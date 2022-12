Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone 14 Pro Karşılaştırma

Yıllarca süren iPhone hakimiyeti, Google‘ı kendini geliştirmeye ve Apple‘ın kendi premium, en üst düzey akıllı telefonlarıyla savaşmak için rakip bir “profesyonel” telefon serisi oluşturmaya sevk etti.

Apple’ın iPhone 14 serisi lansmanının ardından Google, Pixel 7 serisini tanıttı. Her iki seri de karşı karşıya gelecek, ancak asıl rekabet en yüksek performanslı modeller olan Pixel 7 Pro ve iPhone 14 Pro arasında. Her iki amiral gemisi de harika kamera performansıyla desteklenen her şirketin sunduğu en iyi yazılım deneyimini vaat ediyor. İşte Google Pixel 7 Pro ile iPhone 14 Pro karşılaştırması ve hangisini seçmeniz gerektiğine dair incelememiz.

Tasarım

iPhone 14 Pro ve Pixel 7 Pro iyi görünümlü telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de muadillerine göre daha klas tasarımlara sahipler. iPhone 14 Pro, son nesildeki düzleştirilmiş tasarımı koruyor ancak ön kısımda büyük bir değişiklikle geliyor. Çentik artık yok ve onun yerine, Apple’ın Dinamik Ada adını verdiği hap şeklindeki yeni bir kesik var. Dinamik Ada aynı zamanda kesme etrafında dönen yeni bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Öte yandan, Pixel 7 Pro, kamera vizörü şimdi biraz farklı görünerek Pixel 6 Pro ile aynı görünümü koruyor.

Her iki telefon da sağlam yapı kalitesine sahip. Bunlar sıradan cam kaplamalar, ancak Pixel 7 Pro onu iki parçaya ayırmak için vizörü kullanıyor. Öte yandan, iPhone 14 Pro, cama monte edilmiş kamera lensi alanı ile tamamen cam bir arka yüze sahip. iPhone 14 Pro, daha kırılmaz ancak çizilmeye daha yatkın olan Ceramic Shield cam kullanıyor. Öte yandan, Pixel 7 Pro’da kırılmaya karşı harika bir koruma sağlayan ancak Ceramic Shield kadar iyi olmayan Gorilla Glass Victus bulunuyor. Bir diğer önemli fark, iPhone 14 Pro’nun paslanmaz çelik çerçeve almasına karşın, Pixel 7 Pro’nun alüminyum çerçeve kullanması diyebiliriz. Her ikisi de günlük kullanım için yeterli olsa da, iPhone 14 Pro burada biraz güçlü bir yapıya sahip.

Derin Mor

Ekran

Pixel 7 Pro’nun 6,7 inç ekranı, 1440 x 3120 piksel çözünürlükte çalışırken 512 ppi ile daha iyi bir piksel yoğunluğuyla geliyor. Karşılaştırıldığında, iPhone 14 Pro’nun 6.1 inçlik ekranı, 460 ppi piksel yoğunluğuyla 1179 x 2556 piksel çözünürlükte çalışıyor. Bununla birlikte, iPhone 14 Pro’nun 2.000 nite kadar en yüksek parlaklığa ulaşabilen ekranı kadar parlak olamazken, Pixel 7 Pro’nun ekranı 1.500 nite çıkıyor. Bu, 14 Pro’nun ekranını daha iyi hale getirir, ancak 7 Pro’nun ekranı da gevşek değil. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızına sahip.

Google Pixel 7 Pro ve iPhone 14 Pro Max: Özellikler

Özellikler Apple iPhone 14 Pro Maks Google Piksel 7 Pro Yapı Paslanmaz çelik orta çerçeveÖnde ve arkada “Seramik Kalkan” Alüminyum orta çerçeveGorilla Glass Victus geri döndüGorilla Glass Victus ön Boyutlar ve Ağırlık 160,7 x 77,6 x 7,9 mm, 240 gram 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212 gram Ekran 6,7 inç Süper Retina XDR OLED 6,7 inç QHD+ 120Hz AMOLED Ekran Hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında ProMotion yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızı İşlemci Apple A16 Biyonik Google Tensor G2 RAM 6GB RAM 12GB RAM Depolama 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 128 GB/256 GB/512 GB Pil 4.323 mAh, Kutuda şarj cihazı yok 5.000 mAh Kutuda şarj cihazı yok Hızlı Şarj 20W kablolu hızlı şarj 30W kablolu hızlı şarj Kablosuz Şarj 7,5 W kablosuz şarj, 15W MagSafe kablosuz şarj 23W kablosuz şarj Güvenlik Yüz Kimliği Optik ekran içi parmak izi tarayıcı Arka Kamera(lar) Ana: 48MP geniş, f/1.8 diyafram İkinci: 12MP ultra geniş, f/1,8 diyafram Üçüncü: 12 MP telefoto, 3x optik yakınlaştırma, f/2,8 Dördüncü: LIDAR kamera Ana: 50 MP geniş, Samsung GN1, f/1.9, 1/1.31 inç İkinci: 12MP ultra geniş, f/2.2 Üçüncü: 48MP Periskop, f/3.5 Ön Kamera 12MP 11MP Şarj Girişi Lightning USB-C Ses Stereo hoparlör Stereo hoparlör Bağlantı 5G (6 GHz altı ve mmWave)4×4 MIMO ve LAA özellikli Gigabit LTE2×2 MIMO ile Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth 5.0 ABD’deki AT&T hariç hemen hemen tüm bölgeler ve operatörler için 5G (mmWave)2×2 MIMO ile Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth 5.2NFC Renkler Mor, Gümüş, Altın, Siyah Yeşil, Gri, Beyaz Yazılım iOS 16 Android 13 Suya Dayanıklılık Var, IP68 Var, IP68 Diğer özellikler ABD’de Çift eSIM, başka yerlerde Çift fiziksel SIM Bazı bölgelerde çift fiziksel SIMYüz Kilidi Açma

Performans ve Donanım

iPhone’un gücü, Apple Silicon sayesinde sınıfının en iyisi işlemcisiyle her zaman performansı olmuştur. Google, Pixel 6 serisinden başlayarak çok yakın bir zamanda özel işlemci sektörüne girdi. Apple iPhone 14 Pro’da A16 Bionic çip bulunurken Pixel 7 Pro’da Google Tensor G2 bulunuyor. A16, ona atacağınız hemen hemen her kıyaslamada ve birçok pratik kullanım durumunda galip geliyor. Ancak, telefonunuzu düzenli olarak video düzenleme gibi CPU’nun yoğun olduğu bazı görevler için kullanmayı planlamıyorsanız, günlük kullanımda büyük bir fark görmeniz pek olası değil.

iPhone 14 Pro, depolama seçenekleriyle de kazanıyor. Apple 14 Pro’yu 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama kapasitelerinde sunar. Pixel 7 Pro da 1TB dışında benzer değişkenlere sahip. Hem Pixel hem de iPhone için pazarlama, ilgili kamera performanslarına büyük önem veriyor. Bu nedenle, 1 TB depolama seçeneğinin eksik olduğu Pixel biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Elbette, Pixel 7 Pro ile sağlam bir bulut deneyimi yaşarsınız, ancak 1 TB yerel depolama seçeneği olsa iyi olurdu. Bu nedenle, daha fazla yerel depolama istiyorsanız, seçmeniz gereken telefon iPhone 14 Pro diyebiliriz.

Kamera

Apple, tarihsel olarak iPhone’larda üstün kamera deneyimine sahipti, ancak Pixel serisi her geçen yıl bu cephede kademeli olarak gelişiyor. Pixel 7 Pro ile kurulum, 6 Pro’dakine benzer kalıyor, ancak Google’ın görüntü işlemesinin daha iyi performans sunması bekleniyor. Öte yandan, iPhone 14 Pro, kamera donanımını bir süredir ilk kez yükseltiyor ve bu, daha fazla yazılım becerisiyle destekleniyor, bu yüzden onu yenmek oldukça zor.

Pixel 7 Pro ile 50 MP birincil kamera, 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş ve 11,1 MP ön kamera elde edersiniz. Öte yandan iPhone 14 Pro, ön tarafta 48MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 12MP telefoto ve çift lensli 12MP kamera alıyor.

Pixel 7 Pro’daki telefoto deneyiminin, daha büyük sensör ve geliştirilmiş işleme sayesinde iPhone 14 Pro’dan daha üstün olması bekleniyor. İşin video tarafında, iki telefon kağıt üzerinde aynı gibi görünüyor. Her ikisinde de 4K 60 fps video, 1080p 240 fps video ve 10 bit HDR elde edersiniz. Pixel 7 Pro ayrıca Apple’ın Sinematik Modu ile rekabet eden bir Sinematik Bulanıklık özelliğine sahip.

iPhone, yıllardır harika görüntü işleme ve renk bilimine sahipken, iPhone 14 Pro’da daha yüksek ayrıntı düzeyi sağlayan daha büyük sensör sayesinde daha iyi olmasını bekleyebilirsiniz. Pixel bu cephelerde de hizmet veriyor. Video yetenekleri açısından, ikisi kağıt üzerinde eşleşir, ancak iPhone 14 Pro’nun Pixel 7 Pro’dan daha fazla etkilemesi muhtemeldir. Kamera özelliklerine göre bu ikisi arasında seçim yapmak zor olacak, ancak iPhone 14 Pro genel olarak küçük bir farkla kazanıyor.

Pil ve Şarj

Pil ömrü cephesinde, iPhone 14 Pro, 23 saate kadar video oynatma ve 75 saate kadar ses çalma sözü veriyor. Pixel 7 Pro ile elde ettiğimiz tek tahmin, henüz test edilmemiş olan “Tüm gün süren pil” idi. Pixel 7 Pro’nun pil ömrü şimdilik bir sır olarak kalıyor. Ancak birçok kullanıcı iPhone 14 Pro’nun pil ömründen şikayetçi olduğu için Pixel 7 Pro’nun burada bir şansı var.

Apple iPhone 14 Pro vs Google Pixel 7 Pro: Hangisi Daha İyi?

iPhone 14 Pro ve Google Pixel 7 Pro çok yetenekli telefonlardır, o yüzden bu soru cevaplaması oldukça zor bir soru. Hem Android hem de iOS harika işletim sistemleridir, dolayısıyla hangisini seçerseniz seçin çok şey kaçırmazsınız.

Ancak, bu telefonlardan birini diğerinden daha uygun hale getirecek belirli kullanım durumları vardır. iOS, genel olarak daha az müdahaleci bir deneyim sağlayan gizliliğiyle önemli bir avantaj sunar. Öte yandan Android, zaman zaman gizlilik pahasına olabilen esneklikler sunar. Apple, iPhone 14 Pro ile uzun bir aradan sonra iPhone’da önemli değişiklikler yaptı. 13 Pro’dan kesinlikle farklı bir telefon gibi geliyor. Öte yandan Pixel 7 Pro, 6 Pro ile pek çok benzerliği paylaşıyor, bu yüzden çok farklı olmasını beklemeyin.

Performansa gelince, Pixel 7 Pro çok iyi performans gösterecek olsa da, iPhone 14 Pro muhtemelen piyasadaki en iyi performans gösteren telefon olmaya devam edecek. İki telefonun da karşılaştırılabilir ekranları var, ancak Pixel 7 Pro daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahipken, iPhone 14 Pro daha parlak bir ekrana sahip. Pil ömrü şu anda eşit, ancak yazılım güncellemeleri ve daha fazla kullanıcı verisi bize daha net bir resim verdikçe önümüzdeki birkaç ay içinde değişebilir. Google Pixel 7, üç yıllık yazılım güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor. Öte yandan Apple, açık bir şekilde güncelleme sözü vermiyor ancak düzenli olarak Google’ın rakamını geçmiş durumda.

iPhone 14 Pro, Apple’ın şimdiye kadar yaptığı en iyi iPhone ve Pixel 7 Pro, Google’ın şimdiye kadarki en iyi Android telefonu. Her şey düşünüldüğünde en iyi telefonu istiyorsanız, doğru yol iPhone 14 Pro’dur. Paradan biraz tasarruf etmek ve yine de gerçekten iyi bir telefon almak istiyorsanız, satın alınması gereken telefon Pixel 7 Pro gibi görünüyor.