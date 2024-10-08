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Otomobil

Tesla Model 3 Long Range RWD 700 km’nin üzerinde menzil sunacak

Selin Polat Selin Polat
8 Ekim 2024
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Makyajlı Tesla Model 3 Performans'ta Yeni Bir Elektrikli Motor Bulunacak

Tesla, 2019 yılında satışını durdurduğu Model 3 Long Range RWD modelini Avrupa’da yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni versiyon, yenilenmiş Model 3 tasarımıyla gelecek ve 18 inç jantlarla 702 km menzil sunacak. Bu, Tesla’nın mevcut modelleri arasında en uzun menzil olacak ve Model 3 Long Range AWD modelini 24 km farkla geçecek. Her zamanki gibi daha büyük bir 19 inç jantlarla ise menzil 640 km’ye düşecek. Bir şeylerden feragat etmemiz gerektiğini biliyoruz :)

Yeni Model 3 Long Range RWD, sadece arkadan itişli olacak ve bu nedenle Long Range AWD modelinden yaklaşık €3,000 daha ucuz olması bekleniyor. Araç, 1,822 kg ağırlığında olacak ve 0’dan 100 km/sa hıza 5 ila 6 saniye arasında ulaşabilecek.

Bu bilgiler ışığında, Tesla’nın yeni Model 3 Long Range RWD modeli, hem fiyat-performans oranı hem de menzil açısından oldukça iddialı görünüyor. Sizce bu model, Avrupa pazarında başarılı olacak mı?

Son olarak eğer bu model Tesla’nın Berlin fabrikasında üretilirse Türkiye’ye de uygun fiyatlı bir araç olarak gelecektir.

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