iPhone 15 vs iPhone 15 Plus: Hangi telefonu almalıyım?

Apple, 2023 etkinliğinde akıllı telefon serisinin en yeni üyeleri olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus‘ı tanıttı. Geleneklerine sadık kalan Apple, amiral gemisi akıllı telefonları için bir temel yineleme, bir Plus varyantı ve bir Pro serisi sunuyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus en üst düzey modeller olmasa da, yine de bir dizi etkileyici özelliğe sahipler. Aslında, daha önce bir önceki yılın Pro modellerine özel olan özelliklerin çoğu, Dynamic Island desteği de dahil olmak üzere artık temel seriye girmiş durumda. Peki, hangisini seçmelisiniz?

iPhone 15 vs iPhone 15 Plus: Fiyat, Özellikler ve Bulunabilirlik

Hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus doğrudan Apple’dan, turkcell ve Vodafone gibi büyük cep telefonu sağlayıcılarından ve hepsiburada.com dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf perakendecilerden satın alınabilir. Bu modeller Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil ve Siyah gibi şık renk seçenekleriyle sunuluyor. iPhone 15 128GB modeli için 49.999 ₺‘den başlıyor ve 512GB modeli için 61.999 ₺‘ye kadar çıkıyor. Öte yandan, iPhone 15 Plus 128GB modeli için 56.999 ₺’den başlıyor ve 512GB versiyonu için maksimum 68.999 ₺’ye kadar ulaşıyor. Bu lansman fiyatlarının iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile aynı olduğunu belirtmek gerekir (tabii ki yurt dışında).

Tasarım ve Yapı

Estetik kişisel bir tercih meselesi olsa da, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında bazı nesnel benzerlikler vardır. Tasarım açısından güçlü bir benzerliğe sahip olan bu telefonlar, temel olarak boyut, ağırlık ve pil kapasitesi açısından farklılık gösteriyor. Daha kompakt bir telefon tercih ediyorsanız, 6,1 inç iPhone 15’i seçebilirsiniz, ancak daha büyük bir ekran arıyorsanız, 6,7 inç iPhone 15 Plus daha iyi bir seçimdir. İkincisinin biraz daha ağır olduğunu ve ağırlığına yaklaşık bir ons eklediğini unutmayın, bu da bazı kullanıcılar için dikkate alınabilir. Cam gövdeleri çizilmeleri ve düşmeleri önlemeye yardımcı olabileceğinden bu cihazları korumak için kaliteli bir kılıfa yatırım yapmanız tavsiye edilir, ancak bu, toplam ağırlıklarına ve boyutlarına katkıda bulunacaktır.

Geçen yılın iPhone 14’üne kıyasla bu yinelemede dikkat çeken bir gelişme, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın kenarlarının hafifçe sivriltilmiş olması. Bu tasarım tercihi, kenarlar artık elinize batmadığı için tutmayı daha rahat hale getiriyor ve sonuç olarak tek elle kullanım gibi görevler önemli ölçüde kolaylaşıyor.

Her iki telefon da selefleriyle çarpıcı bir benzerlik taşıyor, ancak Apple tüm renk varyasyonlarında cam arka yüzün içine renk yerleştirmek için benzersiz bir işlem uyguladı. Ayrıca, her iki model de alüminyum çerçeveye ve mat bir yüzeye sahip. Arka tarafta iki kamera bulunurken, ön tarafta Dinamik Ada ve selfie kamerasını barındıran tanıdık çentik yer alıyor. Buzlu cam arka kısım sadece pürüzsüz bir his vermekle kalmaz, aynı zamanda kaygan veya kullanımı zor olmadan güvenli bir tutuş sağlar.

Ekran

Bu iki model arasındaki en önemli fark, nispeten küçük bir ayrım olsa da ekranlarında yatıyor. Temel iPhone 15, 6,1 inç Super Retina XDR ekrana sahipken, iPhone 15 Plus biraz daha büyük 6,7 inç Super Retina XDR ekran sunuyor. Her iki ekran da OLED teknolojisine, True Tone özelliğine, dokunsal dokunuşa ve iPhone 14’ün yeteneklerini aşan 2.000 nit’e varan parlaklık seviyesine sahip. Her iki ekran da ilk olarak iPhone 14 Pro’da sunulan Dinamik Ada özelliğini destekliyor. Özellikle iPhone 15, termal daralma yaşamadan maksimum parlaklığını biraz daha uzun süre koruyor ve iPhone 14 Pro’ya kıyasla hafif bir iyileşme sunuyor.

Her iki ekranın da boyut dışında her açıdan neredeyse aynı olduğu göz önüne alındığında, seçim nihayetinde kişisel tercihinize bağlı. 6,7 inç ekran kaydırma ve uygulama kullanımı için daha fazla alan sunarken, daha küçük olan 6,1 inç ekranın kullanımı ve gezinmesi daha kolaydır.

Performans ve Yazılım

Hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus iOS 17 ile donatılmış olarak geliyor ve aynı dahili bileşenleri paylaşarak benzer performans sağlıyorlar. iOS 17’nin dikkat çeken bir özelliği, iki telefonu yan yana tutarak zahmetsizce içerik paylaşabilme özelliğidir. Bu modeller, iPhone 14 Pro serisinde de yer alan A16 Bionic çipten güç alıyor. A16 Bionic, 6 çekirdekli bir CPU, 5 çekirdekli bir GPU ve 16 çekirdekli bir sinir motorundan oluşuyor. Bu çip iPhone 14 Pro’yu piyasanın önde gelen akıllı telefonlarından biri haline getirmişti ve yeni Pro modellerinde yerini A17 Pro’ya bırakmış olsa da hala olağanüstü bir performans sunuyor.

Daha az teknik terimlerle, hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus, odak ayarlamaları da dahil olmak üzere görüntü işleme için çiplerinden ve makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanıyor. Bu yıl tanıtılan yeni bir özellik, standart bir fotoğrafı çektikten sonra portre çekimine dönüştürmeyi ve bir fotoğraftaki nesneler arasındaki odağı ayarlamayı sağlıyor.

Bu modellerin aynı iç aksamı paylaştığı göz önüne alındığında, kullanıcılar her iki cihazda da sorunsuz ve gecikmesiz bir deneyim beklemelidir.

Teknik Özellikler iPhone 15 iPhone 15 Plus Yonga Seti Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Ekran Tipi OLED Süper Retina XDR OLED Süper Retina XDR Ekran Boyutu 6.1 inç 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü 1179 x 2556 Piksel 1290 x 2796 Piksel Bağlantı USB-C – 2.0 USB-C – 2.0 İşletim Sistemi iOS 17 iOS 17 Ön Kamera 12 MP TrueDepth 12 MP TrueDepth Arka Kamera 48 MP (f/1.6)

12 MP (f/2.4) 48 MP (f/1.6)

12 MP (f/2.4) Arka Kamera Video 4K@24/25/30/60fps 4K@24/25/30/60fps Boyutlar 147.6 x 71.6 x 7.8 mm 160.9 x 77.8 x 7.8 mm Ağırlık 171 Gram 201 Gram Batarya 3349 mAh 4383 mAh Renk Seçenekleri Mavi

Pembe

Sarı

Yeşil

Siyah Mavi

Pembe

Sarı

Yeşil

Siyah IP Derecelendirme IP68 IP68 Hafıza Seçenekleri 128GB 6GB RAM

256GB 6GB RAM

512GB 6GB RAM 128GB 6GB RAM

256GB 6GB RAM

512GB 6GB RAM Tüm teknik özelliklerine telefon karşılaştırma aracından ulaşabilirsiniz.

Ekran boyutu dışında iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasındaki en önemli fark pil kapasitesi. Biraz daha büyük bir pile sahip olan iPhone 15 Plus 26 saate kadar video oynatma dayanıklılığı sunarken, iPhone 15 20 saate kadar video oynatma dayanıklılığı sunuyor. Bununla birlikte, her iki model de şarj için USB-C özelliğine sahip ve Apple’ın tescilli Lightning konektöründen ayrılıyor. Gerçek kullanımda, iPhone 15 normal kullanım koşullarında akşam 10’a kadar dayanırken, iPhone 15 Plus’ın biraz daha büyük pil kapasitesi nedeniyle daha da uzun süre dayanması muhtemel.

Her iki telefon da MagSafe ve Qi aracılığıyla kablosuz şarjın yanı sıra 20W veya daha yüksek bir şarj cihazı kullanılarak hızlı şarjı destekliyor, ancak şarj cihazının ayrıca satın alınması gerekiyor.

Kamera

Bu bölümde bir kez daha eşitlik var. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus aynı kamera kurulumunu paylaşıyor. Arka tarafta 48MP f/1.6 sensör ve 12MP f/2.4 ultra geniş sensör bulunuyor. Her iki kamera da Smart HDR 5 ve gelişmiş portre özellikleriyle donatılmış olup düşük ışıkta etkileyici çekimler ve mükemmel portreler sağlıyor. Bu telefonlar fotoğraf kalitesini artırmak için gelişmiş yonga setlerini kullanıyor.

Her iki model de dört piksel sensöre ve 2x telefoto özelliklerine sahip. Bunun geleneksel bir telefoto lens olmadığını belirtmek gerekir; bunun yerine iPhone 15, bu yakınlaştırmayı elde etmek için 48MP sensöründen sensör kırpma işlemini kullanıyor. Yine de sonuçlar, keskin ve yüksek kaliteli görüntülerle etkileyici. Hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus 0,5x, 1x ve 2x yakınlaştırma ile çekim yapabiliyor ve 24, 25, 30 veya 60 FPS’de 4K video kaydedebiliyor. Selfie kamerası da 12MP çekimleri destekliyor ve gelişmiş portre efektleri ve Smart HDR 5 ile birlikte geliyor ve arka kamerayla aynı kare hızlarında 4K video kaydedebiliyor.

Bu kameralar üzerinde yaptığımız testler sürekli olarak etkileyici sonuçlar verdi. Özel bir telefoto lens olmadan bile 2x zoom çekimleri net ve ayrıntılı. Aslında, bu telefonlarla çekilen fotoğraflar birçok açıdan iPhone 14 Pro’dan yapılan çekimlerin kalitesiyle eşitti.

iPhone 15 vs iPhone 15 Plus: Seçiminizi Yapın

iPhone 15 iPhone 15 Plus

iPhone 15, 2023 iPhone serisinin temel iki modelinden biridir. 6,1 inç ekran ve önceki nesil iPhone 14 Pro’da bulunan A16 Bionic yonga setinin aynısını sunuyor. Ayrıca IP68 su ve toza dayanıklılık derecesine ve çok yetenekli bir kamera kurulumuna sahiptir. iPhone 15 Plus, 2023 iPhone serisinin daha büyük temel modelidir. 6,7 inçlik bir ekran sunuyor ancak aynı A16 Bionic yonga seti ve kamera kurulumuna sahip. Temel model iPhone 15’e göre daha fazla pil ömrüne ve 6,7 inçlik daha büyük bir ekrana sahiptir.

Artıları Güçlü A16 Biyonik yonga seti

48MP ana kamera

Muhteşem 6,1 inç ekran Eksileri USB-C, USB 2.0 hızlarıyla sınırlıdır

iPhone 15 Plus’a göre daha az pil ömrü Artıları Güçlü A16 Biyonik yonga seti

48MP ana kamera

Daha büyük 6,7 inç ekran Eksileri USB-C, USB 2.0 hızlarıyla sınırlıdır

iPhone 15’ten biraz daha hantal

Özellikleri daha yakından incelendiğinde, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın oldukça eşit olduğu görülüyor. iPhone 15 Plus marjinal olarak daha ağır ancak daha uzun pil ömrü ve daha büyük bir ekran sunuyor. Ülkemizdeki başlangıç fiyatları 49.999 ₺ ve 56.999 ₺. İşte karar vermenize yardımcı olacak birkaç ipucu:

Uygun Fiyat ve Kompaktlık Arıyorsanız: Biraz tasarruf etmek istiyorsanız veya daha hafif, daha kompakt bir akıllı telefon tercih ediyorsanız ve biraz pil ömründen ödün vermekten çekinmiyorsanız, iPhone 15 sizin için bir seçimdir. Pil Ömrü Çok Önemliyse: Fiyat sınırlayıcı bir faktör değilse ve uzun pil ömrüne öncelik veriyorsanız, iPhone 15 Plus tam size göre. 26 saate kadar kesintisiz video oynatma imkanı sunar ve 6,7 inçlik daha büyük bir ekrana sahiptir. Biraz daha hantal ve ağır olduğunu unutmayın, bu da bazı kullanıcılar için bir sorun olabilir.

Sonuç olarak, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasındaki seçiminiz özel ihtiyaçlarınız ve tercihlerinizle uyumlu olmalıdır.