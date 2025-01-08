Katlanabilir telefon piyasası güç geçtikçe büyümeye ve pek çok marka da bu alanda telefon tasarlamaya devam ediyor. Piyasada yer alan modeller genellikle dikey ve yatay katlanan tarzda ancak hatırlayacağınız üzere Huawei 3 kez katlanan bir modeli piyasaya sunmuştu. Şimdi ise Samsung kolları sıvadı; Samsung’dan üçe katlanabilen telefon geliyor. İşte ayrıntılar…

Samsung’dan Üçe Katlanabilen Telefon Geliyor!

Katlanabilir telefon piyasası gün geçtikçe büyürken bu alanda yeni modeller de çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Huawei inovatif bir cihazla kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Huawei geçtiğimiz Ekim ayında dünyanın ilk üçe katlanabilir telefon modelini (Huawei Mate XT) piyasaya sürerek büyük ilgi toplamıştı. Tri-fold tasarıma sahip olan cihaz dış görünümü ile olduğu kadar üst segment özellikleri ile de kullanıcının büyük beğenisini kazandı.

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Huawei’nin bu yeni nesil teknoloji üç kez katlanan modelinin ardından hangi markanın bu alanda bir cihazı piyasaya süreceği merak konusuydu ve sonunda Samsung’dan açıklama geldi. Gelen duyumlara göre Samsung da üçe katlanan bir telefon modeli üzerinde çalışma yürütmekte. Markanın 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde üç kez katlanabilir telefon modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Sınırlı Sayıda Üretim!

Tri-fold telefon modeli karmaşık bir üretim prosesine sahip ve maliyet olarak da yüksek bir seviyede denilebilir. Bu gibi sebeplerden ötürü Samsung ilk etapta sınırlı sayıda cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 300 bin adetin altında bir kapasite ile Samsung üçe katlanan telefon modeli satışa sunulacak. Cihazın gördüğü ilgiye göre elbette kapasitenin artırılması bekleniyor. Bununla birlikte bahse konu Samsung tri-fold modelinin, markanın şimdiye dek pazara çıkardığı en pahalı katlanan model olması bekleniyor.

Samsung üçe katlanır telefon modelinin Huawei Mate XT ile oldukça farklı bir tasarıma sahip olacağı söylenmekte. Samsung’un açıklamasına göre ekranda Samsung Display panel kullanılacak. Marka, bu modelde dayanıklılığa daha çok önem vermekte ve bu bağlamda cihaz katlandığında ekranın bir kısmı dışarıda kalmayacak şekilde tasarlanmış durumda. Huawei modelinden daha farklı bir katlanma yapısına sahip olacağı söylenen Samsung üçe katlanır telefonun ekran boyutları; ekran sol tarafa doğru açıldığında 10,5 inç, sağ tarafa doğru açıldığında 12,4 inç büyüklüğünde olacak.

Diğer modellerde var olan ekran altı kamerası bu yeni cihazda bulunmayacak. Samsung tüm bu hamleleri ile hem tasarım hem de dayanıklılığa oldukça önem verdiğini göstermekte. Katlanabilir telefon piyasasında söz konusu telefonun büyük bir yankı uyandırması bekleniyor. Yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.