Casper VIA X30 Plus İnceleme

Casper‘in son göz bebeği Via X30 Plus, geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Casper Via X30 Plus, uzun zamandır beklenen ve Casper’in yeni modeli olarak raflarda yerini aldı. Cepkolik ailesi olarak sizlere bugün Casper Via X30 Plus incelmesi yapacağız. Gelin şimdi detaylı incelememize geçelim.

Casper Via X30 Plus modeli, oldukça şık bir tasarıma sahip olan ve özellik bakımından birçok akıllı telefon kullanıcısı tatmin eden özelliklere sahip. Gerek kamerası gerek de donanımsal özellikleri bakımından hemen hemen her ekomonik güçteki kişiye hitap edebilecek bir ürün olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bataryası ve NFC özelliği ile beraber günümüz ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok akıllı telefon pazara çıkıyor. Bu akıllı telefonlarda genellikle donanımsal taraf dikkat çekerken tasarım kısmı göz ardı edilebiliyor. Casper Via X30 Plus modelinde ise hem tasarım hem de donanım kısmı tüketicinin hemen hemen her ihtiyacını karşılıyor. Casper Via X30 Plus, hem cebe hem de göze hitap ediyor.

Casper Via X30 Plus Tasarımı Nasıl?

Casper, geneleksel tasarımının dışına çıkarak, Via X30 Plus modelinde kavisli kenarlara yönelmiş. Bu yönelim de tasarıma ayrı bir hava katmış. Arka tarafı camdan oluşmasına rağmen ağırlık konusunda kullanıcıya herhangi bir ağırlık hissiyatı vermiyor. Çevre kısmında yer alan yansımalarda ışık efektleri oluşuyor. Farklı türdeki kamera sensörlerinin yer aldığı kamerasının ortasında bir Casper logosu yer alıyor.

8.1 mm inceliğinde tasarlanan bu model, ince ve zrif bir görüntüye sahip. Her ne kadar hafif ve şık görünse de arka tarafın cam olması tutuş hissiyatında biraz zoruluk çıkarabiliyor. Bu zorluklarla yaşanmaması için kutu içerisinde akıllı telefon ile birlikte gelen silikon malzemeden yapılan kılıfı kullanabilirsiniz. Kutu içerisinde silikon kılıfla beraber 30 W şarj cihazı, USB-C kablosunu ve Type-C girişli bir kulaklık bizleri karşılıyor. Casper ailesi, kullanıcıları için ekstra masraftan kaçınarak kullanıcılarına bu ürünlerle mutlu ediyor.

Cihazın sağ tarafında ses ve güç butonları yer alırken, alt kısmında SIM kart ve microSD kart çekmecesi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı bulunuyor. Buradaki microSD kart çekmecesine 512 GB’a kadar kapasiteli microSD kartlarını takabiliyorsunuz. Telefonun hafızası da 256 GB. Böylece bu cihazla elinizde neredeyse 1 TB’a yakın bir depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanları ise sizlere büyük bir avantaj sağlayarak ekstra depolama ürünleri kullanmanızın önüne geçiyor. Güç butonu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak görev alıyor. Bununla beraber ön kamera sayesinde yüz tanıma özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz.

Casper Via X30 Plus Ekran ve Teknik Özellikleri Nedir?

6.5 inçlik IPS bir ekrana sahip olan Casper Via X30 Plus, kullanıcıları oldukça memnun edecek görüntü kalitesine sahip. 2400×1800 piksel çözünürlükte olan ekran, 550 nite oluşan parlaklığı sayesinde güneş altında bile net bir görüntü sergilemesine olanak sağlıyor. Gerek oyunlarda gerek se video izlemelerinde ekranın artılarını sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. 20:9 ekran boyutuna ve yüzde 89 oranında ekran – gövde oranına ulaşılmış. Telefonun ekranındaki sinematik görselliğin olumsuz etkilenmemesi için ön kamera lensi nokta şeklinde sol tarafa konumlandırılmış. Eğer yine de çentik / delik gibi kamera görüntüsünden hoşlanmıyorsanız, bunu ekran ayarları kısmından rahatlıkla kapatabiliyorsunuz.

İşlemci tarafında Android 12 bizleri karşılıyor. Arayüz kısmında oldukça sade olan bu modelde istediğiniz gibi kişiselleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Ekran geçişleri oldukça hızlı, herhangi bir kasma veya donma kullanıcıların deneyimini olumsuz bir şekilde karşılamıyor. Ekranı üstten kaydırarak ulaştığınız hızlı ayarlar kısmında pek çok seçeneği bir arada görebiliyorsunuz. Ekranı sağa çektiğinizde güncel haberlere ulaşabiliyor, yukarı kaydırdığınızda ise tüm uygulama listesine erişebiliyorsunuz.

Telefonu ilk açtığımız anda bizlerle olan Casper uygulaması ile beraber RAM kullanımı ve depolama alanı gibi detaylara kolaylıkla erişebiliyoruz. Ayrıca bu özelliklerden herhangi birinde sıkıntı olduğu zaman Casper yetkili servisi ile iletişime geçiyor. Bu özellikte Casper’in kullanıcılara verdiği değeri bizlere yeniden gösteriyor.

Casper Via X30 Plus Modelinin Performansı Nasıl?

Cihazın işlemci koltuğunda MediaTek Helio G99 modeli yer alıyor. Bu işlemci global pazarda birçok orta segment akıllı telefonda da karşımıza çıkmıştı. Fiyat performans olarak bakıldığı zaman kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. 2.2 GHz ve 2.0 GHz frekanslarında çalışan işlemci çekirdeklerine ek olarak 6nm fabrkasyon süreciyle geliştirlen MediaTek Helio G99 optimum termal verimliliği sağlamak için içeriğinde MediaTek HyperEngine 2.0 Lite teknolojisi barındırıyor.

Bildiğiniz üzere akıllı telefonların girdiği birçok başlıca test uygulaması bulunuyor. Gelin şimde Casper Via X30 Plus modelinin bu performans testlerinden aldığı puanlara bakalım. Geekbench 6 testinden tek çekirdek ile 721 puan alırken çoklu çekirdek testinden 2006 puan olarak kullanıcılara olumlu anlamda göz kırpıyor. Bu puanların alınmasında ise kuşkusuz sanal RAM özelliğinin hakkını vermek gerekiyor. İlk olarak 8 GB RAM ile gelen modele ek olarak 8 GB Sanal RAM kullanılabiliyor. Kısaca anlatmak gerekirse depolama alanından 8 GB’lık bir alanı sanal RAM olarak kullanabiliyorsunuz. 4600 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, oldukça uzun sürelerde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kutusuyla beraber gelen 30 W hızlı şarj desteği ile 30 dakika gibi bir sürede %60’lık bir dolum, 80 dakikda ise %100’lük bir dolum sağlıyor.

Casper Via X30 Plus’ın Kamera Özellikleri Nasıl?

Cihazın arka kamera ünitesinde 3 farklı lens ile karşılaşıyoruz. Ana kamera 50 MP, 8 MP geniş açılı ve 2 MP makro kameralarından oluşuyor. Ön tarafta ise bizleri 13 MP’lik selfie kamerası karşılıyor.

Casper’ın arka kamerası ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Arka Kamera – Gündüz Çekim Arka Kamera – Gece Çekim

Casper Via X30 Plus, yapay zeka desteği ile fotoğraflarınızda maksimum kaliteyi sağlamak için olanak sağlıyor. Kolaylık yapay zeka modunu açık kapatabilirsiniz. Ayrıca Panorama ve Pro Çekim gibi video özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Hem kaliteli fotoğraflar hem de kaliteli videoları çekerken, Via X30 Plus sizlere oldukça fazla destek sağlıyor.

Casper’ın ön kamerası ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Şimdi ise kamerayı yakınlaştırıp çektiğimiz görsellere göz atalım. Bu telefonda 0.6x geniş açı, 1x normal açı ve 10x dijital zoom yer alıyor.

0,6x zoom 1x zoom 10x zoom

Casper Via X30 Plus Özeti

Orta segmente hitap eden Via X30 Plus, hem fiyat açısından hem de özellik açısından oldukça tatmin edici seviyede. Renk seçenekleri ve tasarımları ile görünüm açısından adeta görenleri büyüleyen Via X30 Plus, bütçesine uygun akıllı telefon arayan tüketicilere göz kırpıyor.

Casper Via X30 Plus Video inceleme

Dilerseniz VIA X30 Plus’ı incelediğimiz videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Casper Via X30 Plus Fiyatı

Casper Via X30 Plus Galeri