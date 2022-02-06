Taşınabilir İnternet Fiyatları 2022

Günümüzde internet kullanımı ciddi oranda artış gösterdi. Özellikle taşınabilir internetler, birçok çalışanın hayatını kolaylaştırdı. Son zamanlar taşınabilir internet üzerine birçok çalışma yapılıyor ve bu alan giderek daha kaliteli olmaya başlıyor. 2022 yılıyla internet hayatımızda çok önemli bir yere sahip oluyor, bu yüzden taşınabilir internet fiyatları herkes tarafından merak ediliyor.

Özellikle insanların büyük çoğunluğu internet üzerinden işlerini hallediyor. Bazen de insanlar çok fazla yer değiştirdiği için taşınabilir internetlere ihtiyaç duyuyor. Ülkemizde de bu sektör giderek gelişmekte ve her geçen gün yeni bir seri piyasaya sürülmektedir. Özellikle iş için sürekli seyahat edenler için ve birden çok yerde çalışan insanlar için bir çözüm yolu olarak görünüyor.

Taşınabilir internetler hakkında en çok insanların aklında taahhütsüz ve taahhütlü mü sorusu yer alıyor. Birçok internet hizmeti sunan firma, her iki seçeneği de kullanıcılarına sunuyor. Bu seçeneklerin arasında tabii ki bazı fiyat farklı olabiliyor. Özellikle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanan kullanıcılar, firmalarından çok rahat bir şekilde bu hizmeti talep edebilir. Taşınabilir internetler genellikle küçük bir model olarak karışımıza çıkıyor. Bu hizmeti kullanmak için sadece bir elektrik bağlantısına ihtiyacınız oluyor.

Vodafone Taşınabilir İnternet – Redbox

Ülkemizde büyük bir kullanıcısı sayısına sahip olan Vodafone, kullanıcılarına 4.5G’nin olduğu her yerde taşınabilir internet hizmeti sunuyor. Redbox’ı kullanmak için herhangi bir internet altyapısına ihtiyacınız yok. Sadece bulunduğunuz ortamda elektrik olması yeterli olacaktır.

2022 yılında Vodafone kullanıcılarına bazı taşınabilir internet seçenekleri sunuyor. Vodafone taşınabilir internet fiyatları şu şekilde;

150 GB kota, 24 ay taahhütlü = 129.90 ₺

300 GB kota, 24 ay taahhütlü = 189.90 ₺

400 GB kota, 24 ay taahhütlü = 239.90 ₺

Turkcell Taşınabilir İnternet – Superbox

Türkiye’nin en büyük internet hizmeti veren firmalarından birisi olan Turkcell, kullanıcılarına da taşınabilir hizmeti sunmak için büyük çalışmalar sürdürüyor. Özellikle küçük bir kutu şekilde olan Superbox sayesinde, elektrik hizmeti aldığınız her yerde internet hizmetine kavuşabilirsiniz. Özellikle sık seyahat eden biriyseniz Turkcell sizlere birçok avantaj sağlıyor.

Pandemi sonrasında taşınabilir internetler çok popüler hale geldi. Özellikle ülkenin en köklü ve en kaliteli internet fırsatı sunan Turkcell, Superbox konusunda da çok iddialı çalışmalar yapıyor.

Turkcell taşınabilir internet fiyatları şu şekilde;

100 GB kota = 139.90 ₺

150 GB kota = 159.90 ₺

200 GB kota = 199.90 ₺

300 GB kota = 249.90 ₺

Limitsiz = 269.90 ₺

Turkcell – VINN

En eski taşınabilir internet hizmetlerinden birisi olan VINN hizmeti, bilgisayarınıza USB giriş yaparak kullanıma hazır bir hale geliyor. Dizüstü bilgisayarınızdan ve masaüstü bilgisayarınızdan bu hizmeti sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Genellikle VINN hizmetleri faturanıza ek olarak yansıyor. Ayrıca küçük yapısıyla beraber taşınabilirliği çok kolay bir hal alıyor. 2022 yılında taşınabilir internet fiyatları açısından en ekonomik olanları VINN paketleridir.

Turkcell VINN paketleri şu şekilde;

10 GB kota = 49.90 ₺

20 GB kota = 79.90 ₺

50 GB kota = 119.90 ₺

100 GB kota = 159.90 ₺

200 GB kota = 199.90 ₺

Evimde Mobil Wi-Fi

Türk Telekom’un kullanıcıları için sunmuş olduğu taşınabilir internet hizmeti “Evimde Mobil Wifi” hizmeti sayesinde elektrik erişiminizin olduğu her yerden internete istediğiniz her cihazınız ile hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Türk Telekom’un sunmuş olduğu bu taşınabilir internet hizmetinde fiyatlar taahhütlü ve taahhütsüz olarak değişmektedir.

Evimde Mobil Wi-Fi fiyatları şu şekilde;

Paket Adı Taahhütlü Taahhütsüz Evimde Mobil Wifi 10GB 19.38 ₺ 29.58 ₺ Evimde Mobil Wifi 20GB 29.58 ₺ 39.78 ₺ Evimde Mobil Wifi 50GB 65.27 ₺ 85.67 ₺ Evimde Mobil Wifi 100GB 137.69 ₺ 168.29 ₺ Evimde Mobil Wifi Modemli 10GB 46.44 ₺ 49.98 ₺ Evimde Mobil Wifi Modemli 20GB 60.72 ₺ 64.25 ₺ Evimde Mobil Wifi Modemli 50GB 100.49 ₺ 104.03 ₺ Evimde Mobil Wifi Modemli 100GB 156.59 ₺ 170.33 ₺

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