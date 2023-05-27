Android İçin En İyi Kamp Uygulamaları

Açık hava gibisi yoktur. Temiz hava alırsınız, egzersiz yaparsınız ve doğanın tadını çıkarırsınız. İnsandan ve şehrin gürültüsünden uzak kafa dinlemek için de idealdir kamp yapmak… Cep telefonlarınızın da vahşi doğada yapabileceği pek bir şey yok ve açıkçası bu, bugünlerde kamp yapmanın cazibesi haline geldi. Cep telefonları sizin için çadır kurup ateş yakamasa bile birkaç temel iş için kullanılabilir. Bu yazımızda Android için en iyi kamp uygulamalarını ele alıyoruz.

1Weather

Kamp yaparken her zaman havanın güzel olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. 1Weather uygulaması bu konuda size yardımcı olabilir. Bir hava durumu uygulaması için temel özelliklere sahiptir. Buna mevcut sıcaklık, nem, bir hava durumu radarı ve genişletilmiş bir tahmin de dahildir. Daha ileriye bakmak isteyenler, havanın ne kadar iyi veya kötü olacağına dair genel bir fikir edinmek için 12 haftalık hava tahminini kullanabilirler.

BackCountry Navigation

BackCountry Navigation iyi bir topografik harita kaynağıdır. Haritaları çevrimdışı olarak indirebilirsiniz. Bu, internetiniz olmadığında onları kampta kullanabileceğiniz anlamına gelir. NASA arazi verileri, OpenStreetMaps, USGS Renkli Hava fotoğrafçılığı ve daha fazlasını içerir. Uygulama içi satın alma yoluyla daha fazla kaynak elde edebilirsiniz. Vahşi doğada kamp yapıyorsanız etrafta dolaşmak için kullanışlı bir uygulama.

PixelProse SARL Pusula

Kamp yapmak istiyorsanız bir pusula uygulamasına sahip olma fikri hiç de fena değil. Bu uygulama ise oldukça iyi. Kalibre etmek yeterince kolay. Aynı zamanda, yönünüzü görsel temsilin yanı sıra derece olarak da gösterecektir. Ufak bir alan tuttuğu için de ekstra kullanışlıdır. Uygulamada reklam yok ve bu nedenle internete hiç bağlanmıyor. Tam anlamıyla aradığınız pusula uygulaması diyebiliriz.

Fishbrain

Fishbrain, piyasadaki en iyi balıkçılık uygulamaları arasındadır. Kamp yaparken eğlenceli bir aktivite olduğu için burada da bahsedelim dedik. Diğer balıkçıların ne yakaladığını, nasıl yakaladıklarını ve nerede yakaladıklarını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca kendi avlarınız ve bulgularınızla da katkıda bulunabilirsiniz. Uygulama 130 balık türünü kapsar, avları takip etmek için bir günlük ve daha fazlasını içerir.

Google Keep

Google Keep, kampçılar için mükemmel bir uygulamadır. Envanteriniz, acil durum bilgileriniz ve benzeri diğer şeyleri kolayca takip etmenizi sağlar. Uygulama çevrimdışı çalıştığı için internet sıkıntısı çekmenize gerek yok. Aynı zamanda uygulama, kamp alanına uygun şeyleri yanınıza alabilmeniz için de alternatifler sunar.

Icon Torch

Icon Torch bir el feneri uygulamasıdır. Uygulamanın arayüzü yok, ayarı yok, reklamı yok ve buna benzer hiçbir şey bulunmuyor. Simgeyi ana ekranınıza (veya dock’a) yerleştirebilirsiniz. Simgeye dokunmak, telefonunuzdaki LED flaşı açar ve tekrar dokunmak onu kapatır. Bu kadar. Çoğu telefon zaten bu işlevle birlikte gelir. Ancak, bu özelliğe sahip olmayannlar kesinlikle bu uygulamayı edinmelidir.

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HuntStand

Avcılık, balık tutmak gibi, sık yapılan bir başka kamp etkinliğidir. HuntStand muhtemelen bunun için isteyeceğiniz en iyi uygulamalardandır. Avlanma noktalarınızı planlamanıza izin verir. Ayrıca hava durumunu da takip edebilir. Çevrimdışı kullanabilirsiniz. Avlanma yerinizden kamp yerinize geri dönmek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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