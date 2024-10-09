Çin Arabalarına Uygulanan Ek Vergi Kalkıyor mu? İşte Detaylar!

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Son yıllarda ülkemizde Çin menşeli arabalar daha sık tercih edilmeye başlandı. Bununla birlikte yaklaşık son bir yıldır da Çin’den ithal edilen ve Çin üretimi olan araçlara ek vergiler getirildi. Bu uygulamaya karşı çıkan Çin de Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti. Bu şikayetin ardından Çin arabalarına uygulanan ek vergi kalkacak mı, DTÖ Çin’in şikayetine nasıl cevap verdi, bakalım…

Çin Arabalarına Uygulanan Ek Vergi Kalkıyor mu?

Çin menşeli araçlara Türkiye’de uygulanan ek gümrük vergileri DTÖ’ye (Dünya Ticaret Örgütü) şikayet edildi. Türkiye, yaklaşık bir yıldır Çin’de üretilmiş ve ithal edilen araçlar için ek yaptırımlar uyguluyor. Fabrika teşviki ve yerli araç teşviki için gerçekleştirilen bu yaptırımlar Çin üretimi araçların satışını azaltmış durumda denilebilir. Bu durum elbette Çin’in karşı hamlesi ile sonuçlandı ve bu durumu DTÖ’ye bildirdi.

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Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdığı konu oldukça önemli ve Çin açıklamasında Türkiye’nin bu uygulamasının korumacı nitelikte olduğunu ve küresel ticaret kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Çin, kurallara uyması ve bahse konu yaptırımları kaldırması hususunda Türkiye’ye çağrıda bulundu. Çin uygulanan ek gümrük vergilerinin kural ihlali olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye ilk olarak Çin’den gelen elektrikli araçlara ek vergi uygulamıştı. Akabinde otomobil skalası genişletilerek Çin’den gelen bütün araçlara yüzde 40 oranında ek vergi koyuldu; Eylül ayında hibrit otomobiller de ek vergi kapsamına dahil edildi. Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı açıklama yaparak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelerin haricindeki başka bir bölgeden ithal edilecek araçlar için ek yaptırımlar getirildi.

DTÖ Çin’in Şikayetine Cevap Verdi mi?

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan yeni kararlar kapsamında ilgili ülkenin, Türkiye’nin 7 bölgesinde minimum 20 yetkili servisi bulunması zorunlu kılındı. Bunun yanı sıra aracı ithal edilen firmanın Türkiye’de yetkili temsilcisinin bulunması gerektiği ve aynı zamanda Türkiye’de kurulmuş, minimum 40 çalışanı olan Türkçe Çağrı Merkezi’nin bulunması zorunlu tutuldu. Bu yaptırımlardan pek çok Çin meşeli marka olumsuz olarak etkilendi; Chery, Skywell, Seres, MG, BYD gibi.

Yukarıda belirtilen kuralların konulmasından önce Çin menşeli arabaları tercih eden kullanıcı sayısı oldukça artmıştı. Çünkü Çin üretimi araçlar emsallerine nazaran daha uygun fiyatlı olabiliyordu ancak bu ek vergilerden sonra Çin araçlarını satın almak güçleşti. Dünya Ticaret Örgütü henüz Çin’in şikayeti hakkında açıklama yapmış değil. Konu hakkında detaylar belli olduğunda sizlere buradan aktarıyor olacağız.