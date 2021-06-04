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Xiaomi Redmi Note 12 vs Redmi Note 12 Pro vs Redmi Note 12 Pro Plus Karşılaştırma
Xiaomi, şaşırtıcı özelliklere sahip yeni Redmi Note 12 Serisini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Seride dört model var: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus...
Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14 Karşılaştırma
Apple'ın iPhone 13'ü, önceki orta seviye akıllı telefonlardan çok daha uzun ömürlü bir telefon. iPhone 13 mini'nin kompakt tasarımını takdir etmemize rağmen, iPhone 12 mini'nin etkileyici olmayan satışları bize...
Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Kasım 2022)
Netflix, 2022'nin Kasım ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yazı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz. Netflix'in Kasım ayında...
Niagara Launcher Pro artık tüm Android telefonlarda Google Play’den ayrılıyor
Niagara Launcher, Nova kadar popüler olmayabilir, ancak yine de 2022'nin en iyi Android başlatıcıları listemizde üst sıralarda yer alıyor. Minimalist yaklaşımı ve kaliteli ergonomisi, onu uzun boylu veya katlanır...
Samsung Katlanabilir iPad Hazırlığında!
Günümüzün en büyük teknolojik şirketlerinden biri olan Samsung ürettiği teknolojik ürünler ile oldukça başarılı bir çizgi üzerinde devam etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda Samsung yaptığı toplantıda Apple'ın katlanabilir cihazlar üzerine yoğunlaşacaklarını...
AMD, Radeon RX 7900 XTX ve 7900 XT’yi duyurdu
AMD bugün masaüstü ekran kartlarının yeni neslini duyurdu. Şirket bugün iki yeni amiral gemisi ürünü Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT'yi tanıttı. Yeni RDNA 3 mimarisini temel alan...
Xiaomi Redmi K60, yeni Dimensity 8200 ile geliyor
Redmi K60 serisi zaten tasarım doğrulama aşamasında ve bugün bir sızıntı, serideki normal akıllı telefon hakkında çok önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Digital Chat Station'a göre, Xiaomi Redmi K60,...
Xbox Game Pass Kasım Oyunları Belli Oldu!
Günümüzün en büyük oyun hizmetlerinden Xbox Game Pass, Kasım ayında kullanıcılarının erişeceği ücretsiz oyunları açıkladı. Oyun dünyasının büyüyen hizmetlerinin başında gelen Xbox Games Pass, her ay oyun kataloğuna birçok oyun...
PlayStation VR2 Çıkış Tarihi Ve Fiyatı Belli Oldu!
Günümüzün en büyük teknolojik şirketlerinden biri olan Sony oyuncu kitlesinin heyecanla beklediği PlayStation VR2'nin çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Sony, VR2’nin PS5 ile birlikte tasarladığı ve yeni kulaklık denetleyicinin...
Nokia 2780 Flip tanıtıldı – Özellikleri ve fiyatı
HMD Global en yeni flip telefonunu tanıttı, ancak katlanabilir bir amiral gemisi değil, daha çok temel özellikli bir telefon. Nokia 2780 Flip ve eski güzel kapaklı tasarımı, T9 klavyesi...
Reklamlı Netflix Kullanıma Sunuldu!
Günümüzün en popüler dizi ve film izlemeye platformu olan Netflix, reklamlı kullanımını tüm kullanıcıların kullanımına sundu. Uzun süredir gündemde olan Netflix reklamlı kullanımı, ilk olarak İspanya'da kullanımına girmişti. Yapılan testlerin...
ZTE Nubia Z40S Pro’nun Yeni Modeli Tam Bir Sanat Eseri!
ZTE'nin alt markası Nubia kısa süre önce şirketin Çin pazarında Nubia Z40S Pro Starry Night Collector's Edition adlı yeni bir Z40S Pro akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini doğruladı. Bugün şirket,...
Samsung Galaxy S23 Plus, Geekbench’te Göründü!
Samsung Galaxy S23 serisinin 2023'ün başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra adlı üç modelden oluşacak. Geçen ay, Galaxy S23, Geekbench'te ortaya çıkmıştı....
Vivo iQOO Neo 7 SE’nin Lansmanı Ertelendi!
Son raporlar, Vivo'nun iQOO 11 serisinin yanı sıra iQOO Neo 7 SE üzerinde çalıştığını iddia etti. Yeni bir rapor, Neo 7 SE'nin lansman zaman çerçevesini ortaya çıkardı Cihazın iQOO 11 serisi ile birlikte...
IMDB’ye göre 2010’ların en iyi filmleri
2010'lara geri dönüp baktığımızda, film sektörü on yıl boyunca büyük değişiklikler yaşadı. Çizgi roman uyarlamaları ve süper kahraman filmleri gişe üstünlüğüne yükselmeye başladı. Netflix ve diğer akış hizmetleri, on...
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