Xbox Game Pass Eylül Ayı Oyunları Belli Oldu!

Oyunseverlerin sıklıkla tercih ettiği platform Xbox Game Pass, Eylül ayında kütüphanesine ekleyeceği oyunları açıkladı. Xbox Games Pass kütüphanesine Eylül ayı boyunca toplam 6 oyun eklenecek.

Microsoft’un oyunseverler için geliştirdiği Xbox Games Pass, Eylül ayında 6 oyun ile oyuncuların karşısına çıkacak. Eylül ayında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında kütüphaneye Celeste, A Short Hike, Limbo, Airborne Kingdom, Broforce Forever, Everspace 2, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre ve Sea of Stars gibi yapımlar eklenmişti.

Bu ay Starfield, Premium Edition Upgrade satın alan kullanıcılar için erişime açılırken, 5 Eylül’de Gris, 6 Eylül’de Starfield tam sürüm, 19 Eylül’de Lies of P, 20 Eylül’de Party Animals, 21 Eylül’de PayDay 3 ve 29 Eylül’de Cocoon oyuncular ile buluşacak.

Eylül Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar şu şekilde;

Starfield – (Erken erişim, Starfield Premium Edition Upgrade) 1 Eylül

Gris – 5 Eylül

Lies of P – 6 Eylül

Party Animals – 20 Eylül

Payday 3 – 21 Eylül

Cocoon – 29 Eylül

Eylül ayında eklenen oyunlar içerisinde en dikkat çeken ise sevilen oyun serisinin devamı olan PayDay 3 oldu. Serinin ilk oyunu ile beraber oyun dünyasında muhteşem bir üne kavuşan yapım, serinin 3. oyunu ile birlikte oyunseverlere keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor.

Xbox Game Pass, uygun abonelik fiyat ile beraber kullanıcılarına mutlu etmeye devam ediyor. Eylül ayında eklenecek oyunlar şimdiden tüm Xbox Game Pass kullanıcılarını heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

