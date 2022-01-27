Tesla Cybertruck üretimi 2023’e ertelendi: Elon Musk￼

Bu haftanın başlarında Tesla’nın CEO’su ve Kurucusu Elon Musk; merakla beklenen Cybertruck’ın ertelendiğini duyurdu. Şimdi, araç önümüzdeki yıl herhangi bir zaman diliminde piyasaya çıkacak.

Amerikan elektrikli araç üreticisinden Cybertruck’ın bir lansman gecikmesiyle karşı karşıya olduğuna dair raporlar vardı ve şimdi markanın yöneticisi bunu resmen onayladı.

Haber, otomobil üreticisinin tedarik zincirinde devam eden kıtlıklara rağmen elektrikli araç; sevkiyatlarında yüzde 50’den fazla artış gösteren; üç aylık rapor geliri ve teslimat ayrıntılarını paylaşmasıyla da dikkat çekiyor. Bu arada Cybertruck ilk kez 2019’da görücüye çıkmıştı.

O zamandan beri şirket, üretimini 2021’in sonlarına ertelemek zorunda kaldı; bu da 2022’nin sonlarına doğru daha da ileri itildi. Ve şimdi, üretimi üçüncü kez ileri tarihi ertelendi.

Bu aynı zamanda 2023’ün Cybertruck; Semi, Roadster ve hatta insansı robotunu gelecek yıl piyasaya sürecek olan Tesla için büyük bir yıl olacağı anlamına geliyor. Musk, “Bu yıl yeni araç modellerini tanıtmayacağız. Bu hiç mantıklı olmaz.” dedi.

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