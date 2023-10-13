Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 15 Pro Max Detaylı Karşılaştırma

Apple, çok yıllık iPhone Pro serisinde bir kez daha tüketicilere aralarından seçim yapabilecekleri iki farklı boyut sunuyor. Ancak, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max söz konusu olduğunda, farklılıklar yalnızca boyutların ve depolama kapasitelerinin ötesine geçiyor. Bu kez birincil ayırt edici faktör telefoto kameralar: iPhone 15 Pro Max yeni bir tetraprizma 5x zoom ünitesine sahipken, 15 Pro önceki modellerden denenmiş ve doğru olan 3x modülüne bağlı kalıyor.

Bu önemli bir fark gibi görünse de, iki model öncelikle boyut ve ilgili yönlerden ayrılıyor. Apple bu yıl ekran boyutlarını aynı tuttu ve çerçeveler çok az kırpılmış olsa da, 15 Pro ve 15 Pro Max geçen yılla aynı genel boyutları koruyor. Hangisinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için çeşitli özellikleri ve test sonuçlarını inceleyeceğiz.

Tasarım ve Yapı

İkisi arasındaki en belirgin fark boyutları ve ağırlıkları. Apple, bir önceki yılın ekran boyutlarını korurken, çerçeve boyutunu biraz azalttı. Sonuç olarak, 15 Pro ve 15 Pro Max genel boyutlarını korudu.

Paslanmaz çelikten alüminyum ve titanyum malzemelere geçiş, her bir telefonun ağırlığında 19 gr’lık bir azalmaya yol açtı. Bu ağırlık kaybı her iki modelin de yol tutuşunu önemli ölçüde artırıyor. 15 Pro Max 221 gram ile ağırlığını korurken, 15 Pro 187 gram ile sadece kompakt değil aynı zamanda hafif.

iPhone 15 Pro 146.6 x 70.6 x 8.3 mm 187 Gram iPhone 15 Pro Max 159.9 x 76.7 x 8.3 mm 221 Gram

Yeni titanyum çerçeveler eski modeller kadar kaliteli bir his vermese de Apple tarafından “Ceramic Shield” olarak adlandırılan hafif kavisli ekran camının da yardımıyla hoş bir dokunma deneyimi sunuyor. Bu tasarım değişiklikleri, ağırlık azaltma ile birleştiğinde Pro Max’i daha az hantal ve 15 Pro’yu gerçekten cebe sığabilir hale getiriyor.

Her iki model de aynı renk seçeneklerine sahip ve her ikisi de IP68 standardını aşan toz ve suya dayanıklılık sunuyor, gerekli olan 1,5 m’ye kıyasla 6 m’ye kadar suda 30 dakika boyunca hayatta kalabiliyor.

Ekran

iPhone 15 Pro LTPO Super Retina XDR OLED 1179 x 2556 Piksel 461 PPI 120 Hz iPhone 15 Pro Max LTPO Super Retina XDR OLED 1290 x 2796 Piksel 460 PPI 120 Hz

En belirgin farklardan biri ekran boyutu. Pro Max’in 6,7 inçlik paneli, Pro’nun 6,1 inçlik ekranına göre yaklaşık %20 daha fazla ekran alanı sağlar. Telefonunuzu video izlemek veya oyun oynamak gibi daha büyük bir ekrandan yararlanan görevler için kullanıyorsanız, Pro Max mantıklı bir seçimdir. Ancak, Apple’ın mükemmel ölçeklendirmesi sayesinde küçük Pro da sıkışık hissettirmiyor. Her iki ekran da eşit derecede parlak, testlerde 1.800 nit’in biraz altında. Renk kalibrasyonuna sahipler ve HDR10+ ile Dolby Vision akışını destekliyorlar.

Her iki iPhone da uyarlanabilir yenileme hızlarına sahip, ancak Apple’ın uygulamasının özellikleri şeffaf değil. Bununla birlikte, kullanıcılar her iki modelde de sorunsuz bir arayüz deneyimi yaşıyor.

Pil Ömrü

iPhone 15 Pro 3274 mAh 18:15 Saat Konuşma 19:05 Saat İnternet 18:53 Saat Video iPhone 15 Pro Max 4441 mAh 25:05 Saat Konuşma 24:07 Saat İnternet 24:08 Saat Video

15 Pro Max, 4.441mAh ile daha büyük bir pil kapasitesine sahiptir ve 15 Pro’nun 3.274mAh piline göre dayanıklılık açısından önemli bir avantaj sağlayarak daha büyük ekranı telafi eder. Pro Max daha iyi pil ömrü sunarken, Pro’nun hala yeterli günlük performans sağladığını belirtmek gerekir.

Şarj Hızı

iPhone 15 Pro 20 Watt 15 Dakika %32 30 Dakika %57 93 Dakika %100 iPhone 15 Pro Max 20 Watt 15 Dakika %23 30 Dakika %46 109 Dakika %100

15 Pro Max daha yavaş şarj oluyor. 20W adaptör ile 30 dakikada %46’ya ulaşırken, 15 Pro %57’ye ulaştı. Pro Max’in tam şarjı, Pro’nun zaten yavaş olan 93 dakikasından 16 dakika daha uzun sürüyor. Apple’ın şarj hızları uzun süredir endişe kaynağı.

Her iki telefon da kablosuz şarjı destekliyor; Apple’ın MagSafe puck’ı 15W’a kadar, genel Qi uyumlu pedler ise 7,5W’a kadar şarj sağlıyor.

Hoparlör Kalitesi

Pro Max, hoparlör kalitesinde 15 Pro’yu geride bırakarak 15 Pro’nun ‘İyi’ derecesine kıyasla ses yüksekliği için ‘Çok İyi’ derecesini kazandı. Max daha belirgin bir orta aralığa sahip olsa da, her iki telefon da mükemmel hibrit stereo hoparlörler sunuyor.

Max’in orta seslerde biraz daha belirgin bir varlığı var (bu muhtemelen ses yüksekliği avantajını açıklıyor, çünkü ‘orta aralık ses yüksekliğinin çoğunlukla yaşadığı yerdir’), ancak her durumda, her iki iPhone da piyasadaki en iyilerden bazıları olan harika hibrit stereo hoparlörlere sahip.

Performans

AnTuTu 10 Geekbench 6 (Tek Çekirdek) Geekbench 6 (Çok Çekirdek) iPhone 15 Pro 1,566,329 2,922 7,172 iPhone 15 Pro Max 1,487,203 2,926 7,237

Hem iPhone 15 Pro hem de 15 Pro Max aynı Apple A17 Pro çipten güç alıyor ve sektör lideri bir performans sunuyor. GPU yoğun uygulamalarda bile iki model arasında önemli bir performans farkı yok. Temel 15 Pro modeli 128 GB depolama alanıyla gelirken, 15 Pro Max 1 TB’a yükseltme seçeneğiyle birlikte daha makul bir 256 GB ile başlıyor. Her iki modelde de 8GB RAM bulunuyor.

Önceki yılların aksine, iki boyut arasında anlamlı bir performans farkı görmedik, yani temelde aynı performansı elde edeceksiniz. Bu da sektör lideri bir performans. Bu kadar iyi olmayan şey, özellikle GPU yoğun uygulamalarda nispeten ağır kısma, ancak o zaman bile iki model arasında önemli bir fark gözlemlemedik.

Kamera Karşılaştırması

Bu yılki iki iPhone Pro boyutu arasındaki en önemli fark telefoto kamera. 15 Pro Max yeni tetraprism 5x modülüne sahipken, 15 Pro 14 Pro’nun 3x birimini koruyor. Bunun dışında ikisi de aynı donanımı paylaşıyor ve ana kamerada aynı yeni 24MP modunun yanı sıra ara 1.2x ve 1.5x zoom seviyelerine (28mm ve 35mm eşdeğer odak uzunlukları) sahip.

Dikkatimizi ilk olarak bu telefotolara verirsek, iyi ışıkta Max’in doğal 5x çıkışının Max olmayanın dijital olarak yakınlaştırılmış 5x’inden çok daha iyi olmadığını fark edeceğiz.

Öte yandan, 3x yakınlaştırma seviyesinde, 15 Pro’nun 3x telefoto kamera sonuçları, 15 Pro Max’in çıkışından önemli ölçüde üstündür, bu da ana kameranın yeteneklerini keskin bir görüntü olarak adlandırabileceğinizin ötesine taşır.

Ana ve ultra geniş kameralar iki model arasında aynıdır ve aynı görüntüleri üretir – Apple’ın varsayılan işlemesi renkleri biraz donuk bıraksa ve rastgele ayrıntılar istediğimiz kadar doğal görünmese de bunlar harika görüntüler olacaktır. Her iki durumda da Pro ve Pro Max’i birbirinden ayıracak bir şey yok.

Benzer şekilde, düşük ışıkta iki telefon da aynı şekilde davranıyor ve ana ve ultra geniş kameralarla aynı çekimleri yapıyorsunuz. Burada Pro’nun 3x telefoto kamerası karanlık sahnelerde Pro Max’in 5x kamerasını 5x’te tam olarak karşılayamıyor, ancak 3x’te harika iş çıkarıyor.

İki modelin kameralarındaki temel fark telefoto lens. 15 Pro Max yeni bir tetraprism 5x modülüne sahipken, 15 Pro önceki modelin 3x ünitesini koruyor. Ana ve ultra geniş kameralar aynıdır ve benzer görüntüler üretir. Düşük ışıkta her iki model de benzer performans gösteriyor.

iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Daha kompakt boyut. Daha büyük ekran. Daha düşük fiyat. Daha iyi pil ömrü.

Karar

Bu gerçekten çözülmesi en basit ikilemlerden biri – sizin için doğru iPhone 15 Pro’yu nasıl seçeceğiniz oldukça açık. Max’teki 5x telefoto kameranın kolay bir karar verdirici olacağını düşünebilirsiniz – 15 Pro’daki 3x’in 5x’te yeterince iyi bir iş çıkardığını ve bu küçük donanım farkını önemsiz hale getirdiğini düşünüyoruz.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max arasında seçim yapmak nispeten basit bir karardır. Daha büyük bir ekrana ve daha uzun pil ömrüne öncelik veriyorsanız Pro Max’i tercih edebilirsiniz. Öte yandan, Pro daha kompakt bir boyut, daha hızlı şarj imkanı sunuyor ve daha bütçe dostu. Telefoto kameralar arasındaki fark önemli değildir, bu da kararınızı verirken boyut ve ilgili özellikleri göz önünde bulundurmanız gereken birincil faktörler haline getirir. Ayrıca bu küçük boyutun daha ucuz (yaklaşık 12.000 TL) olması da cabası.