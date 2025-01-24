Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: Daha ince, daha hafif ve yeni 50MP ultra geniş kamera Akıllı Telefon Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: Daha ince, daha hafif ve yeni 50MP ultra geniş kamera Ahmet Ekinler 41 Görüntüleme

Samsung Galaxy S25 Ultra: Daha İnce Hiç Deneyimlemediğiniz İnce ve Hafif Tasarım, Yeni 50MP Ultra Geniş Kamera

Samsung Galaxy S25 Ultra piyasaya sunuldu ve beklentileri tam anlamıyla karşılıyor. Akıllı tasarımı sayesinde ilk bakışta etkileyici bir izlenim bırakıyor. Samsung, telefonun büyük boyutunu daha konforlu hale getirmek için köşelerini yuvarlak hale getirdi.

Bu tasarım değişikliği ile Galaxy S25 Ultra, selefi Galaxy S24 Ultra‘dan daha ince (8.2mm vs 8.6mm) ve daha hafif (218gr vs 233gr) hale geldi. Telefon, çerçevesinde titanyum kullanımını sürdürürken, yeni Corning Gorilla Armor 2 camı ile öne çıkıyor. Bu cam, önceki nesil seramik cama göre daha dayanıklı ve yansıma karşıtı bir yapıya sahip.

Ekran tarafında ise büyük bir değişiklik görülmüyor. 6.8 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2X panel, 1-120Hz yenileme hızı, Vision Booster ve Adaptive Color Tone gibi özellikleriyle geliyor.

Performans ve Yapay Zeka İyileştirmeleri

Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy işlemcisi ve 12GB RAM ile donatılmış. Ayrıca %40 daha büyük bir buhar haznesi sayesinde etkili bir soğutma sağlanıyor. Samsung, bu çipin önceki nesline göre %40 daha hızlı bir NPU, %37 daha hızlı bir CPU ve %30 daha hızlı bir GPU sunduğunu belirtiyor.

%40 daha hızlı bir NPU, birçok yapay zeka özelliğine olanak tanıyor. Yan/güç tuşuna basılı tutarak Gemini’yi çağırabilirsiniz. “Circle to Search” özelliği telefon numaralarını, e-postaları ve URL’leri tanıyarak hızlı aksiyonlar almanızı sağlıyor. Metin, ses, görünütüler ve videoları doğal bir etkileşimle yorumlayan çok modlu yapay zeka ajanları, örneğin, Galeri’den belirli bir fotoğrafı bulmanıza yardımcı olabiliyor.

Öne çıkan diğer yapay zeka özellikleri şunlar:

Arama transkript ve özet: Arama kayıtlarını özetleyerek sunma.

Arama kayıtlarını özetleyerek sunma. Yazı asistanı: İçeriği özetleme ve not formatlama.

İçeriği özetleme ve not formatlama. Jeneratif düzenleme: Cihazda doğrudan düzenleme yapma.

Güvenlik ve Gizlilik

Galaxy S25 Ultra, kişisel verileri cihaz üzerinde analiz eden ve bunları Knox Vault”a gizli tutan Kişisel Veri Motoru ile geliyor. Post-kuantum kriptografi gibi yeniliklerle, gelecekteki kuantum bilgisayar tehdidine karşı da veri koruması sağlanıyor.

Ayrıca, “Now Brief” özelliği, günlük özetinizi sunarak ihtiyaç ve tercihlere özel öneriler sunuyor. Hisse senedi haberleri, hava durumu, etkinlikler ve seyahat bilgileri gibi detayları kilit ekranında görebilirsiniz.

Bu yapay zeka paketi, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ve Galaxy S25 serisi ile başlıyor. Samsung, yedi nesil OS güncellemesi ve yedi yıllık güvenlik güncellemeleri sözü veriyor.

Kamera Teknolojisi

Galaxy S25 Ultra’da, önceki kamera sistemine ek olarak yeni bir 50MP f/1.9 ultra geniş kamera bulunuyor. 200MP f/1.7 ana kamera, 50MP f/3.4 5x telefoto ve 10MP f/2.4 3x orta mesafe zoom kameraları aynı şekilde devam ediyor. Ön tarafta ise 12MP f/2.2 selfie kamerası yer alıyor.

Samsung’un yeni nesil AI ProVisual Motoru, fotoğraf çekiminden düzenlemeye kadar her aşamayı geliştiriyor. Galaxy S25 Ultra, artık varsayılan olarak 10-bit HDR videolar çekiyor ve ilk kez Galaxy Log adında daha geniş renk gamı kaydı sağlıyor. Expert RAW uygulamasına eklenen Sanal Diyafram Modu ise alan derinliği kontrolü sunuyor.

Ayrıca, Portrait Studio sayesinde yapay zeka kullanarak kişisel avatarlar oluşturabilirsiniz.

Fiyat ve Konfigürasyonlar

Samsung Galaxy S25 Ultra, Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver ve Titanium Gray renklerinde sunuluyor. 12/256GB, 12/512GB ve 12GB/1TB konfigürasyonları bulunuyor. Fiyatlar şu şekilde:

256 GB｜12 GB: 83.499 TL

512 GB｜12 GB: 91.499 TL

1 TB｜12 GB: 101.499 TL

Ön sipariş bonusu olarak Samsung, temel depolama alanı 512GB‚versiyonunu seçerseniz 256 GB fiyatı alıyor ve 1 TB olan versiyonu seçtiğiniz durumda ise 512 GB’ın fiyatını ödüyorsunuz. Ayrıca Galaxy S25 Serisi, tüm kampanyalara ek sadece uygulamaya özel Galaxy SmartTag2 hediyesi sunuyor.

Ön sipariş vermek için Samsung Resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.