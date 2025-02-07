Ana Sayfa » Otomobil Volkswagen’den 2027’ye Büyük Hedef: Daha Ucuz ve Erişilebilir Elektrikli Araçlar Otomobil Volkswagen’den 2027’ye Büyük Hedef: Daha Ucuz ve Erişilebilir Elektrikli Araçlar Ahmet Ekinler 55 Görüntüleme

Volkswagen, elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir giriş seviyesi elektrikli aracının ilk ipuçlarını Wolfsburg’daki bir toplantıda paylaştı. Şirketin CEO’su Thomas Schäfer, bu yeni modelin yaklaşık 20.000 Euro fiyat etiketiyle sunulacağını ve Avrupa pazarı için Avrupa’da üretileceğini belirtti. (Bu demek oluyor ki Türkiye’ye %10 ÖTV oranıyla gelecek!)

Bu yeni model, Volkswagen’in elektrikli araç portföyünü genişletme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, daha önce ID.2all adlı, yaklaşık 25.000 Euro fiyatla satışa sunulacak başka bir kompakt elektrikli aracı 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. ID.2all, mevcut MEB platformu üzerine inşa edilecek ve üretimi Wolfsburg tesisinde gerçekleştirilecek.

Wolfsburg fabrikası, bu yeni giriş seviyesi modelin yanı sıra, markanın yeni nesil tamamen elektrikli Golf ve T-Roc modellerinin üretim merkezi olacak. Bu modeller, Volkswagen’in yeni SSP (Scalable Systems Platform) platformu üzerine inşa edilecek.

Volkswagen’in bu hamleleri, elektrikli araç pazarında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma ve rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli elektrikli araçlar sunarak, e-mobiliteyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Ayrıca, Volkswagen’in ABD pazarına yönelik planları da dikkat çekiyor. Şirket, ABD’nin ikonik markalarından Scout’u elektrikli bir pick-up ve SUV modeliyle yeniden canlandırmayı planlıyor. Bu modellerin 2027 yılında ABD pazarına sunulması ve 60.000 doların altında bir fiyatla satışa çıkması hedefleniyor. Bu araçlar, Tesla’nın Cybertruck’ı ve Ford’un F150 Lightning’i gibi modellere rakip olacak şekilde tasarlanıyor.

Volkswagen’in elektrikli araç pazarındaki bu atılımları, şirketin sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını ve gelecekteki otomotiv trendlerine uyum sağlama çabasını gösteriyor. Uygun fiyatlı ve erişilebilir elektrikli araçlar sunarak, daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi ve elektrikli araçların benimsenmesini artırmayı hedefliyor.