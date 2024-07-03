Huawei FreeBuds 6i İnceleme

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Huawei’nin FreeBuds serisi her zaman en popüler ürün serilerinden biri olmuştur. Özellikle FreeBuds i Serisi, çoğu kişinin günlük kullanımına uygun özelliklere sahip ve daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. FreeBuds i Serisi son olarak altıncı nesile güncellendi. Hadi FreeBuds 6i’nin sunduklarına ve yapılan güncellemelere kısaca göz atalım.

Tasarım ve Kullanım

Bu sefer, FreeBuds 6i siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renkte geliyor. FreeBuds 5i’nin moru daha çok mavi gibi olsa da, 6i’nin moru gerçekten harika. Ne yazık ki, elimize sadece beyaz versiyonu geçti. Yüzeyi pürüzsüz ve parıldıyor. Kulaklıklara yapılan değişiklikler, kulaklık kutusuna yapılan değişikliklerden çok daha küçük.

FreeBuds 6i, 5i’ye neredeyse tıpatıp benziupr. En belirgin yerde hâlâ HUAWEI logosu bulunuyor. Ağırlık, giyildiğinde fark edilmesi zor olsa da, 5i’den 0,5 gram daha ağır olduğunu belirtelim. Birçok denemeden sonra, FreeBuds’un kullanım konforu artık şüphe götürmez bir halde. Uzun süre giyiyoruz ve herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

Ses Kalitesi

Huawei FreeBuds 6i’nin sürücüsü, önceki modelinden biraz daha büyük oldu. 11 milimetre dört mıknatıslı dinamik sürücü ile geliyor, bu da düşük frekans performansını daha güçlü ve etkileyici hâle getiriyor, orta ve yüksek frekanslarda daha net ve detaylı bir ses sunuyor. Web sitesine göre, 11 milimetre dört mıknatıslı dinamik sürücüler %50 daha güçlü ve Hi-Res sertifikalı, 14 Hz’e kadar keskin bas sesi üretiyor.

Bu tasarım sadece bas severler için uygun değil, aynı zamanda vokal ve enstrümantal detaylara yüksek talepleri olan kullanıcıları da memnun ediyor. Ayrıca, FreeBuds 6i, Hi-Res AUDIO WIRELESS sertifikasına sahip, bu da müziğin daha fazla detayını geri yükleyebiliyor ve her notu gerçekçi bir şekilde çoğaltabiliyor. Gerçek dinlemede çeşitli müzik türleriyle iyi başa çıkıyor ve iyi bir ses sahnesiyle yeniden üretiyor, bu da bütçe dostu kablosuz kulaklıklar için beklentilerimizi aşıyor.

Gürültü Önleme

Gürültü önleme, FreeBuds 6i’nin öne çıkan özelliklerinden biri. Kulaklıklar, Huawei’nin en son aktif gürültü önleme teknolojisi ile donatılmış, çift mikrofonlu ve geri bildirimli tasarım aracılığıyla dış gürültüleri etkili bir şekilde iptal etmeyi amaçlıyor. Buna Akıllı Dinamik ANC 3.0 diyorlar. Ortalama tam aralık gürültü önleme 27 dB, ultra geniş ANC frekansı ise 5 kHz’e kadar.

En azından giyim deneyimimize dayanarak söyleyebiliriz ki, i serisi ile Pro serisi arasındaki fark oldukça az. Bir süre kullandıktan sonra, bu orta boy kulak uçları ihtiyaçlarımızı oldukça iyi karşılıyor. FreeBuds 6i’nin, çevresel sesleri duyabilmek için başarılı bir şeffaf mod özelliği de bulunuyor. Kulaklıklara uzun basarak Şeffaf Moda geçiş yapabilirsiniz. Bu modda çevresel sesler net bir şekilde duyulabilir, bu da benzer fiyatlı diğer kulaklıklar olan Redmi Buds 5 Pro’dan çok daha iyi.

Kullanım & Bağlantılar

FreeBuds 6i, yaygın dokunmatik kontrollerle çalışıyor. Gürültü önleme modunu açmak için uzun basın, müziği oynatmak veya durdurmak için çift dokunun ve sesi kontrol etmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Bu, kablosuz kulaklıkların çalıştırılması için yaygın bir yol. Ancak, sıkıştırma kontrolü görmek istediğimiz bir şey olurdu. Sonuçta, kulaklıkları dokunarak kullanmak en rahat dinleme yöntemi değil ve yanlış işlemlere yol açabilir. FreeBuds 6i, Pop-up Pair ve çift cihaz bağlantısını destekleyen Bluetooth V5.3 kullanıyor. Bluetooth sürümü yükseltmesi dışında, bağlantı 5i’den çok farklı değil. Sonuçta, 5i zaten iyi gecikmesi olan oldukça stabil bir bağlantıya sahip.

Pil Ömrü

ANC açıkken müzik çalmaya devam ediyor ve bu 5 saat sürüyor, bu 5i’nin pil ömründen bir saat daha kısa olacak. ANC KAPALI ile, 6i, 5i’nin yarım saat daha uzun sürecek şekilde 8 saat sürecek. Kulaklıkların kılıfıyla birlikte eklenirse, 6i’nin genel pil ömrü, sürekli müzik çalma süresi olan 35 saate kadar uzanıyor. Gerçekten de günlük kullanım için pil ömrü çok etkileyici.

FreeBuds 6i’nin şarjı çok daha hızlı, kulaklıkları tamamen şarj etmek sadece 40 dakika sürerken, kılıfı tamamen şarj etmek 1 saat sürer. Uzun süre kulaklık kullanma ihtiyacınız varsa, 6i’yi seçmek, 5i’ye göre çok daha iyidir.

Alınır Mı?

Sonuç olarak, FreeBuds 6i, iyi bir cihaz. Her açıdan iyileştirilmiş durumda. Özellikle Akıllı Dinamik ANC 3.0, kullandığımız orta sınıf kulaklıklar arasında en iyi gürültü önleme özelliklerine sahip. Freebuds Pro her yıl güncellenmediğinden, FreeBuds 6i şu anda piyasadaki en yeni ve muhtemelen en iyi kulaklık diyebiliriz.