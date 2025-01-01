Dizi, film gibi sanatsal içerikleri değerlendirerek puanlayan Rotten Tomatoes, dünya çapında bu alandaki en önemli platformlardan biri. Notunun kıtlığı ile bilinen platformda içeriklerin yüksek puan alması son derece zorken bazı yapımlar muhteşem bir başarı yakalayarak tam puan almayı başarmış durumda. Biz de siz Cepkolik okurları için 2024 yılında Rotten Tomatoes 100 tam puan alan diziler listesini derledik. İşte tam puan alan 5 dizi…

Rotten Tomatoes 100 Tam Puan Alan Diziler 2024!

2024 yılı, dizi alanında oldukça ilgi çekici yapımlara ev sahipliği yaptı ve hem televizyon hem de dijital platformlarda pek çok dizi yayınlandı. Elbette bazıları beğenilirken bazıları da beğenilmedi. Bazı diziler ise izleyici tarafından oldukça ilgi görmekle kalmayıp eleştirmenlerden de yüksek not almayı başardı. Bu alanda global çapta en önemli platformlardan biri anımsayacağınız üzere Rotten Tomatoes.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Dizi, film gibi yapımları eleştiren ve puanlayan Rotten Tomatoes, çoğunlukla kıt puan vermesi ile biliniyor. Bu platformda eleştirmenlerden yüksek puan almak oldukça zor. Bununla birlikte 100 tam puan alan yapımlar da mevcut. Aşağıda, 2024’te Rotten Tomatoes’tan 100 puan alan 5 diziyi listeledik. İşte 2024 yılının en beğenilen dizileri olarak da adlandırılabilecek olan bu yapımlar…

1- House of Ninjas

House of Ninjas Japon yapımı bir Netflix dizisi. 2024’ün Şubat ayında izleyiciye sunulan dizide başrolde Kentu Kaku yer almakta ve Yōsuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita, Nobuko Miyamoto ve Riho Yoshiok gibi oyuncular muhteşem performansları ile bulunmakta. Rotten Tomatoes’tan tam puan alan dizide, günümüz dünyasında kılıçlarını bırakarak normal bir hayat yaşamaya çalışan bir ninja ailesi konu ediliyor.

2- Supacell

27 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Supacell, Netflix’te izleyiciye sunulan bir süper kahraman dizisi olarak ön plana çıkmakta. Bir dönem en çok izlenen Netflix dizileri arasında yer alan yapım da Rotten Tomatoes’tan 100 puan almış durumda. İngiliz süper kahraman dizisi olan Supacell’de ana karakterler normal bir hayat yaşarken ani bir şekilde süper kahraman güçlerine sahip olmakta. Güçlü bir senaryoya sahip olan yapım toplumsal mesajları ile de oldukça dikkat çekici bir yapım.

3- Slow Horses

Slow Horses, bir Apple TV+ dizisi ve casus, gerilim kategorilerinde yer almakta. Slough House’dan uyarlanan bu yapımın dördüncü sezonu da son derece büyüleyici bir şekilde izleyicinin karşısına çıktı. Londra’nın karanlık taraflarını gün yüzüne çıkaran yapım MI5’ın başarısız ajanlarını konu edinmekte.

4- Pachinko

Romandan uyarlama bir dizi olan Pachinko, 2024 yılında ikinci sezonu ile hem izleyicileri hem de seyircileri büyüledi. 23 Ağustos 2024 tarihinde Apple TV+’da yayınlanan ikinci sezon, köklü bir Koreli ailenin Japonya’daki hayatını konu edinmekte. Dizide hem modern dönemdeki hem de savaş dönemindeki zorluklar tüm açıklığı ile sergilenmekte.

5- Colin from Accounts

Romantik komedi tarzına olan Colin from Accounts dizisi Paramount+ platformunda yayınlanmış durumda. 2024 yılının en çok konuşulan romantik komedi dizilerinden biri olan Colin from Accounts, ilginç bir karşılaşma ile tanışan Ashley ve Gordon’un hikayesini anlatmakta. Rotten Tomatoes’tan 100 puan alan dizi, samimi ve komik bir anlatıma sahip.