58 TL Evimde Mobil Wifi 20GB 29,58 TL 39,78 TL Evimde Mobil Wifi 50GB 65,27 TL 85,67 TL Evimde Mobil Wifi 100GB 137,69 TL 168,29 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 10GB 46,44 TL 49,98 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 20GB 83TL 78 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 50GB 123 TL 118 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 100GB 179 TL 174 TL