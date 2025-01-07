OnePlus 13 ve 13R telefonlarından oluşan OnePlus 13 serisi tanıtıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bahse konu seri hakkında daha evvel pek çok sızıntı ortaya çıkmış; performansı ve bazı özellikleri belli olmuştu. Galaxy S25 serisi ve iPhone 16 serisine rakip olmaya gelen telefonlar, tasarımları ile de oldukça şık bir görünüm sunmakta. İşte OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonları, OnePlus 13 serisi özellikleri ve fiyatı…

OnePlus 13 Serisi Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan OnePlus 13 serisini nihayet tanıttı. 2025 yılının en iyi telefonları arasında yer alması beklenen OnePlus 13 ve OnePlus 13R, Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor. Samsung ya da iPhone amiral gemisi modellerine nazaran daha uygun fiyatlı ancak performans anlamında sıkı bir rakip olarak gelen cihazların özelliklerine bakalım…

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Global pazarda satışa çıkacak olan OnePlus’ın bu iki yeni telefonu işlemcileri ile olduğu kadar batarya kapasiteleri ve ileri seviye kamera özellikleri ile piyasada geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. OnePlus üst segment telefon modellerinden OnePlus 13 Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelirken; OnePlus 13R ise yine üst segment bir yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 barındırmakta.

İşlemci kısmında oldukça güçlü olan OnePlus 13, 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar da depolama alanı seçenekleri sunmakta. 6,82 inç büyüklüğünde bir Quad-HD+ LTPO 4.1 ProXDR panel ile gelen cihaz 120 Hz tazeleme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık noktasına sahip. OnePlus 13R ise 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı opsiyonları sunmakta. Cihazın ekran boyutu 6,78 inç ve Gorilla Glass 7i korumalı Full-HD+ LTPO panele sahip.

OnePlus 13 özelliklerini listeleyelim:

Ekran – 6.82 inç Quad-HD+ LTPO 4.1 ProXDR, (1440×3168 piksel), 120 Hz, 4500 nit

İşlemci – Snapdragon 8 Elite

RAM – 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X

Depolama – 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Arka Kamera – 50 MP (Sony LYT-808, OIS), 50 MP ultra geniş, 50 MP periskop telefoto (3x optik zoom)

Ön Kamera – 32 MP (Sony IMX615)

Pil – 6.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

İşletim Sistemi – Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0

Bağlantılar – 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Boyutlar ve Ağırlık – 162.9 x 76.5 x 8.9 mm, 213g

OnePlus 13R özellikleri:

Ekran – 6.82 inç Quad-HD+ LTPO 4.1 ProXDR, (1440×3168 piksel), 120 Hz, 4500 nit

İşlemci – Snapdragon 8 Gen 3

RAM – 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X

Depolama – 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Arka Kamera – 50 MP (Sony LYT-808, OIS), 50 MP ultra geniş, 50 MP periskop telefoto (3x optik zoom)

Ön Kamera – 32 MP (Sony IMX615)

Pil – 6.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

İşletim Sistemi – Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0

Bağlantılar – 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Boyutlar ve Ağırlık – 162.9 x 76.5 x 8.9 mm, 213g

Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus 13 ve OnePlus 13R fiyatı RAM ve depolama alanı opsiyonlarına göre değişmekte. Cihazların fiyatları aşağıdaki gibi listelenebilir: