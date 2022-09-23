Windows 11 Nasıl Kurulur ve Yedeklenir?

Windows firması tarafından 2021 yılında geliştirilmiş olan Windows 11, yeni nesil bilgisayarlarda kullanılması için tasarlanmış bir işletim sistemidir. Bu işletim sistemi, Windows NT tabanlı olarak geliştirilmiş olan en son üründür. Aynı zamanda Windows 10 işletim sistemine ait olan bilgisayarlar, Windows 11 işletim sisteminin gerekliliklerini sağlaması hâlinde Windows 11 sistemine güncelleme yapabilirler. Bu yazımızda Windows 11’i nasıl kuracağınızı ve yedekleyeceğinizi gösteriyoruz.

Ayrıca bkz: Windows 11 uygulamaları nasıl kaldırılır?

Windows 11 İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Windows 11 indirme işlemini kullandığınız bilgisayarın yeni sürümün sistem gereksinimlerini karşılıyor olması halinde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak ve bilgisayarınızı Windows 11 sürümüne güncellemek için takip etmeniz gereken işlem basamakları ise şu şekilde oluyor;

Bilgisayarınız başlat menüsüne geldikten sonra ayarlar seçeneğine tıklayın.

Bu ekranda karşınıza çıkan Güncelleştirme ve Güvenlik butonuna tıklayın.

Sol taraftaki Update menüsüne giriş yapın.

Eğer bilgisayarınız Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılıyorsa bu ekranda karşınıza Windows 11 indirme seçeneği çıkar. Bu tuşa basarak güncelleme işlemine başlayabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınız sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise bu ekranda bir uyarı alırsınız.

İndirme İşlemi tamamlandıktan sonra yönergeleri takip ederek Windows 11 kurulumunu yapabilirsiniz.

Windows 11 Kurulum

İnternet üzerinden Microsoft’un sunmuş olduğu Windows 11 kurulum ekranından da indirme işlemi yapabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak bu adrese tıklayıp https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows11 giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından “Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma” sayfasında karşınızda bulunan Windows 11 İndirme butonuna tıklayın.

İndirme yardımcısı olan Microsoft Creation Tool öğesini da devreye sokmanız gerekli.

Burada yer alan dosyası bir USB ya da CD gibi araçlara yükleyin ve ardından Boot yapın.

Kurulum yapmak için bilgisayarınıza taktığınız USB bellek üzerinden yönergeleri takip edin.

Windows 11 Yedekleme

Windows yedekleme etkinleştirildiğinde, Windows, Microsoft hesabınızla oturum açtığınız tüm Windows 11 cihazlarınızda seçtiğiniz ayarları yedekler.

Windows yedeklemeyi açın

Windows yedeklemeyi açmak ve yedekleme ayarlarınızı seçmek için, Başlat > Ayarlar > Hesaplar > Windows yedekleme’yi seçin.

Windows yedekleme ayarlarını açın

Aşağıdaki öğeler yedeklenebilir:

OneDrive klasörü eşitleme

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi doğrudan Ayarlar’dan yedeklemeye başlamak için OneDrive klasör eşitlemeyi açın.

Uygulamalarımı anımsa

Windows, yüklemiş olduğunuz uygulamaları anımsar ve bunları Microsoft Store’dan yeni cihazlarınıza geri yüklemenize yardımcı olur.

Tercihlerimi anımsa

Erişilebilirlik, parolalar, dil ve diğer Windows ayarları dahil olmak üzere tercihleri yedekleyebilirsiniz. Ayrıca Diğer Windows ayarları’nı açarsanız, Windows, bazı cihaz ayarlarını (yazıcılar ve fare seçenekleri gibi şeyler için), Dosya Gezgini ayarlarını ve bildirim tercihlerini de eşitler.