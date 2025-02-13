Apple TV Uygulaması Nihayet Android Telefon ve Tabletlerde!

Apple, ekosistemini kendi cihazlarıyla sınırlı tutma stratejisiyle bilinse de, bazen rekabetin ve kullanıcı taleplerinin baskısıyla geri adım atmak zorunda kalıyor. Bu durumun son örneği, Apple TV uygulamasının nihayet Android telefon ve tabletler için yayınlanması oldu. Daha önce sadece Android TV veya Google TV üzerinden erişilebilen uygulama, artık doğrudan Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihazlarda da kullanılabilecek.

Bu geç kalmış adım, Apple’ın kapalı sistem politikasını gevşetmeye başladığının bir işareti olabilir mi? Henüz kesin bir şey söylemek zor, ancak Apple TV+ ve MLS Season Pass gibi içeriklerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması, şirketin gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası gibi görünüyor.

Android kullanıcıları, Apple TV+ hizmetine mevcut hesaplarıyla giriş yapabilecek veya uygulama üzerinden yeni bir hesap oluşturabilecekler. Aylık 9.99 dolar karşılığında Apple TV+’ın sunduğu içeriklere erişim sağlanabilirken, Major League Soccer (MLS) Season Pass ise aylık 12.99 dolar veya sezonluk 79 dolar karşılığında sunuluyor. Ayrıca, Friday Night Baseball canlı yayınları da Android telefon ve tabletlerden izlenebilecek. Tabii bu programlar Amerika için geçerli. Ülkemizde şimdilik sadece film satın alabiliyor ya da kiralayabiliyoruz. (Sadece apple cihazlarında) Apple TV+ hizmetinin henüz ülkemizde kullanıma açılmadığını da belirtmek isterim.

Ancak, Android kullanıcıları Apple TV uygulamasının tüm özelliklerine erişemeyecek. Apple ekosistemine sadık kalan şirket, Android sürümünde film ve dizi satın alma veya kiralama imkânı sunmuyor. Bu da Apple’ın hâlâ kendi cihazlarını öncelikli tuttuğunu gösteriyor.

Bu hamlenin Apple için anlamı büyük olabilir. Beş yıl önce piyasaya sürülen Apple TV+’ın Android mobil cihazlara gelmesi için neden bu kadar uzun süre beklenildiği tartışmaya açık. Ancak şirket, giderek daha fazla kullanıcıyı platformuna çekmeyi hedefliyorsa, belki de gelecekte Android kullanıcıları için daha fazla özellik açılabilir.

Peki, bu değişim Apple’ın daha açık bir platforma dönüşeceğine dair bir sinyal mi, yoksa yalnızca ticari bir hamle mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var: Artık Apple TV uygulaması, Apple cihazlarıyla sınırlı bir hizmet olmaktan çıkıyor ve daha fazla kullanıcıya ulaşma yolunda önemli bir adım atıyor.