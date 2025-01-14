Tesla, yenilenmiş Model Y’yi tanıttı

Tesla, Çin’de yenilenmiş Model Y’yi tanıttı. Bu yeni model, tasarım değişiklikleri, artırılmış menzil ve geliştirilmiş performans sunuyor. Ancak, bu iyileştirmeler fiyat artışıyla birlikte geliyor.

Yenilenen Model Y, Çin’de “Launch Series” adı altında iki versiyonla sunuluyor: arkadan çekişli ve uzun menzilli dört tekerlekten çekişli. Teslimatların Mart ayında başlaması planlanıyor, ancak Çin’deki düzenleyici onaylara bağlı.

Arkadan çekişli Model Y, 263.500 RMB (yaklaşık 35.940 $) başlangıç fiyatına sahipken, uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon 303.500 RMB (yaklaşık 41.400 $) fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu, önceki modellere (eski kasaya sahip modeller) göre sırasıyla 13.600 RMB (1.850 $) ve 12.600 RMB (1.700 $) artış anlamına geliyor.

Erken sipariş veren müşteriler için Tesla, 28 Şubat’a kadar verilen siparişlerde ek iki yıl veya 40.000 km garanti sunuyor. Güncelleme: İlk günde Tesla yaklaşık 50.000 yeni Model Y siparişi aldı.

Dış tasarımda, Cybertruck ve Cybercab modellerinden ilham alınarak yeniden tasarlanan far ve stop lambaları dikkat çekiyor. Özellikle kesintisiz ışık tasarımı, Çinli elektrikli araç üreticileri arasında yaygınlaşan bir trendi yansıtıyor.

Performans açısından, arkadan çekişli versiyon 62,5 kWh batarya ile 592 km CLTC menzile ulaşıyor; bu, önceki modele göre 38 km’lik bir artış. 220 kW’lık arka motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 5,3 saniyede çıkabiliyor; bu da önceki modele göre 0,6 saniye daha hızlı.

Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon ise 78,4 kWh batarya ile 719 km CLTC menzil sunuyor; bu, 30 km’lik bir iyileşme ve Model Y için yeni bir rekor. Toplam 331 kW gücündeki çift motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 4,3 saniyede ulaşıyor.

Her iki model de 200 km/s azami hıza sahip. (daha önceki model 217km/saat hızına sahipti) Arkadan çekişli versiyon 170 kW’a kadar, uzun menzilli versiyon ise 250 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Tesla, 15 dakikalık bir şarjla 250 km menzil kazanılabileceğini belirtiyor.

Boyutlar açısından, yenilenen Model Y’nin uzunluğu 4.800 mm, genişliği 1.920 mm ve yüksekliği 1.625 mm olup, dingil mesafesi 2.890 mm’dir. Arkadan çekişli versiyon 1.920 kg, uzun menzilli versiyon ise 1.993 kg ağırlığında.

Tesla, yenilenen Model Y’yi en son Donanım 4.0 (AI4) Otopilot sistemiyle donatmış. Standart dış renk gri olup, beyaz ve mavi renkler ek 8.000 RMB (1.080 $), kırmızı ve gümüş renkler ise 12.000 RMB (1.640 $) karşılığında sunuluyor.

Yeni Model Y’nin tanıtımının hemen ardından, Tesla Yeni Zelanda ve Singapur’da da siparişleri almaya başladı. Singapur’da arkadan çekişli model yaklaşık 56.000 $, uzun menzilli versiyon ise 63.300 $’dan başlıyor. Yeni Zelanda’da ise arkadan çekişli versiyon 42.700 $, uzun menzilli model ise 46.400 $ başlangıç fiyatına sahip. İlginç bir şekilde, Çin ve Singapur’da 5 koltuklu düzen standart olarak sunulurken, bu durum 7 koltuklu versiyonların da yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Model Y, Çin’deki elektrikli SUV segmentinde hızla bir referans noktası haline geldi ve birçok yerli otomobil üreticisinin fiyatlandırma stratejilerini etkiledi. 2024 yılında Tesla, Çin’de 480.309 Model Y teslimatı gerçekleştirdi ve bu, şirketin ülkedeki toplam teslimatlarının %73,1’ini oluşturdu.

Küresel teslimatlarda 2024 yılında hafif bir düşüş yaşanmasına rağmen, Tesla Çin’de büyüme kaydetti ve 657.102 araç teslim ederek 2023’e göre %8,85’lik bir artış sağladı. Model Y teslimatları %5,24 artarken, Model 3 teslimatları %20,05’lik daha belirgin bir artış gösterdi.

Tesla Model Y’nin Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında net bilgi olmasa da Şubat ayı içerisinde ön siparişe açılacağı ve 5-6 ay gibi bir zamanda teslimatlara başlayacağını düşünüyorum.