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Xbox Game Pass Eylül Ayı Oyunları Belli Oldu!

Xbox Game Pass, Eylül ayında kütüphanesine ekleyeceği oyunları açıkladı. Xbox Games Pass kütüphanesine Eylül ayı boyunca toplam 6 oyun eklenecek.

İbrahim Özbek

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Oyunseverlerin sıklıkla tercih ettiği platform Xbox Game Pass, Eylül ayında kütüphanesine ekleyeceği oyunları açıkladı. Xbox Games Pass kütüphanesine Eylül ayı boyunca toplam 6 oyun eklenecek.

Microsoft’un oyunseverler için geliştirdiği Xbox Games Pass, Eylül ayında 6 oyun ile oyuncuların karşısına çıkacak. Eylül ayında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında kütüphaneye Celeste, A Short Hike, Limbo, Airborne Kingdom, Broforce Forever, Everspace 2, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre ve Sea of Stars gibi yapımlar eklenmişti.

Bu ay Starfield, Premium Edition Upgrade satın alan kullanıcılar için erişime açılırken, 5 Eylül’de Gris, 6 Eylül’de Starfield tam sürüm, 19 Eylül’de Lies of P, 20 Eylül’de Party Animals, 21 Eylül’de PayDay 3 ve 29 Eylül’de Cocoon oyuncular ile buluşacak.

payday 3

Eylül Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar şu şekilde;

  • Starfield – (Erken erişim, Starfield Premium Edition Upgrade) 1 Eylül
  • Gris – 5 Eylül
  • Lies of P – 6 Eylül
  • Party Animals – 20 Eylül
  • Payday 3 – 21 Eylül
  • Cocoon – 29 Eylül

Eylül ayında eklenen oyunlar içerisinde en dikkat çeken ise sevilen oyun serisinin devamı olan PayDay 3 oldu. Serinin ilk oyunu ile beraber oyun dünyasında muhteşem bir üne kavuşan yapım, serinin 3. oyunu ile birlikte oyunseverlere keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor.

Xbox Game Pass, uygun abonelik fiyat ile beraber kullanıcılarına mutlu etmeye devam ediyor. Eylül ayında eklenecek oyunlar şimdiden tüm Xbox Game Pass kullanıcılarını heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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