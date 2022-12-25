Xiaomi 12 Pro İnceleme

Xiaomi 12 Pro, olağanüstü yüksek performans ve şarj hızları için bol miktarda ham güç barındırıyor, ancak pil ve kamera gibi önemli alanlarda yetersiz kalıyor. Hıza ihtiyacı olanlar için yeterince iyi bir satın alma olabilir, ancak aynı fiyata veya daha düşük fiyata gerçekten harika telefonlar alabilirsiniz.

Xiaomi‘nin 2022 amiral gemisi telefonları artık dünya çapında mevcut ve buna Xiaomi 12 Pro da dahil. Pro modeli, en büyük ekrana, en iyi teknik özelliklere ve en yetenekli kamera düzenine sahip serinin en tepesinde yer alıyor (Şimdilik). Xiaomi 12 Pro, 2021 Xiaomi Mi 11 serisine kıyasla daha düşük bir tasarım yenilemesine sahip. Ancak Xiaomi, 2022 amiral gemilerinde beklenen birkaç önemli özelliği atlamayı başardı. Güncellenen dahili parçalar ve yeni tasarım, özellikle yüksek fiyatlı amiral gemisi alanındaki yoğun rekabet göz önüne alındığında, Xiaomi ne kadar başarılı olacak dersiniz? Cepkolik’in Xiaomi 12 Pro incelemesini okumaya devam edin.

Bu incelemede Xiaomi 12 Pro’nun 12GB RAM ve 256GB depolamaya sahip modeli kullanıldı. Xiaomi’nin MIUI 13 arayüzü ile Ocak 2022 güvenlik güncellemesine sahip Android 12 çalıştırıyordu.

Xiaomi 12 Pro hakkında bilmeniz gerekenler

Xiaomi 12 Pro, telefon üreticisinin daha küçük Xiaomi 12 ve Xiaomi 12x‘i de içeren bir cihaz ailesinin en tepesinde yer alır. Xiaomi, geçen yılki Mi 11 serisinde olduğu gibi 12 serisi için bir “ultra” model duyurmadı, ancak Xiaomi 12S Ultra var. Ne yazık ki, tüm Xiaomi 12S serisi Çin’e özeldir, bu nedenle Xiaomi 12 Pro, markanın en üst düzey cihazı olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle, Samsung Galaxy S22 serisi, Oppo Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro, iPhone 13 Pro ve Google Pixel 6 Pro ile rekabet ediyor. Başka bir deyişle, Xiaomi’nin “profesyonel” rekabete ayak uydurmak için kanıtlaması gereken çok şey var.

Xiaomi telefonun sadece iki versiyonunu sunuyor. Her ikisinin de 256 GB depolama alanı vardır ve 8 GB veya 12 GB RAM arasından seçim yapabilirsiniz. Telefon üç renkte mevcuttur: Grafit, Mavi ve Mor.

Mor Gri Yeşil Mor Renk seçenekleri pazarlara göre değişiklik göstermektedir.

Xiaomi 12 serisinin satışları bu yılın başlarında Çin’de başladı, ancak telefonlar şu anda Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere bir avuç uluslararası pazara gidiyor. Avrupa’daki fiyatlar pazara bağlı olarak biraz değişecektir. Türkiye’deki alıcılar, Xiaomi’nin çevrimiçi mağazası, operatörler, online satış kanalları ve mağazalardan sadece 12 GB RAM ve sadece Mor ve Gri renk seçeneklerini satın alabilir.

Tasarım ne kadar başarılı?

Xiaomi, 12 Pro ile önceki kurumsal tasarım dilinden uzaklaşmadı. Xiaomi’nin mevcut cihaz yelpazesine bakarsanız, aralarındaki benzerlikleri kolayca fark edeceksiniz ve buna Redmi alt markası da dahildir. Başka bir deyişle, Xiaomi 12 Pro, elinde tutmak istediği tasarım dili göz önüne alındığında, belki de olması gerektiği kadar öne çıkmıyor. Bu fiyat aralığındaki diğer telefonlar biraz daha fazla detaya ve öne çıkan alanlara sahiptir ve bu gibi farklar her insan için önemlidir. Sonuçta bir telefona bu kadar para verdikten sonra diğer ucuz versiyonlarına benzemesini kimse istemez.

Xiaomi 12 Pro, klasik bir metal ve cam malzemelerden oluşuyor. Alüminyum orta çerçeve, yan raylar boyunca ince uzanır ancak telefonun üst ve alt kenarlarını oluşturduğu yerde genişler. Gorilla Glass Victus olan ön kısım, metal çerçeveyle buluşmak için büküldüğü yanlarda oldukça agresif bir kavise sahip. Gorilla Glass 5 arka paneli de benzer şekilde agresif bir kavise sahip. Bunun yarattığı pürüzsüz tasarımı takdir ediyorum. Yuvarlatılmış metal çerçeve ve yumuşak köşelerle birleştiğinde, gün boyunca tutması ve kullanması rahat olan bir donanıma sahip olursunuz. Telefonun rakiplerine ayak uydurmak için Corning’in Victus camını her yere alamamamız biraz üzücü, ancak arka kapak için bir kılıf kullanmanız biraz ekstra koruma sağlayacaktır.

Telefonun malzemeleri ve kalitesi harika ama tam olarak mükemmel değil. Ön cam ve metal çerçeve mükemmel bir şekilde üretilmiştir ve birbirine sıkıca oturur. Arka panelde, biraz doku vermek ve parmak izlerinin yüzeyin bozulmasını önlemek için üzerinde mat bir kaplama vardır. Bu, telefonun izlenimini büyük ölçüde azaltan plastik gibi hissetme gibi talihsiz bir yan etkiye sahiptir. Ne yazık ki verdiğiniz paranın karşılığını arka kapak tasarımda kesinlikle alamıyorsunuz.

Elimizdeki inceleme ürünü Grafit renginde. Çerçevenin hoş bir boya rengi var ve mat arka panelin gölgesi hoş bir şekilde ince. Mor ve Mavi renk grupları, görünüş açısından biraz daha öne çıkıyor.

Xiaomi 12 Pro’nun güç düğmesi ve ses seviyesi düğmesi, mükemmel hareket etmelerine rağmen sinir bozucu derecede incedir. USB-C bağlantı noktası alt kenarda ortalanmıştır ve telefonun SIM tepsisi bağlantı noktasının solundadır. Tepside çift SIM özelliği için iki yuva bulunur, ancak bellek kartları bulunmaz. Hoparlör ızgaraları ise üstte ve altta bulunur.

Xiaomi, büyük boyutuna rağmen kamera modülünün tasarımını biraz daha sofistike hale getirdi. Mi 11’in modülünün şekli, katmanlı görünüm sayesinde biraz tuhaftı. Xiaomi 12 Pro’nun kamera modülü, parçalı dikdörtgen şekliyle daha kullanışlı görünüyor. Ana kamera, gerçekten öne çıkmasını sağlayan yansıtıcı kenarlı önemli ölçüde yükseltilmiş bir merceğe sahiptir. Diğer kameralar, modülün yüzeyine karışan daha küçük profiller sayesinde daha az görünür.

Telefonun dokunsal motoru iyi bir iş çıkarıyor. İnce ama istendiğinde dikkatimi çekecek kadar güçlü olan ince ayarlı titreşimleri takdir ettim.

Xiaomi, kafamızı biraz kaşıtmamıza neden olan hayati bir özelliği dahil edemedi. Telefonun bir IP derecelendirmesi yok, yani rakiplerinin çoğu gibi resmi olarak toza ve suya karşı korumalı değil. Xiaomi, bizlere telefonun “sınırlı toz girişine ve su sıçramasına karşı korumalı” olduğunu söylese de, yüksek fiyata sahip amiral gemilerinin çoğunun suya daldırmaya karşı standartlaştırılmış test için IP68 derecesi ile onaylandığı durum hala geçerli. Bu, 2022’de çıkan bir amiral gemisi için büyük bir eksiklik, özellikle de Xiaomi’nin seleflerine göre artan fiyat talep etmesiyle.

Xiaomi 12 Pro, görsel olarak öne çıkmak için çok az şey yapan ortalama görünümlü bir telefon. Belki bazı alıcılar sıkıcı olmayı tercih ediyor, ancak bu kadar pahalı bir donanımdan biraz daha bireysellik istiyorum. Ayrıca, arka panelin plastik hissi ve eksik IP derecesi, gerçek bir premium deneyim olabilecek deneyimi ortadan kaldırıyor.

Ekran nasıl görünüyor?

Xiaomi 12 Pro, amiral gemisi pazarında rekabetçi bir ekran sunmasını sağlamak için doğru ekran teknolojisine ve doğru özellik serisine sahiptir.

LTPO AMOLED ekran, Ultra Mi 11 serisi olmayan ekranlardan biraz daha küçüktür, ancak bunun dışında aynı özelliklerin ve performansın çoğunu taşır. Köşegen boyunca 6,73 inç boyutlarındadır ve 20:9 en boy oranında 3.200 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahiptir. Ekranın uzun en boy oranı, kavisli yan kenarlarla birleştiğinde ekrana neredeyse çerçevesiz bir görünüm kazandırıyor. Çözünürlük ve piksel yoğunluğu (522 PPI) bu fiyat noktasındaki en yüksekler arasındadır ve ekranda oldukça keskin görüntüler sunar.

Xiaomi, ekranın boyutunu geri çevirmiş olabilir, ancak ekranın parlaklığını ve kontrast oranını yıldan yıla yükseltti. Örneğin Xiaomi, parlaklığın 900 nitten 1.000 nite çıkarıldığını ve en yüksek parlaklığın 1.500 nite ulaştığını söylüyor. Ayrıca, kontrast oranı Mi 11’de beş milyondan bire, Xiaomi 12 Pro’da sekiz milyonda bire yükseltildi. Ayrıca HDR 10 Plus, Dolby Vision ve TrueColor desteği alırsınız. Bunlar, gerçekten göz kamaştırabilen parlak bir ekrana katkıda bulunur. İçeride veya dışarıda, güneşin tam parlaması altında bile ekranı görmekte hiç sorun yaşamadım. Netflix ve Disney Plus’tan yüksek çözünürlüklü video içeriği ekranda mükemmel görünüyordu.

Amiral gemisi alanındaki birçok ekran gibi, Xiaomi 12 Pro da kutudan çıkar çıkmaz varsayılan olarak ayarlanan 120 Hz‘e kadar yenileme hızını destekler. Güç tasarrufu yapmak veya gelişmiş performans sunmak için, yaptığınız işe bağlı olarak değişken bir orandır ve 10 Hz, 60 Hz ve 120 Hz arasında gidip gelir. Kaydırma işlemi ekranda özellikle düzgün görünüyordu. Ekran aynı zamanda 480Hz’e kadar dokunmatik örnekleme oranını destekler, bu da ekranın dokunmatik girişe daha hızlı yanıt verdiği anlamına gelir. Bu özellikle oyuncular için kullanışlıdır, bu nedenle yalnızca oyun sırasında Game Turbo ayarı etkinleştirildiğinde etkindir.

Xiaomi 12 Pro, gerçekten göz kamaştırabilen parlak bir ekrana sahip, ancak tam olarak mükemmel değil.

Telefon, geçen yılki Mi 11’de bulunan Süper Çözünürlük üst dönüştürücüsünü (Super Resolution upconverter ) kullanıyor. Bu araç, SD içeriği HD’ye ve HD içeriği WQHD+’ya yükseltir. Buradaki fikir, daha düşük çözünürlüklerde kaydedilmiş eski videoları izlemeyi daha keyifli hale getirmektir. Eski YouTube içeriğini hızlı bir şekilde gözden geçirmemiz, mümkün olduğunda düşük çözünürlüklü içeriklerle kullanmaya değer olduğuna bizi ikna etti. Xiaomi’nin ekran yönetimi yazılımı, ekran ayarlarının tam kontrolünü ele geçirmeyi de mümkün kılıyor. Çözünürlüğü, parlaklığı, aydınlık/karanlık modunu, yenileme hızını, renk profillerini ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Ancak ekranda birkaç küçük sorun var. İlk olarak, çok hafif bir kırmızımsı tonu olduğunu fark ettik. Bu, yalnızca telefon başka bir cihazın yanında tutulduğunda ve her iki ekranda da beyaz içeriği görüntülediğinizde fark edilir. Muhtemelen fark etmeyeceksin, ama kesinlikle orada. İkincisi, görüş açıları en iyisi değil. Telefonu eğdiğinizde bariz bir mavi kayma var. Bunlar sorun yaratacak kadar önemli değil, ancak ekranın gerçekten mükemmel olmasını engeller.

Başka bir beğenmediğimiz notta, Xiaomi 12 Pro, düşük kaliteli bir ekran koruyucu uygulanmış olarak gönderilir. Testlerimde telefonla birkaç gün geçirdikten sonra soyulmaya başladı, ancak ekstra dikkatli olursanız daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Xiaomi, 12 Pro’nun ekranını başarılı bulduk. Ufak tefek kusurlarına rağmen emsalleri ile hala aynı ligde olan çok iyi bir ekran.

Pil ömrü yeterince iyi mi?

Xiaomi 12 Pro’nun rakiplerinin çoğu 5.000 mAh pil kapasitesini kullanıyor, bu da telefonun 4.600 mAh güç hücresinin kıyaslandığında biraz küçük kalmasına neden oluyor. Şirket, bu farkı telafi etmek için hızlı şarj desteğini öne sürüyor – fakat bu yeterli mi?

Xiaomi 12 Pro’nun pili günlük kullanımda iyi sonuç veriyor, ancak kesinlikle daha iyi olabilirdi. Telefonu gün boyunca e-posta, sosyal medya, web’de gezinme ve biraz video oynatma için kullanmak, tam yatmaya hazırlanırken pilin ~%20 seviyesine ulaştığını gördü. Bu, telefonla bir hafta boyunca tutarlıydı. ~% 20’ye bu kadar hızlı gelmek, daha sonraki akşamlarda beni biraz endişelendirdi ve telefon hiçbir zaman ertesi günün kahvaltısının ötesine geçmedi.

Xiaomi ise tam şarj ile yapılacakları şöyle açıklıyor:

12 Pro’nun pili günlük kullanımda iyi sonuç veriyor, ancak kesinlikle daha iyi olabilirdi.

Neyse ki, pili yönetmenin ve kontrol etmenin sayısız yolu var. Xiaomi 12 Pro, ekranın 120 Hz yenileme hızı açık olarak gelir, ancak sabit bir 60 Hz olarak ayarlayarak (tabi bu sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa) daha uzun süre kullanım sağlayabilirsiniz. Ayrıca ek olarak ekran çözünürlüğünü düşürebilir, işlemcinin performansını kısabilir, arka plan görevlerini daha agresif bir şekilde kapatabilirsiniz. Tüm bunlar daha uzun pil ömrü sağlar fakat tamamen size kalmış kısıtlamalardır.

Bu araçlar pil ömrünü uzatmak için işe yarasa da, Xiaomi’nin sizden telefonun hızlı şarj güçlerinden yararlanmanızı beklediği açıktır. Xiaomi 12 Pro, Xiaomi’nin tescilli HyperCharge teknolojisi aracılığıyla 120 W kablolu şarjı destekler. Ayrıca telefon kutu içeriğinden 120W kablolu şarj cihazı ile çıkıyor. Gerçekten büyük bir tasarımı vardır ve oldukça ağırdır; Bütün gün yanımda taşımak istemezdim. Standart şarj moduyla (varsayılan moddur), Xiaomi 12 Pro’nun %10’dan tam şarja ulaşması yaklaşık 30 dakika sürdü. Güçlendirme modu etkinleştirildiğinde (pil ayarlarında açmanız gerekir), 12 Pro’nun %10’dan tamamen şarj olması yaklaşık 20 dakika sürdü. Her iki durumda da, bu inanılmaz derecede hızlı. Ve şaşırtıcı bir şekilde, Xiaomi 12 Pro şarj olurken ısınmadı.

Yukarıdaki verilerin Xiaomi’ye ait olduğunu unutmayın!

Xiaomi, kablosuz şarjı da unutmadı. Telefon, Xiaomi’nin kendi şarj teknolojisi aracılığıyla 50W’a varan oranlarda hızlı kablosuz şarjı destekler. Xiaomi, telefonun 50W kablosuz şarj ile 42 dakikada tam şarj olabileceğini iddia ediyor, ancak bu hızlardan yararlanamayacaksınız – kablosuz şarj cihazı Çin dışında mevcut değil. Neyse ki Qi kablosuz şarjı da destekliyor, ancak 18W kablosuz şarj pedimiz Xiaomi 12 Pro’yu şarj etmek için 80 dakikaya yakın bir süre gerektirdi. Kablosuz kulaklıklar gibi aksesuarlarınıza güç sağlamak için 10 W’ta ters kablosuz şarj mevcuttur. Bu özellik iyi çalıştı ve 10W, çoğu telefonun sunduğu hızın iki katı.

Keşke Xiaomi 12 Pro’nun pil ömrü biraz daha iyi olsaydı. Telefonun tipik bir günlük kullanımdan sonra sürekli olarak çeyreğin hemen altına düşmesiyle, daha kapsamlı kullanım gerektiren günlerin telefonun çok daha erken bitip bitmeyeceğinden endişeleniyorum. Samsung, Google ve Apple‘ın rakip amiral gemileri, şarj olmaları çok daha yavaş olsalar da ortalama olarak daha iyi performans gösteriyorlar. En azından Xiaomi, tescilli hızlı şarj cihazını kutuya dahil ederek herkese iyilik yapıyor ve bu konuda rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

Xiaomi 12 Pro ne kadar güçlü?

2022’nin başındaki neredeyse tüm amiral gemisi akıllı telefonlarla aynı adıma sahip olan Xiaomi 12 Pro, bir çip üzerinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sistemi ile birlikte gelir. Bununla birlikte, daha fazla RAM ve depolama kombinasyonunun mevcut olmasını tercih ederdik. Xiaomi 12 Pro, genişletilebilir depolama alanı olmadan yalnızca 8 GB/256 GB ve 12 GB/256 GB versiyonlarında mevcuttur (Türkiye’de sadece ikincisi satışa çıktı). Dikkate değer bir istisna olan Galaxy S22 Plus dışında, Xiaomi’nin rakipleri daha fazla seçenek sunuyor ve bu da telefonlarını 4K filmler ve tonlarca uygulama ve oyunla donatmak isteyen alıcılar için bir avantaj olabilir.

Telefon bir hafta boyunca gerçekten iyi çalıştı. Normal, günlük performansıyla ilgili her şey hızlı ve pürüzsüzdü. Cihaz, uygulamalar, çoklu görevler veya diğer özelliklerle ilgili herhangi bir sorun yaşamadı. Yoğun yarış oyunlarının yanı sıra basit bulmaca oyunlarını da başarıyla yönetti ve kare hızları baştan sona tutarlıydı.

Xiaomi 12 Pro performans testleri

Her zamanki gibi GeekBench’teki kıyaslama turumuza başlayarak, tek çekirdekli testte diğer SD 8 Gen 1 modellerine kıyasla biraz daha düşük puanlar görüyoruz, ancak çok iş parçacıklı yükler altında daha az fark görüyoruz. Xiaomi’nin Exynos Galaxy S22+’ya karşı küçük bir avantajı var, ancak genellikle Ultra ile berabere kalıyor.

GeekBench 5 (Çok çekirdekli)

GeekBench 5 (Tek çekirdekli)

Benzer şekilde, Antutu’da 12 Pro, yonga seti için Oppo Find X5 Pro ve Realme GT2 Pro arasında ortalama sonuçlar yayınlıyor ve aşırı başarılı nubia bir tık daha yüksek. Bu arada Galaxy S22+ (E2200), Xiaomi’nin biraz altında oturuyor.

Antutu 9

GPU bölümünde, Xiaomi 12 Pro, en son Snapdragon ile bu yılın amiral gemisi kategorisinin geri kalanına çok benzer rakamlar gösteriyor. Exynos Galaxy, kıyaslamalarda o kadar güçlü bir oyuncu değil ve bu grubun biraz gerisinde.

Xiaomi, telefonun termal yönetime yardımcı olmak için “üç büyük ısı dağıtma grafit tabakasına” sahip olduğunu söylüyor, ancak Xiaomi 12 Pro’nun test ettiğim diğer tüm 8. Nesil telefonlardan daha sıcak çalıştığını gördüm. Bazı telefonlar için tipik olabilen karşılaştırmalı değerlendirmelerde önemli ölçüde ısındı, ancak grafik açısından zengin oyunlar oynadıktan sonra da ısınma daha da yüksekti. Arka paneldeki ısı, genellikle dokunuşla da fark ediliyordu. Görünüşe göre bu ısı, işlemciden bu kadar yüksek performans almak için bir sebep.

Xiaomi 12 Pro’nun kamerası ne kadar iyi?

Xiaomi, 12 Pro’nun kamera sistemini tamamen yeniden tasarladı ve bu çoğunlukla iyi bir şey. Esas olarak, Mi 11’de gördüğümüz gibi neredeyse işe yaramaz bir telemakro lens yok. Bunun yerine, bu sefer gerçek bir telefoto kamerayla dünya çapında satın alabileceğiniz Ultra Xiaomi olmayan bir amiral gemisi alıyoruz. Ayrıca, her kameraya kendi 50 MP sensörünü vererek donanımı her yerde güncelledi.

Ana kamera, f/1.9‘da büyük yedi elementli merceğe sahip bir Sony IMX707 sensörüne sahiptir. Xiaomi, 50MP sensörünü dört kat küçülterek 2,44μm etkin piksel boyutuna sahip 12,5MP görüntüler oluşturuyor. Bu, Ultra Gece ve Portre Gecesi gibi çekim modlarını etkinleştirir. Ultra geniş kamera 115 derecelik bir görüş alanına ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipken, telefoto 48 mm eşdeğer lense ve f/1.9 diyafram açıklığına sahiptir. Bu iki ek kamera, daha küçük Samsung sensörlerine dayanıyor, ancak yine de bindirilmiş 12,5 MP çekimler üretiyorlar. Dilerseniz üç kamerayla da tam 50MP görüntüler çekebilirsiniz.

Xiaomi 12 Pro, normal gündüz fotoğrafçılığında mükemmeldir. Dışarıda güneş ışığının olduğu saatlerde çektiğim fotoğraflar gerçekten iyi görünüyordu. Odak keskindi, pozlama sağlamdı ve beyaz dengesi doğruydu. Bazı fotoğraflar biraz sıkıcı geldi, ancak çoğunluğu hoştu.

Kamera uygulamasındaki yakınlaştırma seçiciyi kullanarak 0,6x ultra geniş kameraya geçebilirsiniz. Burada işler biraz karışıyor. Bu kameranın sabit odağı vardır ve bu nedenle çekimler genel olarak ana kamerayla karşılaştırıldığında daha az keskindir. Bozulma düzeltme aracını uyguladığınızda bile kenarlarda çok fazla bozulma var. İyi haber şu ki, renk tam olarak eşleşmese de, pozlama ana kamerayla aynı seviyede.

Xiaomi 12 Pro’nun yakınlaştırma özellikleri, bu fiyat noktasındaki diğer telefonlarla karşılaştırıldığında pek iç açıcı değil. Teknik olarak ana kamera üzerinden 2x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera, yalnızca güpegündüz veya gerçekten parlak ışıklı diğer sahnelerde çekim yaparken devreye giriyor. Telefoto kamera, Portre ve Süper Ay modları kullanılırken de etkinleşir ve Pro modunda manuel olarak seçilebilir. Aydınlatma hiç zayıfsa, 12 Pro bunun yerine daha fazla ışık yakalayabilmek için yakınlaştırma için ana kameraya güvenir. Bunu yapan başka birçok telefon gördük ve aslında düşük ışıkta çekim yaptığınızda, dijital olarak yakınlaştırılan ana kamera daha keskin, daha parlak çekimler yapıyor. Bununla birlikte, Xiaomi’nin uygulaması oldukça agresif ve tamamen kabul edilebilir aydınlatmada bile bazen telefoto lensten uzaklaşıyor.

Ancak asıl olumsuz olan, Xiaomi’nin rakiplerinin 3x optik yakınlaştırma lensleri veya daha fazlasına sahip telefonlar sunmasıdır. Maksimum 2x optik yakınlaştırma, uzun mesafeli fotoğraflar için pek kullanışlı değil. Aşağıda, telefonun Pro modu aracılığıyla ultra geniş, geniş ve telefoto lenslerle oluşturulan üç çekim var — renk dengesindeki büyük farklılıklara dikkat edin.

Xiaomi, 12 Pro’da ekranın üst kısmında açılan bir delik içine yerleştirilmiş 32 MP’lik bir selfie kamerası kullandı. Bu kamera ayrıca dört kat küçülür, böylece 1,4 μm etkin piksel boyutuna sahip 8 MP görüntüler elde edersiniz. Ana kamera gibi, özçekim kamerası da bol ışık olduğunda iyi bir iş çıkarıyor, ancak düşük ışıkta eşit derecede sorun yaşıyor. Akşamları özçekimler kesinlikle yumuşak ve daha grenliydi. Portreler, makul kenar algılama ve hoş bokeh üretir, ancak güzelleştirme modu varsayılan olarak açıktır. Daha doğal bir görünüm tercih ederseniz bunu kapatmak isteyeceksiniz. Ayrıca bir Gece Selfie modu var fakat yeteri kadar başarılı bulmadık.

Ana kamera ile 24 fps’de 8K’ya kadar video kaydedebilirsiniz. HDR kayıt imkanının 4K çözünürlüğe kadar kullanılabilir olmasını beğendik. Selfie kamerası, rakip amiral gemilerinden daha düşük bir çözünürlük olan 1080p video (Full HD) çekimi ile sınırlıdır. İsterseniz sabitlemeyi etkinleştirebilir, ayrıca ana kamera ile çekim yaparken tercih ettiğiniz bokeh seviyesini ayarlayabilirsiniz. Çeşitli sinema efektleri üreten zaman dondurma, yavaş deklanşör ve sihirli yakınlaştırma gibi bazı “AI destekli” video modları da vardır.

Xiaomi 12 Pro’dan gelen video gerçekten iyi görünüyor. Berraklık, renk ve pozlama gibi mükemmeldi. Sabitleme özelliği açık olmasa bile, aldığım görüntülerde titreme ve garip hareketler yoktu. Dengelemeyi açmak, görüş alanını biraz azaltır, ancak bu, bir gimbal olmadan sabit video çekebileceğiniz anlamına gelir. HDR açıkken 60 fps’de 4K kaydın en iyi sonuçları verdiğini gördüm. Selfie kameradan alacağınız 1080p video, netlik veya renk açısından o kadar etkileyici değil, ancak en azından fena değil.

Xiaomi 12 Pro’nun kamerası iyi ancak rakiplerin belirlediği çıtanın gerisinde kalıyor.

Genel olarak, Xiaomi 12 Pro’nun kamerası iyi ancak Apple, Google ve Samsung tarafından belirlenen çıtanın gerisinde kalıyor. Xiaomi’nin ana rakipleri daha iyi optik telefoto yakınlaştırma, düşük ışık koşullarında daha az gürültü ve daha çekici renkli sunum sunuyor. Mobil fotoğrafçılık açısından mutlak en iyisini isteyen kişiler, Xiaomi 12 Pro’ya bir alternatif telefon düşünebilir. Yine de çok üst düzey fotoğrafçılık aramıyorsanız yeterlidir.

Başka bir şey?

Yazılım: Xiaomi 12 Pro, MIUI 13 arayüzü üzerine kurulu Android 12 ile birlikte gelir. Xiaomi’nin kullanıcı arayüzü dış görünümü diğerlerinden biraz daha hantaldır. Bazen daha sade tasarımlar daha iyidir ve bu, Xiaomi’nin görmezden gelmeye kararlı göründüğü bir yönüdür. Yine de özelleştirme seçenekleri ve aynı anda en az dört açık uygulamayı görmenizi sağlayan uygulama değiştirici dahil sevilecek çok şey var. Çok iOS tarzında, bildirimler için ekranın sol tarafından ve geçişler için ekranın sağ tarafından kaydırmanız gerekir. Ayrıca, bir video oynatıcı ve sosyal ağ gibi bir avuç Xiaomi uygulaması elde edersiniz. Bunlar devre dışı bırakılabilir, ancak kaldırılamaz. Ayrıca Android 12’nin Material You temasına dair hiçbir işaret yok. Ancak animasyonlar güzel ve MIUI 13 telefonda iyi çalışıyor.

Güncellemeler: Xiaomi, cihaz güncelleme politikasını yükseltti ve bu, Xiaomi 12 Pro sahipleri için iyi bir haber. Şirket, Xiaomi 12 serisi için üç yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri sunmayı taahhüt etti. Bu, Google’ın ve özellikle Samsung’un gerisinde kalmasına rağmen, çoğu OEM’in artık amiral gemileri için sağladığı şeyle aynı seviyede.

Ses: Xiaomi 12 Pro, Harmon Kardon tarafından tasarlanan ve Dolby Atmos’u destekleyen dört hoparlöre sahiptir. Bu incelemeyi yazarken Xiaomi 12 Pro aracılığıyla müzik dinlemek için çok zaman harcadım ve mükemmel olmaktan uzak dursalar da kulağa çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Dinamik aralık gayet yeterlidir ve hoparlörler oldukça gürültülü olabilir. Telefon zaman zaman düşük uçta karışık ses çıkarma eğiliminde olduğundan netlik en büyük sorundur. Elimdeki diğer telefonların hoparlörleri biraz daha temiz gibi geldi. Kulaklık girişi yok, ancak her büyük markada olduğu gibi 3,5 mm bağlantı noktası Xiaomi’nin amiral gemisi telefonlarından neredeyse tamamen kayboldu.

Bağlantı: Xiaomi, 12 Pro’ya sub-6 GHz 5G bantları için oldukça iyi destek verdi. Galaxy S22 veya OnePlus 10 Pro gibi telefonlar kadar çok bandı kapsamaz, ancak bu modelin hizmet verdiği bölgelerde bir dizi 5G dağıtımını kapsar. Telefon her aramayı ilk denemede yaptı, ancak ara sıra SMS mesajları göndermede başarısız oldu. Diğer bağlantı seçenekleri arasında yerleşik Bluetooth 5.2 var ve 12 Pro’yu birden fazla aksesuara bağlarken hiç sorun yaşamadım. Telefon, tüm gün boyunca kulaklıklarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurdu. Bununla birlikte, telefon tarafından hangi Wi-Fi özelliklerinin desteklendiği konusunda biraz kafa karışıklığı var. Xiaomi’nin bilgi notu, telefonun Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E‘yi desteklediğini, ancak bunun bölgeye göre değiştiğini ve etkinleştirmek için kablosuz bir güncelleme gerekebileceğini söylüyor. Telefonu test ettiğimizde 12 Pro’nun birkaç farklı Wi-Fi ağına kolaylıkla bağlandığını ve sağlam performans sağladığını söyleyebiliriz.

Güvenlik: Xiaomi 12 Pro, bir ekran altı parmak izi tarayıcı içerir. Kurulum, kullandığım diğer parmak izi okuyucuları kadar kolaydı. Okuyucuyu ekranda göstermeyi veya göstermemeyi seçebilmeniz hoşuma gitti. Tarayıcı erişilebilir bir noktada konumlanmıştır ve dokunulduğunda telefonun kilidini açmak için tutarlı bir şekilde çalışır. Ben buna biraz yavaş diyebilirim ve okuyucu tarafından üretilen dokunsal geri bildirim belki de çok fazla. Yazılım tabanlı olmasına rağmen, basit bir yüz tanıma özelliği de mevcuttur, bu nedenle bir desen veya PIN kadar güvenli değildir. Bununla birlikte, yüzümü tanıması çok kolaydı, ancak normal bir ekran kilidi olarak kullanılacak kadar hızlı veya tutarlı değildi.

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Teknik Özellikler Xiaomi 12X Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Ekran 6.28″

AMOLED

FHD+

2,400 x 1,080 Piksel

120Hz Yenileme

480Hz dokunmatik örnekleme oranı

Dolby Vision

HDR 10+ support 6.28″

AMOLED

FHD+

2,400 x 1,080 Piksel

120Hz Yenileme

480Hz dokunmatik örnekleme oranı

Dolby Vision

HDR 10+ support 6.73″

AMOLED

WQHD+

3,200 x 1,080 Piksel

120Hz Yenileme

480Hz dokunmatik örnekleme oranı

Dolby Vision

HDR 10+ support İşlemci Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Hafıza (RAM) 8GB 8GB

12GB 8GB

12GB Dahili Hafıza 256GB 128GB

256GB 256GB Batarya 4,500 mAh

67W Hızlı Şarj

50W Hızlı Kablosuz Şarj

10W Kablosuz Ters Şarj 4,500 mAh

67W Hızlı Şarj

50W Hızlı Kablosuz Şarj

10W Kablosuz Ters Şarj 4,600 mAh

120W Hızlı Şarj

50W Hızlı Kablosuz Şarj

10W Kablosuz Ters Şarj Ön Kamera 32MP (f/2.45)

1.4µm 4-in-1 Super Pixel 32MP (f/2.45)

1.4µm 4-in-1 Super Pixel 32MP (f/2.45)

1.4µm 4-in-1 Super Pixel Arka Kamera -50MP (f/1.88)

6P lens

2µm 4-in-1 Super Pixel

-13 MP (f/2.4)

Ultra Geniş

123˚ FOV

-5MP telemacro camera

50mm

Auto Focus -50MP (f/1.88)

6P lens

2µm 4-in-1 Super Pixel

-13 MP (f/2.4)

Ultra Geniş

123˚ FOV

-5MP telemacro

50mm

Auto Focus -50MP (f/1.9)

1/1.28-inch

7P lens

2.44 μm 4-in-1 Super Pixel

-50MP (f/2.2)

Ultra Geniş

115° FOV,

-50MP (f/1.9)

Telephoto camera

48mm Video 4K (30/60fps)

8K (24fps) 4K (30/60fps) HDR 10+

8K (24fps) 4K (30/60fps) HDR 10+

8K (24fps) Bağlantılar Dual SIM

Dual 5G standby

NFC

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 Dual SIM

Dual 5G

NFC

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 Dual SIM

Dual 5G

NFC

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 Port USB-C USB-C USB-C Dayanıklılık Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus İşletim Sistemi MIUI 13 – Android 11 MIUI 13 – Android 12 MIUI 13 – Android 12 Boyutlar 152.70mm x 69.90mm x 8.16mm 152.70mm x 69.90mm x 8.16mm 163.60mm x 74.60mm x 8.16mm Ağırlık 176 gram 180 gram 205 gram Renk Seçenekleri Gri

Mor

Mavi Gri

Mor

Mavi Gri

Mor

Mavi

Xiaomi 12 Pro Fiyatları

Özet

Xiaomi, rekabetçi bir amiral gemisi oluşturmak için tüm doğru parçalara sahipti. 12 Pro, bu parçaları doğru şekilde bir araya getirmeye çok yaklaştı, ancak amiral gemisi mükemmelliğine giden yolda birkaç şeyi yanlış ve de eksik yerleştirdi.

Telefonun en ilgili eksikliği olan pil ömrü, hızlı şarj hızlarıyla bir şekilde dengeleniyor. Günün sonunda daha fazla pil ömrü kalmış olsaydı Xiaomi 12 Pro hakkında daha iyi hissederdim, ancak telefonun yaklaşık 20 dakikada tamamen şarj olabilmesi kesinlikle harika. Xiaomi ayrıca bir IP derecelendirmesini özellik listesinden çıkarmayı seçti ve bu kritik bir hataydı. En iyi amiral gemilerinin neredeyse tamamı suya daldırmaya karşı sertifikalıdır ve 12 Pro sertifikalı değildir. Ayrıca, rakip cihazların çoğu, göze çarpan tasarımlar ve daha kaliteli bir his taşıyan malzemelerle şaşırtma faktörünü biraz artırır. Tutarsız yakınlaştırma ayarına sahip ortalama bir kamerayı ekleyin ve özellikle rekabetin fiyatı göz önüne alındığında, tam olarak yerini alamayan bir telefonunuz var.

Elbette hepsi kötü değil. Tasarım sıkıcı olabilir, ancak Xiaomi yine de iyi bir telefon yaptı. Ekran, özellikle keskin çözünürlüğü, parlak, renkli paneli ve yumuşak kaydırma özelliği sayesinde gayet başarılı. Xiaomi’nin MIUI 13’ü biraz fazla kalabalık geldi, ancak telefon Android 12 ve Xiaomi’den üç yıllık bir sistem yükseltme taahhüdü ile geliyor. Benckmark testlerinde yaşadığımız ısınma eğiliminin yanı sıra, Xiaomi 12 Pro, Snapdragon 8 Gen 1’i bugüne kadarki tüm telefonlardan daha fazla zorluyor.

Xiaomi harika bir cihaz kurmaya çok yaklaştı. Bunun yerine, yalnızca iyi olanla yetinmek zorundayız. İyi iyidir, ancak ne yazık ki Xiaomi için mükemmelliği aynı fiyata veya daha azına alabilirsiniz.

Bu telefonu almayı düşünüyorsanız ya da sahipseniz lütfen deneyimlerinizi ve merak ettiğiniz soruları sormaktan çekinmeyin. Umarım detaylı incelememizi beğenmişsinizdir.