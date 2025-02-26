Ana Sayfa » Otomobil Volvo ES90: 800V Teknolojisi ve 700 km Menzili ile Yeni Nesil Elektrikli Sedan Otomobil Volvo ES90: 800V Teknolojisi ve 700 km Menzili ile Yeni Nesil Elektrikli Sedan Ahmet Ekinler 33 Görüntüleme

Volvo, 2025 model ES90 sedanı ile elektrikli otomobil pazarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İlk etapta EX90 SUV modelinin sedan versiyonu olacağı düşünülen ES90, Volvo’nun yaptığı son açıklamayla çok daha yenilikçi bir kimliğe büründü. En dikkat çekici yenilik ise aracın yeni nesil 800V elektrik mimarisine sahip olması.

Volvo’nun açıklamalarına göre ES90, WLTP test döngüsüne göre tek şarjla 700 km’den fazla menzil sunacak. Bu değer, EPA standartlarına göre daha iyimser olabilir, ancak yine de EX90 SUV modelinin 614 km’lik menzilinden önemli bir gelişme gösterdiği söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde EPA tarafından 499 km menzil ile değerlendirilen EX90 modeline kıyasla, ES90 modelinin 563 km’nin üzerinde bir menzile ulaşması bekleniyor.

ES90’ın en büyük yeniliği olan 800V sistemi, daha hızlı şarj süreleri sunarken aşırı kalın kablolara ihtiyaç duymadan verimliliği artırıyor. Bu teknoloji halihazırda Porsche Taycan, Tesla Cybertruck ve Hyundai/Kia/Genesis modellerinde de kullanılmakta. Volvo, ES90 modelinin 350 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyeceğini ve bataryanın %10’dan %80’e yalnızca 20 dakikada şarj edilebileceğini belirtiyor.

800V sistemi aynı zamanda aracın ağırlığını azaltma avantajı da sunuyor. Daha ince kablolar ve hafif elektrik motorları sayesinde Volvo, ES90 modelinin verimliliğini artırmayı başardı. Ayrıca, bu sistem enerji kayıplarını minimize ederek genel performansı iyileştiriyor.

Aracın tam batarya kapasitesi ve EPA onaylı menzil verileri henüz açıklanmadı. Bu veriler, ES90’ın pazardaki rekabet gücünü belirlemede kritik rol oynayacak. Volvo, EX90 modelinin piyasaya sürülmesinde yaşanan zorluklar ve uygun fiyatlı EX30 modeline getirilen gümrük tarifelerinin ardından tekrar ivme kazanmayı hedefliyor. ES90, sedan tercih eden müşterilere hitap ederek markanın satışlarını güçlendirebilir.

Volvo’nun ES90 modelini 5 Mart’ta resmi olarak tanıtması bekleniyor. Bu lansman, markanın verdiği sözleri ne derece yerine getirdiğini görmemiz açısından önemli olacak.

Daha fazla bilgi için resmi açıklamaya göz atabilirsiniz: Kaynak.