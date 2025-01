Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2025 (Consumer Electronics Show) pek çok yeni nesil teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Markalar yeni cihazlarının tanıtımını bu fuarda görücüye çıkarırken Sony ve Playstation da oyundan uyarlama film ve dizilerini duyurmaya devam ediyor. Sony yeni dizi ve filmlerini CES 2024’te tanıttı. İşte ayrıntılar…

Sony Yeni Dizi ve Filmlerini CES 2025’te Tanıttı!

Pek çok yeni nesil teknolojiye ev sahipliği yapan CES 2025; oyun, dizi ve film alanında da yeniliklerin lanse edilmesini sağladı. Bu kapsamda Japon menşeli teknoloji devi Sony’nin PlayStation Productions bölümü CES 2025’te oyundan uyarlama dizi ve filmlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Oyundan uyarlama yapımlar son dönemde oldukça beğenilmekte ve bu alandaki ilgiyi kazanca çevirmeye çalışan Sony de yeni uyarlamaları ile geliyor.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Sony PlayStation Productions’ın duyurusuna göre hali hazırda oyundan film ve diziye uyarlanan pek çok yapım bulunuyor. Sony, yüksek popülaritesi olan ve konusu itibarı ile film ya da dizi olabilecek oyunları TV’ye ya da beyaz perdeye taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda CES 2025’te sahne alan en ilgi çekici yapımlardan biri The Last of Us’ın ikinci sezonu oldu.

Oyundan diziye uyarlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran The Last of Us’ın ikinci sezon fragmanı CES 2025’te yayınlandı. Sevilen dizinin yeni sezonu Nisan 2025’te izleyici ile buluşacak. Tanıtım videosunda dizinin sevilen karakteri Abby (Kaitlyn Dever) yer alıyor ve yeni sezonda da aksiyona doyacağız gibi görünüyor. BluTV’de yayınlanacak olan The Last of Us 2. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Horizon: Zero Dawn, Until Dawn ve Helldivers 2 Film Oluyor!

Sony’nin bir diğer uyarlama projesi ile Horizon: Zero Dawn. Sevilen aksiyon rol yapma oyunu ilk etapta diziye uyarlanacaktı ancak bu projeden vazgeçilmişti. Şimdi ise bu popüler yapımın filme uyarlanacağı deklare edildi. Film Aloy’un hikayesini konu edinecek ve Columbia Pictures ile PlayStation Productions tarafından geliştirilecek. Hali hazırda Horizon: Zero Dawn film projesi geliştirilmesinin ilk aşamalarında diyebiliriz. Bu sinema filminin Post – apokaliptik bir evrende geçmesi ve gerek görselleri gerek de atmosferi ile etkileyici bir yapım olması bekleniyor.

Playstation Productions’ın bir diğer uyarlama projesi ise Until Dawn. En beğenilen hayatta kalma, korku oyunlarından biri olan Until Dawn filme uyarlanıyor. 2025 yılında vizyona gireceği söylenen yapımın da en az oyunu kadar etkileyici olması bekleniyor. Sony’nin tanıttığı bir diğer film projesi ise Helldivers 2. Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Helldivers 2 de filme uyarlanarak izleyiciye sunulacak.

Sony’nin lanse ettiği projelerden sonuncusu ise Ghost of Tsushima Legends oyununun anime dizisine uyarlanması. Bu konu hakkında detaylı bir içerik sitemizde yayınlanmış durumda; merak edenler oradan da ayrıntılara erişebilir. İlgili yazıya erişmek için buraya göz atabilirsiniz