iPhone SE 4: Beklenen Özellikler ve Yenilikler

Apple, popüler iPhone SE serisini yenilemeye hazırlanıyor. Kullanıcılarına kompakt ve uygun fiyatlı bir seçenek sunmayı hedefleyen şirket, yeni modelde hem tasarım hem de donanım açısından önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Apple’ın bu modeli, önceki SE modellerinin sunduğu uygun fiyat ve kompakt tasarım avantajlarını korurken, modern teknolojilerle donatılması bekleniyor. Yeni iPhone SE’nin, ekran boyutunun büyümesi, Face ID’ye geçiş yapması ve gelişmiş kamera yetenekleri gibi dikkat çekici yenilikler içereceği öngörülüyor. Bu yazıda, şu ana kadar ortaya çıkan söylentileri ve beklenen özellikleri derledik.

Tasarım ve Ekran

Mevcut iPhone SE (3. nesil), iPhone 8 tasarımına sahip küçük bir cihaz olarak öne çıkıyor. 4.7 inçlik ekranı ve kalın çerçeveleriyle Touch ID destekli Ana Ekran düğmesi bulunan bu modelin, yeni versiyonunda büyük değişiklikler yapılması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre, iPhone SE 4 tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak ve tıpkı üst segment iPhone modelleri gibi Face ID’ye geçiş yapacak. Yeni modelin, iPhone 14’e benzer şekilde 6.1 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla donatılacağı öngörülüyor. Apple’ın, SE 4’ün arka kasasını iPhone 16 ile aynı üretim sürecinde hazırlayacağı belirtiliyor.

Bağlantı ve Kamera

Lightning bağlantı noktasının yerine USB-C’ye geçiş yapan Apple, iPhone SE 4’te de bu bağlantıyı kullanacak. Kameraya gelince, maliyetleri düşük tutmak adına çift lensli yerine tek lensli bir sistem tercih edilecek. Ancak, bu kameranın iPhone 15’te bulunan 48 MP ana kamerayla aynı olması bekleniyor.

İşlemci ve Performans

Yeni iPhone SE’nin A18 çip ile gelmesi bekleniyor. Bu, cihazın Apple Intelligence destekli yapay zeka özelliklerine erişmesini sağlayacak. RAM kapasitesinin ise 8 GB olması öngörülüyor. Ayrıca, Apple’ın geliştirdiği 5G modem ile Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediği söyleniyor.

Pil Ömrü ve Fiyatlandırma

Pil kapasitesinin iPhone 14 ile aynı, yani 3279 mAh olacağı bildiriliyor. Bu sayede daha uzun kullanım süresi sağlanabilir. Apple’ın iPhone SE 4’ün fiyatını uygun seviyede tutmayı amaçladığı ve 429 dolardan başlaması ya da %10’luk bir artışla 500 doların altında kalması bekleniyor.

Çıkış Tarihi

Apple’ın iPhone SE 4’ü 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Modelin adının “iPhone SE 4” yerine “iPhone 16E” olarak değiştirilebileceğine dair söylentiler bulunsa da, bu konuda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Sonuç olarak, Apple’ın yeni nesil iPhone SE modeliyle hem uygun fiyatlı hem de güçlü donanıma sahip bir cihaz sunmayı hedeflediği görülüyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.