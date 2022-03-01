Vivo Y33s 5G Tanıtıldı – Fiytaı ve Özellikleri

Vivo Y33s 5G, sessiz sedasız görücüye çıktı. Vivo, Ağustos 2021’de Helio G80 işlemci tarafından desteklenen Vivo Y33s 4G sürümünü duyurmuştu. Şimdi, cihazın 5G modelini piyasaya sürdü. Gelin telefona yakından bir göz atalım.

Vivo Y33s 5G

Vivo Y33s 5G, su damlası çentik tasarımına sahip 6.58 inç LCD ekranla geliyor. 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük, 20.07:9 en boy oranı; 269ppi piksel yoğunluğu ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.51 inç IPS LCD ekrana sahip. Güvenlik için, yüz tanıma kilidi ve yanda parmak izi tarayıcı gibi özelliklerle donatılmış. Cihaz, Origin OceanOS UI ile Android 12 işletim sistemiyle geliyor.

Dimensity 700 işlemciyle çalışan telefon, 4 GB / 6 GB / 8 GB LPPDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ile geliyor. USB-C üzerinden 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip olduğunu da belirtelim.

Y33s 5G, selfie için 8 megapiksel kamerayla geliyor. Arka kamera kurulumunda 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve LED flaş yer alıyor. Çift SIM desteği, 5G, 5.8GHz Wi-Fi; Bluetooth 5.1, microSD kart yuvası ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikler de vaat ediyor. Snow Dawn, Nebula Blue ve Fluorite Black renk seçenekleriyle gelen telefon, 206 dolar fiyat etiketiyle geliyor.