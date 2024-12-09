HBO Max 2025’te Türkiye’ye Geliyor, İşte Ayrıntılar!

Seç izle konseptli dijital yayın platformu BluTV, hatırlayacağınız üzere 2023 yılında Warner Bros. Discovery tarafından satın alınmıştı. Warner Bros.’un bir diğer platformu olan HBO Max artık BluTV yerine geçiyor; şirketin yaptığı açıklamaya göre HBO Max 2025’te Türkiye’ye geliyor. İşte detaylar…

HBO Max 2025’te Türkiye’ye Geliyor!

HBO Max 2020 yılında Warner Bros Discovery tarafından kuruldu ve o zamandan bu yana global çapta muhteşem bir büyüme göstererek pek çok ülkede yayın yapmaya başladı. Platformun Türkiye’de yayın yapmaya başlaması da daha evvel gündeme geldi ve bu konuda çalışmalar yapıldı ancak pozitif bir sonuç alınamamıştı. Nihayet bu konuda sevindirici bir haber geldi ve sonunda HBO Max Türkiye’ye geliyor.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Warner Bros Discovery 2023 yılında BluTV’yi satın almıştı; HBO Max da BluTV yerine geliyor. Hem de bütün içerikleri ile birlikte. Konu hakkında açıklama yapan Warner Bros Türkiye sorumlusu Deniz Şaşmaz Oflaz, HBO Max dijital yayın platformunun 2025 yılında ülkemizdeki yayın hayatına başlayacağını ve bu kapsamda çalışmaların hızla sürdürüldüğünü deklare etti. Bu kapsamda platformun 2025 ilk bahar ya da yaz aylarında ülkemizdeki yayın hayatına başlayacağı aktarıldı.

HBO Max’ın BluTV yerine yayına başlayacak olması özellikle büyük bir kullanıcı kitlesine sahip bir şekilde yola çıkması bakımından son derece avantajlı olacak. Zira BluTV’nin hem içerikleri hem de kullanıcıları artık HBO Max’ın olacak. Yani HBO Max dijital yayın platformunda hem BluTV içerikleri hem de HBO Max içerikleri yer alacak. Hali hazırda BluTV içeriklerinin pek çoğu zaten Max içerikleri ancak geçiş gerçekleştirildiğinde tüm Max içerikleri kullanıcılara sunulmuş olacak. HBO Max içerikleri global çapta oldukça beğenilmekte ve nihayet ülkemizdeki kullanıcılar da bu içeriklere erişim sağlayabilecekler.

BluTV Üyeliği HBO Max Üyeliği mi Olacak?

HBO Max’ın BluTV yerine geçiş haberinin ardından BluTv aboneleri, platforma pek çok soru yöneltti. Bu kapsamda en çok sorulan sorulardan biri “Blu TV abonesiyim, üyeliğim HBO Max’e geçer mi?” oldu. BluTV kullanıcılarının sorularını tek tek yanıtladı. Sorunun cevabına gelecek olursak da BluTV kullanıcılarının üyelikleri direkt HBO Max üyeliği şekline dönüşecek.

En çok merak edilen konulardan bir diğeri ise Max ile BluTV arasındaki fark nedir, oldu. Bu soruya platformun yanıtı ise Max platformunda daha geniş bir kütüphane, daha geliştirilmiş özelleştirme ve arama özellikleri ve daha üst seviye deneyim, şeklinde oldu. HBO Max geniş kütüphanesi ile muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunmaya geliyor.