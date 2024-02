Ana Sayfa » İnceleme Samsung Galaxy S24 İnceleme İnceleme Samsung Galaxy S24 İnceleme Ayşen Sıla 6 Görüntüleme

Yeni çıkan Samsung Galaxy S24, rakiplerine caka satan renk palediyle ve göz kamaştıran tasarımıyla hayranların beğenisini şimdiden topladı. Telefonunuzu bir üst modele geçirmek konusunda tereddütlüyseniz bu incelememizi dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Küçük ve kompakt boyutuna rağmen iyi bir fotoğrafçılık ve pil ömrü vaat ediyor. Büyük telefonlardan sıkıldıysanız ve kendinize kullanışlı bir telefon arıyorsanız Samsung Galaxy S24 tam da aradığınız model olabilir.

Tasarım

Samsung Galaxy S24 genel anlamıyla geçen yılki Galaxy S23‘e benziyor. Her ikisinde de düz ekranlar, aynı üç lensli kamera modülü ve çerçevede aynı anten işaretleri var. Ancak bazı dikkate değer farklılıklar var.

Galaxy S24 artık eskisi gibi yuvarlatılmış kenarlar yerine iPhone 15’e benzer şekilde düz kenarlı bir çerçeveye sahip. Çerçeve artık parlak yerine mat bir yüzeyle geliyor. Daha zarif ve hoş hissettiriyor. Üstelik Armor Alüminyum denilen sağlam ve paslanmaz çelikten üretilmiş.

Ön ve arka camda Gorilla Glass Victus 2 kullanılıyor ve arka kısım hala mat bir kaplamaya sahip, bu nedenle parmak izlerine karşı oldukça dayanıklı. Ancak, kaygan bir his verdiğini düşünüyoruz, bu yüzden onu iyi ve kavraması kolay bir kılıfla kullanmayı tercih edebilirsiniz.

IP68 sertifikası dahilinde toza ve suya dayanıklı olduğunu da belirtelim. 1,5 metreye kadar suya 30 dakikaya kadar daldırılabiliyor.

İncelediğimiz gri modelin yanında siyah, mor ve sarı renk seçenekleri de var. Renk serisi, daha canlı renkleri tercih edenler için biraz soluk kaçsa da göz yormuyor ve gayet iyi bir kaplamayı beraberinde getiriyor.

Ekran

Bu yıl yeni olan şey Samsung‘un ekran seçimi diyebiliriz. Samsung artık her zaman açık ekran sayesinde güç açısından daha verimli olan LTPO AMOLED paneli kullanıyor.

Bunun dışında Galaxy S24’ün ekranında başka farklılıklar da var. Bu yıl Samsung, önceki modelin 6,1 inçlik ekranına göre ekranı biraz 6,2 inç‘e çıkardı. Bu, kasanın geçen yıla göre biraz daha uzun ve dar olduğu ve çerçevelerin de biraz inceltildiği anlamına geliyor.

6,2 inçlik Dinamik LTPO AMOLED ekran aynı zamanda 120 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşıyor ve 2.600 nit en yüksek parlaklığa sahip. Karşılaştırma için S23 yalnızca 1.750 nit yenileme hızı sunuyordu. Çözünürlük, S24’te inç başına 416 piksel (ppi) yoğunlukla 1080 x 2340 piksel. Garip bir şekilde, ppi S23’ten biraz daha az, ancak yine de farkı göz ardı edebiliriz.

Doğal ekran modu seçiliyken bile S24 ekranının parlak ve canlı olduğunu gördük. Renkler gerçekten göz kamaştırıyor, siyahlar zengin ve derin, her türlü metin canlı ve keskin. Ayrıca 2.600 nit en yüksek parlaklığa ulaşabilmesini de seviyoruz; bu, iPhone 15 Pro‘dan bile daha fazla.

Önceki modele göre daha düşük yoğunluğa rağmen S24 ekranı hala harika görünüyor. Hatta temel model olmasına rağmen 120Hz yenileme hızına da sahip. Bu gerçekten harika.

Performans ve Yazılım

Samsung, S24 serisinin tamamını Qualcomm’un Galaxy çipi için Snapdragon 8 Gen 3 ile donattı. Snapdragon 8 Gen 3’ün biraz daha hızlı versiyonu, özellikle Samsung Galaxy cihazları için optimize edilmiş dolayısıyla daha iyi performans ve verimlilik vaat ediyor.

Samsung Galaxy S24’ün üzerinde Android 14 ve One UI 6.1 katmanları bulunuyor. Temel model S24 için Samsung, 128 GB veya 256 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM ile geliyor. Serideki diğer modellerden daha az RAM’e sahip olmasına rağmen (hem S24 Plus hem de S24 Ultra’nın 12 GB RAM’i var), S24 hala oldukça hızlı ve ortalama bir kullanıcı için yetenekli.

Geçtiğimiz hafta S24’ü günlük görevlerimiz için çok iyi bir şekilde kullandık. Buna kişisel ve iş e-postalarını, Microsoft Teams mesajlarını, çeşitli sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, video okumak ve izlemek ve fotoğraf çekmek de dahildi. Kullanımımda herhangi bir gecikme yaşamadık ve uygulamalar arasında geçiş yapmak sorunsuzdu.

Galaxy S24 hiçbir zaman normal görevleri yerine getiremeyecek kadar ısınmadı. Ancak dışarıda art arda çok sayıda fotoğraf çekerken cihazın biraz ısınmaya başladığını fark ettik. Ama asla tutulamayacak kadar ısınmadı.

Samsung ayrıca S24 için yedi yıllık yazılım yükseltmesi vaat ediyor, yani şimdi bir tane satın alırsanız, Android 21’e kadar güncelleme alacaksanız.

Ancak S24 serisinin en büyük yazılım özelliklerinden biri, kullanımı çok kullanışlı ve eğlenceli olan yapay zeka destekli bir araç olan Galaxy AI diyebiliriz.

En sevdiğimiz Galaxy AI özelliği, Circle to Search oldu. Ortadaki düğmeye veya gezinme çubuğuna uzun basmak gibi basit bir hareketle (düğme veya hareketle gezinmeye sahip olmanıza bağlı olarak), bir şeye bakmak için ekranın herhangi bir yerine dokunabilir, daire içine alabilir veya karalayabilirsiniz. Google Lens’e benzer ancak hangi uygulamada olursanız olun çalışıyor.

Circle to Search ile telefonunuzu kullanırken gözünüze çarpabilecek her şeyi kolayca arayabilirsiniz ve şu ana kadar elde edilen sonuçlar oldukça iyi. Bu, denemeden önce ihtiyacımız olduğunu bilmediğim özelliklerden biri ve harika ürünlerle veya hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğimiz ilginç şeylerle karşılaştığımızda bunu çok faydalı bulduk.

Circle to Search, 25 Ocak’ta Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da Özellik Paketi aracılığıyla kullanıma sunulduğu için Samsung Galaxy S24’e özel değil.

Bir diğer kullanışlı Galaxy AI özelliği ise Üretken Düzenleme aracı. Bu, fotoğraflardan istenmeyen ve dikkat dağıtıcı öğeleri kaldırabilir veya görüntüleri yeniden boyutlandırmak, düzeltmek ve boşlukları üretken yapay zeka ile doldurmak için kullanabilirsiniz. Sonuçlar oldukça iyi; çok küçük ayrıntıları incelemedikçe hiç kimse bunun yapay zeka olduğunu anlamıyor bile.

Google Pixel 8 serisine benzer şekilde Galaxy AI da üretken AI duvar kağıtları sunuyor. Bunlar Pixel 8’de bulacağınız seçeneklerin hemen hemen aynısı, dolayısıyla sonuçlar zevkinize göre farklılık gösterebiliyor. Bu üretken AI duvar kağıtlarıyla ilgili sorunumuz, bazen harika sonuçlar elde etmeniz, ancak çözünürlüğün tamamen yüksek kalitede olmaması ve bazı pikselli parçalara sahip olması, bu da bizi rahatsız ediyor. Elbette sizin zevkinize göre bu değişebilir.

Diğer Galaxy AI özellikleri arasında gerçek zamanlı bir ses ve metin çeviri aracı olan Live Translate yer alıyor. Tercüman, şahsen başka biriyle konuşuyorsanız ve seslerinizi gerçek zamanlı olarak tercüme etmek için sizinle diğer kişi arasında bağ kuruyor.

Ayrıca, yazdığınız mesajınıza farklı bir ton (örneğin daha profesyonel) vermenize yardımcı olabilecek Sohbet Yardımı da bulunuyor. Fakat bu yardım Galaxy klavye ile kullanılabiliyor.

Kamera

Samsung Galaxy S24 kamerada çok fazla değişiklik sunmuyor. Aslında S23 ile hemen hemen aynı lensleri kullanıyor: 50MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto kamera ve 120 derecelik görüş alanına sahip 12MP ultra geniş kamera. Ön tarafta ise hala 12 MP’lik bir selfie kamerası var.

Önceki Samsung telefonlarıyla ilgili en büyük sorunlardan biri fotoğraflardı. Kameralar kötü değildi ama Samsung’un fotoğraflardaki renkleri aşırı doygun ve canlı yapma eğilimi var, öyle ki bazen renkler gerçekçi ya da gerçeğe uygun görünmüyor.

Neyse ki Samsung, S24 çekimlerini fazlasıyla iyileştirmiş. Renkler hala oldukça parlak olsa da gerçekte gördüğünüze göre biraz daha gerçekçi ve doğrular.

Kameralar tüm ince ayrıntıları, keskinliği ve dokuları yakalıyor ve yakın çekimler bile iyi oluyor. Ayrıca bu sefer ten tonlarının daha gerçekçi olduğunu da fark ettik. Bu gerçekten de harika.

Samsung bu modelde, AI Zoom özelliğiyle yakınlaştırma ve gece fotoğrafçılığı konusunda da seviyeyi bir tık yukarı taşımayı başarıyor.

Pil ve Şarj

Galaxy S24’ün içinde 4.000 mAh’lik bir pil bulunuyor; bu, önceki modeldeki 3.900 mAh’lik hücreden sadece biraz daha fazla. Ancak pil boyutunun küçük olmasına aldanmayın çünkü Snapdragon 8 Gen 3’ün verimliliği sayesinde yine de oldukça uzun bir süre dayanıyor.

Geçtiğimiz hafta Galaxy S24’ü kullandık ve kullanıma bağlı olarak tek bir şarjla genellikle bir günden fazla dayandığınö gördük. Onu öncelikle sosyal medyada, e-postada, mesajlarda, video akışında, okumada ve birçok fotoğrafta sonsuz gezinmek için kullandığımızı belirtelim. Tam şarjdan ve tek bir günlük orta ila yoğun kullanımdan sonra, pilin hala en az %20-30’u kalmıştı, bu da bizi ertesi gün şarja takmadan kısmen idare edebildi.

Ne yazık ki Galaxy S24 yalnızca 25W’a kadar şarj hızlarını destekliyor ve bu da Apple’ın iPhone 15 serisiyle aynı seviyede. S24 Plus ve S24 Ultra’nın 45W’a kadar hızlı şarj özelliği olduğundan S24’ün de büyük kardeşleri gibi daha hızlı şarj olmasını diliyoruz. Samsung, kutuya bir şarj adaptörü dahil etmiyor ancak bir USB-C kablosu var.

Artıları Küçük ve kompakt tasarımı

Düz kenarları ve çerçeveleri

Güzel ve parlak ekranı

Uzun ömürlü pili

Güçlü performansı

Fotoğraflarda iyileştirilmiş renk dengesi

Yararlı Galaxy AI özellikleri Eksileri Mat cam kayganlık hissi veriyor

S23’e göre fazla kamera değişikliği getirmiyor

Yalnızca 25W kablolu şarjı var

Alınır Mı?

Galaxy S24, S24 serisinin en düşük modeli olmasına rağmen hâlâ güçle dolu. S24 Plus ve S24 Ultra’nın daha büyük boyutları ilginizi çekmiyorsa ancak Samsung’un sunduğu en yeni ve en harika ürünleri kaçırmak istemiyorsanız, S24 yine de iyi bir satın alma seçeneği olabilir.

Galaxy AI, tüm serinin en büyük satış noktalarından biri ve bunun satın almanız için bir nedeniolduğunu tam olarak söyleyemesek de, bazı AI özellikleri kullanışlı oluyor. Çoğunlukla Circle to Search’ten ve üretken fotoğraf düzenleme araçlarından bahsediyoruz, ancak canlı çeviri ve tercüman özellikleri de belirli durumlarda kullanışlı diyebiliriz.

Kamera donanımı değişmese de görüntü işlemenin arkasındaki yazılımda kesinlikle farklı ayarlar yapıldı. Bize göre fotoğraflar artık daha iyi, canlılık ve daha gerçekçi tonlar vaat ediyor.

Ayrıca yeni Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinin beğenilecek pek çok yanı var, özellikle de güç verimliliği. S24 yalnızca 4.000 mAh bataryaya sahip olsa da her şey göz önüne alındığında harika bir pil ömrüne sahip. Ayrıca Android 14 ve One UI 6.1’in performansı hızlı, hızlı ve karşılaştığınız hemen hemen her şeye yetecek kadar duyarlı.

Bu yıl yeni bir model almak istiyorsanız Galaxy S24, alışveriş listenizde iyi bir telefon. Zaten bir Galaxy S23’ünüz varsa bu modeli almanız konusunda ısrar edemeyiz. Nitekim pek çok farklılık yok ancak daha eski bir modelden yükseltme yapıyorsanız Galaxy S24’te beğeneceğiniz çok şey var.