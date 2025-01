PS Oyunu Ghost of Tsushima Anime Dizisi Olacak, İşte Detaylar!

Ghost of Tsushima, 2020 yılına piyasaya sürülen ve kısa zamanda büyük bir başarı yakalayan gizlilik odaklı bir macera oyunu. Son zamanlarda uyarlama yapımların yoğun ilgiyle karşılanması üzerine Ghost of Tsushima da böyle bir yolculuğa çıkıyor. Hali hazırda Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2025 fuarında Sony, oyunun hayranlarına muhteşem bir haber verdi. Buna göre Ghost of Tsushima anime dizisi olacak. İşte ayrıntılar…

PS Oyunu Ghost of Tsushima Anime Dizisi Olacak!

CES (Consumer Electronics Show) 2025 fuarı Las Vegas’ta gerçekleştirilmekte ve pek çok marka yeni nesil teknoloji ürünlerini burada sergilemekte. Teknolojik ürünlerin yanı sıra CES 2025, oyun alanında da bazı yeni duyurulara sahne olmakta ve bunlardan biri de Sony tarafından gerçekleştirildi.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Sony, sevilen PS oyunu Ghost of Tsushima’nın anime dizisi olacağını duyurdu. Sony’nin yaptığı açıklamaya göre Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen bu popüler oyunun anime versiyonu için Aniplex ve Crunchyroll’un bir iş birliği gerçekleştirdi. Oyun sektörünün en beğenilen yapımlarından olan Ghost of Tsushima, anime dünyasını da sallayacak gibi görünüyor.

Ghost of Tsushima anime dizisi Gen Urobuchi tarafından yazılacak ve yönetmenliğini ise Takanobu Mizuno yapacak. En iyi RPG oyunları arasında yer alan Ghost of Tsushima, gizlilik odaklı oynanışını, eşsiz hikayesini ve muhteşem atmosferini artık TV’ye taşıyor. Pek çok oyun severin görüşüne göre PS oyunları arasından anime dizisi olmaya en çok yakışan yapımlardan biri Ghost of Tsushima denilebilir. Bu yapımı anime olarak seyretmek hem oyun severlere hem de anime severlere eşsiz dakikalar yaşatacak.

Ne Zaman Çıkacak?

Söz konusu anime dizisi Ghost of Tsushima Legends oyununu temel alacak. Bilindiği üzere bahse konu DLC, eşli görevlerin oyuncular ve arkadaşları ile birlikte yapılmasını sağlayan bir genişleme paketi idi. Crunchyroll ve Aniplex ortaklığı içerisinde üretilecek olan dizinin 2027 yılında Crunchyroll tarafından yayınlanması bekleniyor.

Ghost of Tsushima son dönemde oldukça dinamik bir süreç geçiriyor. Bu kapsamda devam oyunu olan Ghost of Yotei geliştirilme süreci içerisinde. Oyun 2024 yılında duyurulmuştu ve 2026 yılında da oyuncuyla buluşması bekleniyor. Bunun yanı sıra hali hazırda bir de Ghost of Tsushima filmi yapım aşamasında. Chad Stahelski tarafından yönetilen film hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmadı ancak yakın zamanda bu konu hakkında da açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Ghost of Tsushima şimdiye dek pek çok ödül aldı ve hem eleştirmenler hem de oyun severler tarafından son derece beğenilen bir yapım. Ghost of Tsushima’nın yeni oyunu, filmi ve şimdi de anime dizisi yolda. Oyun dünyasında büyük bir etki bırakan yapımın film ve anime versiyonlarının da büyük ilgi görmesi bekleniyor.